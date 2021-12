Ausgewählter Artikel:

» (03.12.2021) tagesschau.de: Katar und die LGBTQI+-Bewegung – Eingeladen, aber nicht willkommen

Nasser Al-Khater, der Chef der WM 2022, sagt, Katar heiße auch Angehörige der LGBTQI+-Bewegung willkommen. Zweifel daran sind angebracht, auch wegen der Gesetzgebung im Golfstaat.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. Dezember 2021

» taz: Familie und Koalitionsvertrag – Vier Eltern und ein Knirps

Die Ampel definiert in ihrem Koalitionsvertrag Geschlecht und Familie neu. Frauen und Queers soll der Respekt gezollt werden, der allen zusteht.

» VoxEurop: Über die Hälfte der EU-Länder verbietet Lesben den Zugang zu künstlicher Befruchtung

Für alleinstehende Frauen, trans- und intersexuelle Menschen ist die Situation noch schwieriger. Neben rechtlichen Hürden haben sie mit wirtschaftlichen Hindernissen zu kämpfen: Die meisten Krankenkassen übernehmen nur einen Teil der Kosten, es gibt lange Wartelisten und strenge Zugangskriterien.

» Tagesspiegel: "Gerade Jugendliche in der Transition wissen oft gar nicht, was ihnen zusteht"

Lars Bergmann spricht über queere Hilfe für Jugendliche und den ersten Beratungskoffer. Und er erklärt, wie die AfD in Brandenburg die Arbeit erschwert.

» derStandard.de: Wieso sich "Pup-Play" wachsender Beliebtheit erfreut

Fünf schwule Freunde, die der Wiener Fetisch-Szene angehören, setzen sich Hundemasken auf und spielen wie die Welpen. Pup-Play nennt sich diese zunehmend populäre Spielart

» Gala über Jack Strify: Sein Leben als sichtbar queere Person

Sich als Mann zu schminken ist in unserer Gesellschaft immer noch nicht akzeptiert. Content Creator Strify erzählt uns von seinen Erfahrungen als sichtbar queere Person.

» tagesschau.de: Katar und die LGBTQI+-Bewegung – Eingeladen, aber nicht willkommen

Nasser Al-Khater, der Chef der WM 2022, sagt, Katar heiße auch Angehörige der LGBTQI+-Bewegung willkommen. Zweifel daran sind angebracht, auch wegen der Gesetzgebung im Golfstaat.

» Volksfreund: "In meinem Heimatland würde ich dafür gesteinigt werden" – Wie ein Konzer beim "Supertalent" Homosexuelle in Afrika inspirieren möchte

Karabo Morake ist vieles: Tänzer, Anwalt, Lehrer, Ehemann und Halbfinalist in der Talentshow Das Supertalent. Im Interview erzählt der gebürtige Südafrikaner wieso sein Live-Auftritt am Samstag einer der persönlichsten seines Lebens wird und was er zurücklassen musste, als es ihn der Liebe wegen an die Mosel verschlagen hat.

02. Dezember 2021

» Sputnik Podcast: Shawn Mendes ist schwul? Lasst ihn in Ruhe!

Der ist schwul, die ist lesbisch. Mit dem Finger auf andere zeigen, machen viele gerne. Nach der Trennung von Shawn Mendes & Camila Cabello ist das Netz voll davon. Kai & Alicia Zett klären, warum sich das nicht gehört.

» Deutschlandfunk Kultur über Carmen Maria Machados Roman "Das Archiv der Träume": Missbrauch in einer lesbischen Beziehung

Carmen ist bis über beide Ohren verliebt. Doch bald übt ihre Partnerin physische und emotionale Gewalt aus. Der lesbische Traum wird zum Gefängnis.

» NZZ: Ab Mitte der 1950er Jahre bot der "Barfüsser" Schwulen und Lesben eine Heimat – doch nun ist die Bar im Zürcher Niederdorf Geschichte

Die Stadt Zürich sucht einen neuen Mieter für die Lokalität in der Altstadt. Die Gay-Community ist über das leise Verschwinden der geschichtsträchtigen Bar und das Verhalten der Stadtpräsidentin Corine Mauch enttäuscht.

Registrierung erforderlich

» inFranken.de: Dorothee Bär schießt gegen Familienpolitik der Ampelkoalition – und macht sich lächerlich

Dorothee Bär ist Staatsministerin für Digitalisierung – noch. Jetzt hat sie es immerhin noch in die Trends auf Twitter geschafft, wenn auch anders, als man es von ihr erwarten darf.

» Deutschlandfunk Kultur über TV Wow: Reality-TV in queer und antikapitalistisch

Reality-TV-Formate erfreuen sich großer Beliebtheit – allerdings bedienen sie oft auch Klischees und Sexismus. Die Plattform "TV Wow" will zeigen, dass es anders geht, auch frei von Konkurrenzdenken.

01. Dezember 2021

» taz: Queerfeindliche Gewalt im Blick

Erstmals widmet sich die Innenministerkonferenz Straftaten gegen LSBTI. Geplant ist eine bessere Erfassung. Gleiches auch für Gewalt gegen Frauen.

» Sumikai: Erste Stadt in Yamaguchi sichert LGBTQ-Paaren Rechte zu

Mit Ube gewährt nun auch die erste Stadt in der Präfektur Yamaguchi LGBTQ-Paaren gleiche Rechte und das bringt auch für viele andere Veränderungen mit.

» Tagesspiegel: Die Ampel will einen rechtlichen Rahmen für Wahlverwandte schaffen

SPD, Grüne und FDP wollen die Verantwortungsgemeinschaft für zwei oder mehr Menschen, die sich nahe stehen. Ist das die Anerkennung der Polyamorie?

» BR24: Welt-AIDS-Tag – Warum er auch heute noch wichtig ist

Für viele hat Aids seinen Schrecken verloren. Die Infektionszahlen sind im Vergleich zu früher gering, Medikamente machen ein normales Leben mit der Krankheit möglich. Doch nicht alle haben Zugang – und die Corona-Pandemie sorgt für weitere Probleme.

» nd zum Welt-Aids-Tag: Anders, als du denkst

Ahmed Mnissi hat HIV und spricht offen darüber – um Unwissen und Stigmatisierung entgegenzuwirken. Denn viele wissen gar nicht, dass man heute mit Hilfe einer Therapie ein unbeschwertes Leben mit dem HI-Virus führen kann. Auch Sex ist mit HIV kein Tabu mehr.

» Frankfurter Rundschau: Jodie ist eine Lesbe?

Zur Bedeutung von Gossip, dem Klatsch und Tratsch, für die Konstruktion und Re-Konstruktion queerer Identitäten. Eine Analyse zum Welt-Aids-Tag.

30. November 2021

» Die Presse über Elliot Page: Sichtbarkeit für Trans-Männer

Vor knapp einem Jahr outete sich US-Schauspieler Elliot Page als nicht-binär und transsexuell. Ein Oben-Ohne Selfie begeistert nun Fans und die Community.

» Puls 24: Triff deinen Feind – "Homosexualität ist die falsche Form der geschlechtlichen Liebe"

Katholik Jesse und Travestiekünstler Andre Cartier unterhalten sich über Homosexualität – und finden schnell heraus, dass sie grundverschiedene Auffassungen vertreten...