» (18.12.2021) taz über Hetze gegen Selbstbestimmungsgesetz: Gruselgeschichten vom Mädchenklo

Die Ampel verspricht trans-inklusive Gesetzesänderungen. Ein Anlass für Konservative Stimmung gegen eine systematisch bedrohte Minderheit zu machen.

18. Dezember 2021

» Leipziger Zeitung: Vorzeigeprojekt für queere Bildungsarbeit vor dem Aus – schnelle Lösung nötig

Das queere Schul- und Bildungsprojekt "Respekt beginnt im Kopf!" hat seit 2005 unter dem Dach des Gerede e.V. in Dresden erfolgreich Aufklärungsarbeit geleistet. Allein im laufenden Jahr wurden über 760 Multiplikator/-innen und über 1.000 Jugendliche geschult. Diese Erfolgsgeschichte wurde vielfach als Best-Practice kopiert und kürzlich vom Bündnis für Demokratie und Toleranz ausgezeichnet.

» evangelisch.de: Geschlechter, Sex und Roboter

Doktorspiele mit Robotern: Chris und Roman unterhalten sich mit der queer-Theologin und Biologielehrerin Aki Hild über Sexroboter, hypermaskuline Terminatoren und verschiedene Gottesbilder. Und darüber, ob C3PO non-binary ist.

» VRT: Stellvertretender Vorsitzender der rechtsextremen Vlaams Belang outet sich als schwul

Der stellvertretende Vorsitzende der rechtsextremen flämischen Partei Vlaams Belang und Fraktionsvorsitzender im Regionalparlament Chris Janssens (44) hat sich offiziell zu seiner Homosexualität bekannt.

17. Dezember 2021

» MDR: Queeres Filmfestival Weimar – Mut, Diskriminierung und Suche nach Identität

Mut, Selbstzweifel, Diskriminierung – für viele Menschen aus der Queer-Community sind das keine Fremdwörter. Das queer-feministische Filmfestival in Weimar versucht, mit Filmen Einblicke in den Alltag zu geben.

» nd über queere Weihnachten: Heilige Nacht, besoffene Nacht

An Weihnachten ist es Brauch, gut zu schmausen und sich zu begießen. Das ist für viele Menschen ein Problem umso mehr für Queers, die stärker von Einsamkeit und Familienlosigkeit sowie Suchterkrankungen betroffen sind, warnt Jeja Klein.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Für inklusives Engagement – LVR zeichnet Kölner Schwulen- und Lesbentag e.V. aus

Gewürdigt wurde vor allem der Aspekt der Barrierefreiheit.

» familie.de: Familienleben ist bunt – Regenbogenpapa Kevin im Video

Ihr habt Fragen rund ums Thema Regenbogenfamilie und traut euch nicht, die zu stellen? Dann kann Kevin euch ganz sicher weiterhelfen.

» jetzt: Gläubige homosexuelle Menschen, wie vereinbart ihr euren Glauben mit eurer sexuellen Identität?

Eine homosexuelle Christin erzählt darüber, wie sie ihren Glauben mit ihrer sexuellen Identität vereinbart.

» Handelsblatt über Kampagne des Jahres: Für mehr Diversität – Eine Gesellschaft in allen Farben des Regenbogens

Als Zeichen der Solidarisierung erstrahlten die Regenbogenfarben an vielen Gebäuden in Deutschland. Die Aktion muss zu mehr Diversität in allen Bereichen führen.

16. Dezember 2021

» FR über Mr. Gay-Kandidat Bilel Ouali aus Neu-Isenburg: "Meine Mutter hofft immer noch, dass ich heterosexuell werde"

Der Neu-Isenburger Bilel Ouali ist einer der sieben Finalisten, die diesen Samstag beim bundesweiten Wettbewerb zum Mr. Gay antreten. Der 26-jährige Krankenpfleger, der in Frankfurt arbeitet, will mit seiner Kampagne vor allem Jugendliche mit Migrationshintergrund helfen sich zu outen. Gleichzeitig will er auch aufklären, denn in vielen Elternhäusern werde Homosexualität noch als Feindbild vermittelt.

» NZZ: Slowake, der schwulen Pfarrer erpresste, freigesprochen

Das Obergericht hat die Verurteilung eines Slowaken wegen gewerbsmässigen Betrugs aufgehoben. Ein Pfarrer, der ihm Geld geliehen habe, sei dabei bewusst das Risiko eingegangen, dieses nicht mehr zurückzuerhalten.

» Rhein-Neckar-Zeitung: PLUS-Beratung für queere Menschen wird doch gefördert

Mehrheit sagt doch noch "Ja" zur Vielfalt: Im Ausschuss wurde die Förderung noch abgelehnt. Im Kreistag gab es dann doch die Zustimmung.

» FR über Frankfurter Mr. Gay-Kandidat: Nick Namyslo: "Keiner geht zu seiner Mutter und sagt: Mama ich bin hetero."

Nick Namyslo musste seine Sexualität lange vor seinem Arbeitsumfeld verstecken. Deswegen setzt er sich jetzt für eine offenere Unternehmenskultur ein. Der Frankfurter ist einer von sieben Finalisten, die an diesem Samstag beim bundesweiten Wettbewerb Mr. Gay antreten.

» SRF: Camille Saint-Saëns – Als Komponist ein Star, als Mensch ein Rätsel

Heute vor 100 Jahren starb der Camille Saint-Saëns. Ein Teil seines Werks ist bekannt, sein Privatleben ist unergründet.

» Süddeutsche.de: Große Demo für LGBTQ-Rechte in Spanien

In der Region Madrid versucht eine rechtsextreme Partei derzeit, die Rechte von queeren Menschen einzuschränken.

» Badische Zeitung: Es ist höchste Zeit, Homophobie zu stoppen

Von einer Schülerin, die anonym bleiben möchte, Klasse 8.1, Evangelisches Montessori-Schulhaus, Freiburg

» Tagesspiegel: Berlins LGBTI-Szene auf dem Weihnachtsmarkt – "Regenbogenweihnacht" erstmals in der Zitadelle

Drag-Queen, Elfen, Glühwein, besonderes Licht und 2022 dann noch viel größer: Am Donnerstag ist Premiere für ein besonderes Event in der Festung.

» watson: Waadt will "Umpolungstherapien" von Homosexuellen verbieten

Der Waadtländer Grosse Rat will Praktiken verbieten, die darauf abzielen, die sexuelle Orientierung oder die Geschlechtsidentität einer Drittperson zu ändern.

» Tagesspiegel: Unsere Geschenketipps für die LGBTI-Community

Noch nichts zu Weihnachten besorgt? Das Queerspiegel-Team gibt Tipps für Geschenke, die alle unterm Regenbogen erfreuen.