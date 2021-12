Ausgewählter Artikel:

09. Dezember 2021

» SWR: LSB Rheinland-Pfalz und QueerNet setzen Zeichen

Homophobie ist leider auch im Sport immer noch ein Thema. Der Landessportbund Rheinland-Pfalz und das Netzwerk QueerNet wollen in Zukunft kooperieren, um langfristige Maßnahmen gegen Diskriminierung zu entwickeln.

» Westfalenpost aus Menden/Balve: So gehen die Vereine mit Homosexualität um

Homosexualität ist im Sport häufig ein Tabu, obwohl es keins sein sollte. Das sagen die Mendener und Balver Fußballer zum sensiblen Thema.

» 20 Minuten: "Was, du bist hetero? Krass!" – Tiktok feiert die LGBTQ+-Kultur

Im August lancierte Tiktok in Deutschland eine neue Kampagne, um auf Kunst, Kultur und Diversität aufmerksam zu machen. Nun geht die Aktion in die nächste Runde und motiviert vor allem die queeren Kulturinstitutionen mitzumischen.

» RND: Pastor verliert Job nach TV-Auftritt mit Dragqueens

30 Jahre lang leitete der überzeugte Verfechter von LGBTQ-Rechten eine protestantische Kirche in den USA. Dann trat er mit Lippenstift und in hohen Schuhen im Fernsehen auf. Das verstößt nicht gegen die Vorschriften für einen Pastor, seinen Job ist er trotzdem los.

» Welt: Der wahre Mann liebt Männer

Schon bevor die Schwulen von der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft akzeptiert wurden, gelang es vielen von ihnen, ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben zu führen. Nur wissen durfte es keiner, den es nichts anging. Aber möglich war alles.

Kostenloses Probeabo nötig

08. Dezember 2021

» Rhein Main Verlag: Frankfurter Sozialdezernentin Voitl eröffnet neues Safe House für queere Geflüchtete

Als einzige Einrichtung dieser Art in Hessen bietet in Frankfurt ein neues Safe House künftig mehr Platz für queere Geflüchtete

» Berliner Kurier über Schauspielerin Maren Kroymann: Wie ich merkte, dass ich Frauen liebe

Die 72-Jährige erzählt, warum sie nach 20 Jahren Beziehungen mit Männern die lesbische Liebe entdeckte

» Vogue Germany spricht mit Lachlan Watson über Gender-Vorstellungen: "Wir sind mehr als unsere Marginalisierung"

Lachlan Watson gilt als eine der wichtigsten Stimmen des nicht-binären Spektrums der LGBTQIA*-Community. Hier spricht er:sie über den Weg zu sich selbst – und die Rolle, die Mode darin gespielt hat.

» 20 Minuten über Schutz für LGBTIQ: "Der Berner Regierungsrat zeigt auf, dass er noch nichts macht"

Berner Grossrätinnen und -räte wollten von der Kantonsregierung wissen, was sie tut, um queere Personen vor Anfeindungen zu schützen. Eine Interpellantin zeigt sich enttäuscht über die Antwort.

» Tagesspiegel über Lulu FM: Radio in Regenbogenfarben

Bisher war der queere Radiosender Lulu.FM über DAB+ und im Netz zu hören. Am Samstag startet er nun in Berlin sein UKW-Programm. S.a.: lulu.fm in Berlin auch auf UKW zu empfangen (11.11.2021)

07. Dezember 2021

» art-in-berlin: Kann der Gropius Bau gequeert werden?

Maximilian Wahlich: Liebe Sophya, du bist seit mehreren Jahren am Gropius Bau und warst auch an der aktuellen Ausstellung zu Zanele Muholi beteiligt. Magst du kurz ausführen, welche Rolle du bei der Planung hattest?

» Süddeutsche.de über queeres Leben in München: Der lange Kampf um Anerkennung

Das Forum Queeres Archiv München e.V. stellt im Haus der Kunst aus und macht Alltag, Kultur und Geschichte der Community begreifbar.

» rbb: Die queere Modelagentur

Den Mainstream der Modebranche crashen: Mit diesem Ziel ging Max Weiland mit Co-Gründer*in Cora vor einem Jahr mit der ersten deutschen LGBTQIA+ Modelagentur an den Start. Wir haben den Gründer besucht und uns das Konzept genauer erklären lassen.

» Belltower.News: Steht hinter dem Angriff auf einen Kiewer Club eine rechtsextreme Miliz?

Ende November 2021 wurde ein Kiewer Club von Neonazis homofeindlich attackiert. Nicht zum ersten Mal. Hinter dem Angriff steht offenbar "Centuria", eine ukrainische Bürgerwehr mit Verbindungen zum rechtsextremen Paramilitär "Asow".

» B.Z. Berlin: "Unsere Tochter ist 17 und in der Findungsphase. Wie können wir helfen?"

Wieder erreichten uns zahlreiche Fragen in E-Mails und Briefen an Sexualberaterin Jana Förster. Einmal pro Woche widmet sie sich einer dieser Fragen und gibt Ratschläge. Heute geht es um die Nöte von Pubertierenden und wie Eltern damit umgehen können.

» literaturkritik.de interviewt Ralf König: Humor muss nicht sauber und politisch korrekt sein

Ein Gespräch mit dem Comic-Zeichner Ralf König

06. Dezember 2021

» blue News über TV-Moderator Marco Fritsche: "Zum Glück bin ich schwul, sonst wäre ich ein noch grösserer Bünzli"

Aus "Bauer, ledig, sucht ..." ist Marco Fritsche nicht mehr wegzudenken, Christa Rigozzi unterstützt ihn. Im Talk mit Claudia Lässer spricht der Appenzeller über seine vergangene und aktuelle Beziehung, warum er ein Muttersöhnchen ist und was er in seinem Leben als Wendepunkt gesehen hat.

04. Dezember 2021

» ze.tt zur Corona-Mutation Omikron: "Jetzt sollen wieder HIV-positive Menschen schuld sein"

Die Corona-Variante Omikron könnte sich im Körper eines HIV-Patienten entwickelt haben. Aktivist Christoph Schreiber fürchtet die erneute Stigmatisierung von Betroffenen.

» Main-Post: Die Ampel tritt den Schutz von Familien nicht mit Füßen, Frau Bär!

Auf Twitter wettert die unterfränkische Staatsministerin gegen die Idee der Verantwortungsgemeinschaft – und erntet heftigen Gegenwind. Unser Autor fragt sich: Passt die CSU noch in unsere Zeit?

» der Freitag: Mehr Regenbogen ist gut, aber: Wo bleibt die soziale Gerechtigkeit?

Cannabis, Klima, Familie: Gehen SPD, Grüne und FDP den Fortschritt an oder spalten sie das Land weiter?