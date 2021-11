Ausgewählter Artikel:

» (27.11.2021) Hannover entdecken...: LGBTIQ-Freiheitszone und was ist mit der Schwulen Sau?

Hannover ist LGBTIQ-Freiheitszone freut sich die SPD. Aber was ist mit einem wichtigen, weil einzigartigen Treffpunkt der Szene?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. November 2021

» Hannover entdecken...: LGBTIQ-Freiheitszone und was ist mit der Schwulen Sau?

Hannover ist LGBTIQ-Freiheitszone freut sich die SPD. Aber was ist mit einem wichtigen, weil einzigartigen Treffpunkt der Szene?

» wmn über neues Aldi-Maskottchen: Diskriminierung von Lesben & Schwulen

Diskriminiert Aldi mit seinem neuen Maskottchen Lesben und Schwule? Wir zeigen, was an der Werbung problematisch ist.

26. November 2021

» Belltower.News: Transfeindliches Framing in den Medien

Ein Artikel der BBC über trans Frauen sorgt für heftige Kritik. Darin kommen Stimmen der "Gender Critical"-Bewegung zu Wort, die sich immer wieder transfeindlich äußern. Über die Verantwortung der Medien.

» ZDF: Kweengypsy – Die muslimische Dragqueen

Eigentlich steht der Islam sexueller Diversität wenig aufgeschlossen gegenüber. "Forum"-Moderatorin Dilek Üsük trifft eine muslimische Dragqueen. Wie geht das zusammen?

» Hit Radio FFH: Mirko will "Mr. Gay Germany" werden

Schwul sein für Mirko Klement aus Liebenau im Kreis Kassel ist das heute kein Problem mehr. Der 29-Jährige ist glücklich mit seinem Mann verheiratet...

» Radio Taiwan International: Gericht erlaubt gleichgeschlechtlichem Paar aus Singapur und Taiwan Eintragung der Ehe

Ein gleichgeschlechtliches Paar aus Taiwan und Singapur hat einen gerichtlichen Erfolg gegen ein Standesamt in Taipei erzielt, das ihnen die Registrierung ihrer Ehe verweigert hatte.

» WDR: Warum dürfen wir nicht einfach Familie sein?

Schwule Paare, die auf offener Straße angefeindet werden, weil sie einen Kinderwagen schieben, und Mütter, die ungewollt als alleinerziehend gelten, bloß weil ihre Partnerin kein Mann ist – das ist der Alltag vieler Regenbogenfamilien. Die Reportage zeigt, wie Eltern und Kinder gegen starre Familienbilder und Vorurteile in Politik und Gesellschaft ankämpfen.

» Welt-Podcast: Was ändert der Ampel-Vertrag für Transsexuelle, Tessa Ganserer?

Die Grünen-Abgeordnete Tessa Ganserer ist eine der ersten Transfrauen im Deutschen Bundestag. Im Podcast spricht sie darüber, wie die Ampel-Koalition die Gesellschaft verändern will – und was das für Transsexuelle bedeutet. Außerdem blickt sie auf die Pandemie-Pläne, die Cannabis-Legalisierung und die Klimapolitik.

» katholisch.de: Pfarrer zu Auszeichnung für Queer-Engagement – Bin "peinlich berührt"

Für seine Beteiligung bei der Aktion "#liebegewinnt" erhält Pfarrer Carsten Leinhäuser den Kirchheimbolander Friedenstagepreis. Über die Auszeichnung freut er sich zwar – er wäre aber lieber stolz auf eine Kirche, die Homosexuelle nicht ausgrenzt.

» nd: Als Schwuler auf dem Marktplatz

Homosexuelle, Juden oder auch Chilenen erleben Anfeindungen. Beratungsstellen könnten ihnen helfen. Doch davon gibt es in Brandenburg zu wenige. Eine Podiumsdiskussion.

» Süddeutsche.de über "Drag Mimosas Brunch" im Café Regenbogen: Ein Brunch, bei dem das Essen zur Nebensache wird

Der "Drag Mimosas Brunch" im Café Regenbogen ist alles andere als ein gewöhnlicher Sonntagsbrunch. Es gibt eine Travestie-Show.

25. November 2021

» Zeit-Podcast mit Luise Pusch und Torsten Schulz: "Gendern ist reaktionär"

Ist Gendern gerecht oder sexistisch? Die Linguistin Luise Pusch und der Schriftsteller Torsten Schulz sind völlig uneins. Im Podcast versuchen Sie, einander zu verstehen.

» nordbayern: Angenommen statt anzuecken – Ein Platz für queere Jugendliche

Ein Platz für queere Jugendliche: Im Schwabacher Aurex finden junge Leute aus der Region, die durchs heteronormative Raster fallen, einen Treffpunkt und viel Verständnis.

» katholisch.de: Revolutionär katholisch – Christentum jenseits der Konfessionsgrenzen

Es ist eine kleine Revolution mitten in der Altstadt von Basel: Die Offene Kirche Elisabethen versteht sich als postkonfessionell und sprengt alle kirchlichen Grenzen. Gottesdienste, Kulturveranstaltungen und Soziales sind hier gleichberechtigt – und sogar Discos oder Boxkämpfe haben ihren Platz.

» Merkur interviewt Schauspielerin Emma Bading: Verbotene Liebe

Das Leben von Polizeischülerin Julia Gerloff gerät völlig aus den Fugen, als sie sich in den geheimnisvollen Nick Limbach verliebt. Nick ist nicht der, als der er sich ausgibt. Julia findet heraus, dass er eine rechtsradikale Vergangenheit hat. Was tun? Emma Bading (23) spielt die Hauptrolle im ZDF-Neo-Sechsteiler Westwall. Ein Gespräch über Neonazis, die Schauspielerei und ihr Outing.

» Samstag ist ein guter Tag: Politik für queere Wohlstandsmenschen? Ein Kommentar zum Koalitionsvertrag

Beim männer*-Magazin sieht man schon "goldene Zeiten" anbrechen und Deutschland als "Regenbogennation". Beim LSVD klopft man sich in gewohnter Weise erst einmal selbst auf die Schultern ("der LSVD hat gute Vorarbeit geleistet").

» Kurier: Ruandische Kirchengemeinde öffnet sich LGBTIQ-Community

In dem Ostafrikanischen Land werden Homosexuelle und Transgender häufig diskriminiert. Eine evangelikale Gemeinde wagt einen mutigen Schritt .

24. November 2021

» derStandard.at: Von Aktivismus bis Voguing – Wie man in Musik und Tanz ein Zuhause findet

Queere Tanzgruppen und Chöre halfen nicht nur in der Aidskrise, Gemeinschaft und Ausdruck zu finden. Die musikalische Geschichte begann schon vor Stonewall

» SWR: Schwule Giraffe, lesbischer Albatros – Sexuelle Varianz bei Tieren

Sex zwischen Männchen, lebenslange Partnerschaften zwischen Weibchen, unterschiedliche Geschlechter: Nichts ist unnormal im Tierreich. Was bedeutet das für die Sexualität von uns Menschen?

23. November 2021

» BR.de: Von Britney bis Küblböck – Warum wir unseren Blick auf die Stars der Nullerjahre überprüfen müssen

Was hast Du über Britney Spears gedacht damals, vor den Dokus? Und was über Daniel Küblböck, den damaligen Deutschland-sucht-den-Superstar-Kandidaten? Es ist Zeit, unseren Blick auf die Stars der Nullerjahre zu überprüfen. Da kann man viel bei lernen über sich selbst, findet unsere Autorin.