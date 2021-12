Ausgewählter Artikel:

» (01.12.2021) taz: Queerfeindliche Gewalt im Blick

Erstmals widmet sich die Innenministerkonferenz Straftaten gegen LSBTI. Geplant ist eine bessere Erfassung. Gleiches auch für Gewalt gegen Frauen.

01. Dezember 2021

» Sumikai: Erste Stadt in Yamaguchi sichert LGBTQ-Paaren Rechte zu

Mit Ube gewährt nun auch die erste Stadt in der Präfektur Yamaguchi LGBTQ-Paaren gleiche Rechte und das bringt auch für viele andere Veränderungen mit.

» Tagesspiegel: Die Ampel will einen rechtlichen Rahmen für Wahlverwandte schaffen

SPD, Grüne und FDP wollen die Verantwortungsgemeinschaft für zwei oder mehr Menschen, die sich nahe stehen. Ist das die Anerkennung der Polyamorie?

» BR24: Welt-AIDS-Tag – Warum er auch heute noch wichtig ist

Für viele hat Aids seinen Schrecken verloren. Die Infektionszahlen sind im Vergleich zu früher gering, Medikamente machen ein normales Leben mit der Krankheit möglich. Doch nicht alle haben Zugang – und die Corona-Pandemie sorgt für weitere Probleme.

» nd zum Welt-Aids-Tag: Anders, als du denkst

Ahmed Mnissi hat HIV und spricht offen darüber – um Unwissen und Stigmatisierung entgegenzuwirken. Denn viele wissen gar nicht, dass man heute mit Hilfe einer Therapie ein unbeschwertes Leben mit dem HI-Virus führen kann. Auch Sex ist mit HIV kein Tabu mehr.

» Frankfurter Rundschau: Jodie ist eine Lesbe?

Zur Bedeutung von Gossip, dem Klatsch und Tratsch, für die Konstruktion und Re-Konstruktion queerer Identitäten. Eine Analyse zum Welt-Aids-Tag.

30. November 2021

» Die Presse über Elliot Page: Sichtbarkeit für Trans-Männer

Vor knapp einem Jahr outete sich US-Schauspieler Elliot Page als nicht-binär und transsexuell. Ein Oben-Ohne Selfie begeistert nun Fans und die Community.

» Puls 24: Triff deinen Feind – "Homosexualität ist die falsche Form der geschlechtlichen Liebe"

Katholik Jesse und Travestiekünstler Andre Cartier unterhalten sich über Homosexualität – und finden schnell heraus, dass sie grundverschiedene Auffassungen vertreten...

» TSÜRI: Wie Drag Kings und Quings über die Kunst ihre Identität finden

Chris Heer aka Chris Cripping und Lovis Heuss aka Justin Bellini Case gehören zum Zürcher Drag-Kollektiv "The Heart Throb Mob". Wir durften sie an an das Zürcher Filmfestival Porny Days begleiten, das sich Werken über die Trans- und Dragkultur widmet.

29. November 2021

» #GOAtalks2021: Interview mit Enissa Amani, Johannes Kram und Ninia LaGrande

GOA talks Panel ? Die Gesellschaft im BlickUnsere Moderatorin Ninia LaGrande im Gespräch mit Enissa Amani (Die beste Instanz) und Johannes Kram (Queerkram).

» blue News: Keine Regenbogen-Fussgängerstreifen in Bern

Die Stadt Bern erhält keine Fussgängerstreifen in Regenbogenfarben. Das sei aus rechtlichen Gründen leider nicht möglich, schreibt der Gemeinderat in seiner am Montag publizierten Antwort auf einen parlamentarischen Vorstoss.

» Die Presse: LGBTI-Auszeichnung für Unternehmen – Meritus 2021 vergeben

Heuer 33 Einreichungen – Rekord.

» Place2be-Podcast: Einsteigen bitte! Mit Philippa Jarke in der Berliner U-Bahn

Ohne die "Öffis" wäre Berlin nicht, was es ist. U- und S-Bahn, Tram, Bus, bringen Gäste wie Einheimische das ganze Jahr über an ihr Ziel. Seit kurzem ist in den Bahnhöfen und Transportmitteln der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) eine neue Stimme zu hören. Die berühmten Ansagen wie "Nächste Station", "Einsteigen bitte!" und "Zurückbleiben bitte!" stammen jetzt von Philippa Jarke. Die Synchronsprecherin ist die erste trans* Frau in Deutschland, die diesen Job übernommen hat. Im Gespräch mit Place2be.Berlin-Redakteur Tobias Sauer erzählt sie, wie es sich anfühlt, eine Milliarde Mal pro Jahr abgespielt zu werden, ob sie sich selbst noch hören mag und wie Fahrgäste auf sie reagiert haben.

» taz über das neue Familienbild der Ampel: Eine kleine Revolution

Die Ampel will bis zu vier Eltern pro Kind erlauben. Endlich wird die Lebensrealität von Regenbogenfamilien rechtlich abgesichert.

» MDR: Neues Album "Triggerwarnung" der Leipzigerin Sarah Lesch – queer-feministisches Empowerment

Die Liedermacherin Sarah Lesch formuliert auf ihrem aktuellen Album "Triggerwarnung" in sehr deutlichen Worten, welche psychische und physische Gewalt sie als Frau in einer patriarchalen Gesellschaft erleiden muss.

» NDR: DAS! mit Journalistin Georgine Kellermann

2019 hat sie sich als Transgender geoutet. Seitdem kämpft Georgine Kellermann für Toleranz, Sichtbarkeit und Normalität.

» BR Podcast: Tarik Tesfu – Warum gibt's für dich keine Männer- und Frauenkleidung?

Tarik Tesfu ist Moderator und Fashion-Influencer. Für ihn gibt es keine klassischen Männer- oder Frauenkleidung. Tarik trägt, was er will – und sticht damit eigentlich immer aus der Masse heraus. Vreni spricht mit ihm über Gender-Klischees, Fashion auf Social Media und alltägliche Rebellion.

» Deutsche Welle über LGBTQ im Libanon: Weniger Freiraum, weniger Sicherheit

Die Auswirkungen der Explosion im Beiruter Hafen im Sommer vergangenen Jahres machen auch vor den Angehörigen sexueller Minderheiten nicht Halt. Ein Besuch bei der LGBTQ-Initiative "Helem" in Beirut.

28. November 2021

» tagesschau über LGBT in China: Yuze Mas tägliche Gratwanderung

Yuze Ma ist Student und tritt nachts in Shanghai als Drag Queen auf. Weder Eltern noch Kommilitonen dürfen das wissen – und auch im Internet bleiben LGBT-Gruppen in China immer weniger Freiräume.

» hessenschau: Neuer Mr. Gay Germany? Bille Ouali aus Frankfurt

Bilel Ouali wohnt in Rüsselsheim und ist Kandidat bei der Mr. Gay Germany Wahl. Mit einer ungewöhnlichen Aktion will er auf Missverständnisse, Konflikte und dem Tabuthema Homosexualität aufmerksam machen. Noch immer ist es in der Gesellschaft ein Problem sich zu outen, selbst in der eigenen Familie fand der 26 Jährige keinen Rückhalt. Damit soll jetzt Schluss sein.