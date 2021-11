Ausgewählter Artikel:

» (29.11.2021) Deutsche Welle über LGBTQ im Libanon: Weniger Freiraum, weniger Sicherheit

Die Auswirkungen der Explosion im Beiruter Hafen im Sommer vergangenen Jahres machen auch vor den Angehörigen sexueller Minderheiten nicht Halt. Ein Besuch bei der LGBTQ-Initiative "Helem" in Beirut.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. November 2021

» taz über das neue Familienbild der Ampel: Eine kleine Revolution

Die Ampel will bis zu vier Eltern pro Kind erlauben. Endlich wird die Lebensrealität von Regenbogenfamilien rechtlich abgesichert.

» MDR: Neues Album "Triggerwarnung" der Leipzigerin Sarah Lesch – queer-feministisches Empowerment

Die Liedermacherin Sarah Lesch formuliert auf ihrem aktuellen Album "Triggerwarnung" in sehr deutlichen Worten, welche psychische und physische Gewalt sie als Frau in einer patriarchalen Gesellschaft erleiden muss.

» NDR: DAS! mit Journalistin Georgine Kellermann

2019 hat sie sich als Transgender geoutet. Seitdem kämpft Georgine Kellermann für Toleranz, Sichtbarkeit und Normalität.

» BR Podcast: Tarik Tesfu – Warum gibt's für dich keine Männer- und Frauenkleidung?

Tarik Tesfu ist Moderator und Fashion-Influencer. Für ihn gibt es keine klassischen Männer- oder Frauenkleidung. Tarik trägt, was er will – und sticht damit eigentlich immer aus der Masse heraus. Vreni spricht mit ihm über Gender-Klischees, Fashion auf Social Media und alltägliche Rebellion.

28. November 2021

» tagesschau über LGBT in China: Yuze Mas tägliche Gratwanderung

Yuze Ma ist Student und tritt nachts in Shanghai als Drag Queen auf. Weder Eltern noch Kommilitonen dürfen das wissen – und auch im Internet bleiben LGBT-Gruppen in China immer weniger Freiräume.

» hessenschau: Neuer Mr. Gay Germany? Bille Ouali aus Frankfurt

Bilel Ouali wohnt in Rüsselsheim und ist Kandidat bei der Mr. Gay Germany Wahl. Mit einer ungewöhnlichen Aktion will er auf Missverständnisse, Konflikte und dem Tabuthema Homosexualität aufmerksam machen. Noch immer ist es in der Gesellschaft ein Problem sich zu outen, selbst in der eigenen Familie fand der 26 Jährige keinen Rückhalt. Damit soll jetzt Schluss sein.

» rbb24 über LGBTIQ* in der jüdischen Community: "Der religiöse Raum sollte ein Safe Space für alle Menschen sein"

Rosa Jellinek setzt sich in ihrer Freizeit für die Belange der queeren Community ein. Sie sitzt im Vorstand des Vereins Keshet Deutschland und will so die Vielfalt jüdischen Lebens sichtbarer machen – und eine Heimat für jüdische LGBTIQ* und Alies bieten.

» PNN-Interview mit Antje Rávik Strubel: "In mir kreuzen sich die unterschiedlichsten Erfahrungen"

Ostdeutsch, queer, brandenburgisch? Buchpreisträgerin Antje Rávik Strubel im Gespräch über enge Labels, westdeutsche Übergriffigkeit und die Klarheit des Blicks auf das Eigene aus der Ferne.

» sensor Magazin: Wiesbadener will Mr. Gay Germany werden – und mit #freeyourselfnow-Kampagne beim Outing helfen

Ein Wiesbadener will Mr. Gay Germany 2021 werden. Marc Arthur tritt an diesem Wochenende in Köln als einer von zwölf Kandidaten beim Halbfinale an.

» Deutschlandfunk Nova: Demokratie braucht Identitätspolitik

In einer Demokratie zählt jede Stimme gleich viel. Aber was, wenn für manche wählen leichter ist als für andere? Ein Vortrag des Philosophen Martin Saar.

» Südwest Presse über Olivia Jones: Bar, Buch, Alter, Größe, Partner – die Dragqueen im Porträt

Olivia Jones ist Deutschlands bekannteste Dragqueen. Alter, Größe, Wohnort, Partner, Buch alle Infos im Porträt.

» Place2Be-Podcast mit Franz Brandmeier und Nancy Schmolt: "Berlin ist ein Hotspot für queere Literatur!"

Franz Brandmeier und Nancy Schmolt sind Buchhändler bei Eisenherz. Im Podcast erzählen sie von queerer Literatur in Berlin, provokanten Kunstausstellungen in ihrem Laden und Berlin-Schöneberg als Kiez für Schwule, Lesben und die queere Community.

27. November 2021

» taz über LGBTI-Rechte im Koalitionsvertrag: Dickes Fell für die Legislatur

Viele der geplanten Ampel-Reformen verdienen Applaus. Für gute Lebensbedingungen von LGBTI ist aber auch ein starker Sozialstaat nötig.

» UEFA.com: Fußball für alle – ÖFB ermutigt von den Reaktionen auf Joshua Cavallos Coming-Out

Der ÖFB hat im Kampf gegen Homophobie Pionierarbeit geleistet und kann somit gut beurteilen, welche Auswirkungen das Coming-Out des Australiers Joshua Cavallo langfristig haben könnte.

» Zeit Online über Badmómzjay: Erst Hühnchen rupfen, dann Enten füttern

Badmómzjay gilt als nächster deutscher Rapstar. Ihr Debütalbum enthält branchenübliche Abfertigungen, führt aber auch queere Perspektiven in Party- und Battle-Rap ein.

» Hannover entdecken...: LGBTIQ-Freiheitszone und was ist mit der Schwulen Sau?

Hannover ist LGBTIQ-Freiheitszone freut sich die SPD. Aber was ist mit einem wichtigen, weil einzigartigen Treffpunkt der Szene?

» wmn über neues Aldi-Maskottchen: Diskriminierung von Lesben & Schwulen

Diskriminiert Aldi mit seinem neuen Maskottchen Lesben und Schwule? Wir zeigen, was an der Werbung problematisch ist.

26. November 2021

» Belltower.News: Transfeindliches Framing in den Medien

Ein Artikel der BBC über trans Frauen sorgt für heftige Kritik. Darin kommen Stimmen der "Gender Critical"-Bewegung zu Wort, die sich immer wieder transfeindlich äußern. Über die Verantwortung der Medien.

» ZDF: Kweengypsy – Die muslimische Dragqueen

Eigentlich steht der Islam sexueller Diversität wenig aufgeschlossen gegenüber. "Forum"-Moderatorin Dilek Üsük trifft eine muslimische Dragqueen. Wie geht das zusammen?