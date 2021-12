Ausgewählter Artikel:

» (11.12.2021) RP Online über Workshops zu LSBTIQ in Mönchengladbach: "Ach, das sind ja gar keine Aliens"

Bei Schlau sprechen Jugendliche mit LSBTIQ*-Personen. Alexander Marschner koordiniert die Workshops. Er selbst outete sich mit 15.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. Dezember 2021

» RP Online: Erster queerer Gottesdienst in Mönchengladbach

Entfremdung, Ausgrenzung, persönliche Verletzung: Queere Menschen haben oft keine guten Erfahrungen mit der Kirche gemacht. Das möchte Pfarrer Christoph Simonsen jetzt ändern.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Wie queer-freundlich ist Köln wirklich?

Die neueste Folge unseres neuen Podcasts "Stadt mit K – News für Köln" ist fertig! Hören Sie ab sofort immer nachmittags, welche Themen die Stadt bewegen und lernen Sie unsere Redakteurinnen und Redakteure kennen.

» RP Online über erstes schwules Prinzenpaar des Rheinlands: "Ihr wart die besten Botschafter"

Als Axel Ladleif und Thorsten Neumann 2019 zum ersten homosexuellen Prinzen-Paar des Rheinlands werden, ist das für sie und die Verantwortlichen im Karnevalsverband ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Am Ende der Session sind die Jecken stolz auf unser Prinzen-Paar und das geht in die Verlängerung.

» RP Online über Workshops zu LSBTIQ in Mönchengladbach: "Ach, das sind ja gar keine Aliens"

Bei Schlau sprechen Jugendliche mit LSBTIQ*-Personen. Alexander Marschner koordiniert die Workshops. Er selbst outete sich mit 15.

» Die Presse: Männlich, weiblich, divers – Freier, als die Politik erlaubt

Geschlechter sind vielfältig. Aber wie sprechen wir darüber, und wer darf sprechen? Über die heilsame und unheilsame Politisierung geschlechtlicher Identität.

10. Dezember 2021

» Express: Harald Glööckler – Warum hat sich der Dschungelcamp-Teilnehmer nie geoutet?

Harald Glööckler ist homosexuell, das ist kein Geheimnis. Zusammen mit seinem Mann Dieter Schroth lebt er in der Pfalz. Auf dem TikTok-Kanal von EXPRESS.de spricht er nun über sein Coming-out.

» NZZ: Japans LGBT-Szene erreicht einen Meilenstein – Tokio will gleichgeschlechtliche Partnerschaften anerkennen

Auf lokaler Ebene in Japan schwindet der Widerstand gegen die gleichgeschlechtliche Ehe. Wird Japan das zweite Land Asiens, das die Ehe für alle beschliesst?

» Spiegel: Noten fürs Gendern in bestimmten Fällen zulässig

Darf die Verwendung geschlechtergerechter Sprache in die Bewertung von Prüfungen einfließen? Das wollte die Uni Kassel wissen, nachdem sich ein Student beschwert hatte – und beauftragte einen Gutachter.

» Vogue über DADDY: Wie das Magazin aus Berlin unterrepräsentierte Stimmen in den Mittelpunkt stellt

Herausgeberin Kemi Fatoba über die Bedeutung von Community und wie man Diskriminierung humoristisch betrachten kann

09. Dezember 2021

» SWR: LSB Rheinland-Pfalz und QueerNet setzen Zeichen

Homophobie ist leider auch im Sport immer noch ein Thema. Der Landessportbund Rheinland-Pfalz und das Netzwerk QueerNet wollen in Zukunft kooperieren, um langfristige Maßnahmen gegen Diskriminierung zu entwickeln.

» Westfalenpost aus Menden/Balve: So gehen die Vereine mit Homosexualität um

Homosexualität ist im Sport häufig ein Tabu, obwohl es keins sein sollte. Das sagen die Mendener und Balver Fußballer zum sensiblen Thema.

» 20 Minuten: "Was, du bist hetero? Krass!" – Tiktok feiert die LGBTQ+-Kultur

Im August lancierte Tiktok in Deutschland eine neue Kampagne, um auf Kunst, Kultur und Diversität aufmerksam zu machen. Nun geht die Aktion in die nächste Runde und motiviert vor allem die queeren Kulturinstitutionen mitzumischen.

» RND: Pastor verliert Job nach TV-Auftritt mit Dragqueens

30 Jahre lang leitete der überzeugte Verfechter von LGBTQ-Rechten eine protestantische Kirche in den USA. Dann trat er mit Lippenstift und in hohen Schuhen im Fernsehen auf. Das verstößt nicht gegen die Vorschriften für einen Pastor, seinen Job ist er trotzdem los.

» Welt: Der wahre Mann liebt Männer

Schon bevor die Schwulen von der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft akzeptiert wurden, gelang es vielen von ihnen, ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben zu führen. Nur wissen durfte es keiner, den es nichts anging. Aber möglich war alles.

Kostenloses Probeabo nötig

08. Dezember 2021

» Rhein Main Verlag: Frankfurter Sozialdezernentin Voitl eröffnet neues Safe House für queere Geflüchtete

Als einzige Einrichtung dieser Art in Hessen bietet in Frankfurt ein neues Safe House künftig mehr Platz für queere Geflüchtete

» Berliner Kurier über Schauspielerin Maren Kroymann: Wie ich merkte, dass ich Frauen liebe

Die 72-Jährige erzählt, warum sie nach 20 Jahren Beziehungen mit Männern die lesbische Liebe entdeckte

» Vogue Germany spricht mit Lachlan Watson über Gender-Vorstellungen: "Wir sind mehr als unsere Marginalisierung"

Lachlan Watson gilt als eine der wichtigsten Stimmen des nicht-binären Spektrums der LGBTQIA*-Community. Hier spricht er:sie über den Weg zu sich selbst – und die Rolle, die Mode darin gespielt hat.

» 20 Minuten über Schutz für LGBTIQ: "Der Berner Regierungsrat zeigt auf, dass er noch nichts macht"

Berner Grossrätinnen und -räte wollten von der Kantonsregierung wissen, was sie tut, um queere Personen vor Anfeindungen zu schützen. Eine Interpellantin zeigt sich enttäuscht über die Antwort.

» Tagesspiegel über Lulu FM: Radio in Regenbogenfarben

Bisher war der queere Radiosender Lulu.FM über DAB+ und im Netz zu hören. Am Samstag startet er nun in Berlin sein UKW-Programm. S.a.: lulu.fm in Berlin auch auf UKW zu empfangen (11.11.2021)

07. Dezember 2021

» art-in-berlin: Kann der Gropius Bau gequeert werden?

Maximilian Wahlich: Liebe Sophya, du bist seit mehreren Jahren am Gropius Bau und warst auch an der aktuellen Ausstellung zu Zanele Muholi beteiligt. Magst du kurz ausführen, welche Rolle du bei der Planung hattest?