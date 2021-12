Ausgewählter Artikel:

» (14.12.2021) katholisch.de: Kirchenrechtler – Taufeinschränkung für Transgender unzulässig

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass ein Bistum in den USA transsexuelle Menschen vom Empfang der Sakramente ausgeschlossen hatte. Kirchenrechtler Georg Bier hält das für unzulässig – und verweist auf eine Note der Glaubenskongregation.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. Dezember 2021

» RP Online über Staatssekretär Sven Lehmann: "Das ist ein Traumressort"

Der Kölner Sozialpolitiker Sven Lehmann ist Parlamentarischer Staatssekretär im erstmals grün geführten Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend – und damit einer der wichtigsten Menschen hinter Ministerin Anne Spiegel.

» Domradio: Synodenbüro entschuldigt sich bei LGBTQ-Katholiken – Einmaliger Schritt

Nachdem auf der Website des synodalen Weltprozesses ein Link zur Homosexuellen-Seelsorge gelöscht wurde, hat sich ein Vatikan-Zuständger entschuldigt. Ein kleiner, aber erstmaliger Schritt, sagen Aktivisten.

» bz Basel: Neue Studie soll belegen – Mehr als die Hälfte der Basler Männer erlebte Diskriminierung

In Basel-Stadt läuft die Ausarbeitung des neuen Gleichstellungsgesetzes. Dies hat ein Verein zum Anlass genommen, eine Befragung unter Männern zu machen. Die Ergebnisse zeigen, wie verbreitet Diskriminierung und Homophobie sind.

» katholisch.de interviewt Seelsorger Heek: Kirche muss queeren Menschen ihre Offenheit zeigen

Erfahrungen austauschen, Unsicherheiten besprechen: Das wollen Seelsorgende für queere Menschen aus 15 Bistümern in einer gemeinsamen Arbeitsgemeinschaft. Andreas Heek koordiniert sie und erklärt im katholisch.de-Interview, warum sich die Kirche bei queeren Menschen entschuldigen müsste.

13. Dezember 2021

» BR: Wie geht das? – Der schwule Fußballer

Das Wissensmagazin gibt Antworten auf die großen und kleinen Fragen aus allen Bereichen des Lebens mit Reportagen, Selbstversuchen und Porträts. Moderatorin Fanny Stapf geht den Dingen auf den Grund, präsentiert Trends und spürt Phänomene auf.

» RTL: Kinder Nummer 7, 8 und 9! Großbritanniens erstes schwules Elternpaar erwartet Drillinge – trotz Trennung

Barrie Drewitt-Barlow und sein Ex-Mann Tony waren das erste schwule Elternpaar Englands. Mittlerweile sind die beiden getrennt, weitere Kinder gibt's trotzdem.

» MTV: So hat es sich für Lauren Jauregui angefühlt, as sie unfreiwillig geoutet wurde

Heute lebt sie ihre Bisexualität offen aus. Das war aber nicht immer so …

» Kölnische Rundschau: "Schwul" soll an Hürther Gymnasium kein Schimpfwort sein

Das Wort schwul soll auf dem Schulhof kein Schimpfwort sein, und wer mit wem geht, keine Frage des Geschlechts: Das Albert-Schweitzer-Gymnasium macht sich stark gegen Homo- und Transphobie und hat sich auch offiziell dem bundesweiten Antidiskriminierungsnetzwerk Schule der Vielfalt angeschlossen.

» Süddeutsche.de: Schließungen treffen die LGBTIQ-Community hart

Clubs und Bars sind wieder dicht. Warum das für die LGBTIQ-Community in München besonders dramatisch ist.

» Volksfreund: Rosa Karneval in Trier findet auch 2022 nicht statt

Schweren Herzens müssen wir leider, zum zweiten Mal, den Rosa Karneval um ein Jahr auf 2023 verschieben, teilen die Veranstalter auf Facebook mit. Wie sie die Absage begründen und welche Folgen das für Ticketbesitzer hat.

» NRZ: Sitzbänke in Regenbogenfarben – Den Klevern wird es zu bunt

Der Haupt- und Finanzausschuss lehnte einen Antrag der SPD, der die Einführung von neuen Sitzbänken in Regenbogenfarben vorsah.

» Luzerner Zeitung über Musical "Der Ball" im Le Théâtre Emmen: Ein Fest aus Witz, Emotionen und Lebendigkeit

Das Publikum applaudiert bei der Premiere des Musicals "Der Ball" im Le Théâtre" mit einer begeisterten Standing Ovation. Doch an diesem Abend vieles besonders.

» derStandard.de über Gender- und Rassismusdebatten: Alarmistische Metadiskussionen an der Realität vorbei

Warum werden Gender- und Rassismusdebatten oft als Empfindlichkeitsdiskurse geframt? Dabei wirken doch eher die beleidigt, die das mediale Feld nicht mehr für sich allein haben

» BR Podcast: Lars Tönsfeuerborn – Was bringt dir Reality TV?

Lars Tönsfeuerborn ist Influencer, Podcaster und Reality TV Star. Er war 2019 Kandidat in der queeren Datingshow Prince Charming, hat gewonnen und war zwei Jahre lang mit dem damaligen Prinzen zusammen. Seitdem kennt man ihn. Letztes Jahr war er Kandidat in der Dschnungelshow von RTL. Vreni spricht mit ihm darüber, warum er sich diese Formate antut und was sie ihm in Sachen Ruhm und Bekanntheit gebracht haben.

» ORF: Überparteiliche LGBTIQ-Plattform im Parlament gegründet

Eine neue überparteiliche Plattform soll Politik für Homosexuelle, Bisexuelle und Transgender-Personen vorantreiben. Initiiert haben die "LGBTIQ-Intergroup" Mario Lindner (SPÖ) und Ewa Ernst-Dziedzic (Grüne), als Vorbild dient das Europäische Parlament.

11. Dezember 2021

» Sonntagsblatt: "Queere Pension" für Obdachlose in Nürnberg geplant

Nürnberg (epd). Für obdachlose queere Menschen soll es in Nürnberg bald eine spezielle Unterkunft geben. Die Eröffnung des Quartieres sei für Januar oder Februar geplant, sagte die Nürnberger Sozialreferentin Elisabeth Ries auf epd-Anfrage am Freitag.

» Gala interviewt Jannik Schümann: "Ich bin schwul, und es macht keinen Unterschied"

In der neuen TV-Serie "Sisi" spielt Jannik Schümann den österreichischen Kaiser. Eine Traumbesetzung mit wichtiger Botschaft.

» RTL: Exklusiv verraten! Jochen Schropp schmiedet schon Hochzeitspläne

In einer neuen Folge von "Exclusiv – Der Podcast" verrät Jochen Schropp, dass er aktuell seine Hochzeit plant und schon 2022 vor den Traualtar treten will.

» RP Online: Erster queerer Gottesdienst in Mönchengladbach

Entfremdung, Ausgrenzung, persönliche Verletzung: Queere Menschen haben oft keine guten Erfahrungen mit der Kirche gemacht. Das möchte Pfarrer Christoph Simonsen jetzt ändern.