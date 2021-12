Ausgewählter Artikel:

22. Dezember 2021

21. Dezember 2021

» Tagesspiegel: Die Volkbühne feiert Genesis P-Orridge

Dem grenzüberschreitenden, nicht-binären Pop- und Kunststar Genesis P-Orridge ist das Heilig-Abend-Programm der Volksbühne Berlin gewidmet.

» TAG24: Influencerin berichtet von Missbrauch und Vergewaltigung – "Ich bin kein Sex-Objekt!"

Das Video einer angeblichen sexuellen Belästigung des Models Gadou nahm die Influencerin Miss Colleen Jordan zum Anlass für einen sehr emotionalen Appell.

» NDR; Round Midnight, Lady Liberty #9 – The 2 Spirits of Holly Volker Schlott

Holly Volker Schlott ist transgender. In Round Midnight spricht sie darüber, wie Geschlechteridentiät und Musik zusammenhängen.

» Ludwigsburger Kreiszeitung: "Homosexuellen Paaren nicht den Segen verweigern"

"Kann denn Liebe Sünde sein?" Oder anders gefragt: Was ist eigentlich ein Segen? Der katholische Pastoralreferent Stephan Walter beschäftigt sich mit der Frage, ob homosexuelle Paare gesegnet werden dürfen.

» NZZ interviewt Douglas Stewart: "Wie weit gehst du, um den Menschen, den du am meisten liebst, zu retten?"

Der in Glasgow geborene Schriftsteller durchlebte in den 1980ern eine harte Kindheit. Seine Mutter trank, das Umfeld der arbeitslosen Kohlearbeiter war homophob, früh wurde Stuart Waise. Im Gespräch erklärt er, wie er sich seiner Vergangenheit stellt. S.a.: Das schwule Kind als hoffnungsloser Mutterretter (04.09.2021)

20. Dezember 2021

» Express: Spontanes Outing – "Busenfreundin" Ricarda erzählt von unangenehmem Erlebnis beim Geschenke-Shoppen

Coming-out im Alltag: Ricarda Hofmann, Host von Busenfreundin der Podcast erzählt von einem spontanen Outing, als sie ein Geschenk für ihre Freundin kaufen wollte.

» RosaMag: Black & Queer? Das gibt's bei uns nicht!

In ihrem Essay in "Schwarz wird großgeschrieben", schreibt Jenner Hendrixx über ihr Aufwachsen als Schwarze trans Frau in Deutschland.

» MOPO: Nach langer Pause – Kult-Kneipe auf St. Pauli öffnet wieder

Die Fenster sind abgeklebt, die Tür noch verschlossen: Von außen wirkt das Toom Peerstall nicht besonders einladend. Seit dem ersten Lockdown ist die Kult-Kneipe auf St. Pauli dicht. Aber in ihrem Inneren sorgen drei neue Eigentümer dafür, dass sie schon bald in neuem Glanz erstrahlt. Das Toom Peerstall in der Clemens-Schultz-Straße hat Geschichten zu erzählen.

19. Dezember 2021

» Kurier über Mord an schwulem Pensionisten: Der rätselhafte Tod des "Baron" Weigert

Er schmückte sich mit einem Fantasie-Titel, trug massiven Goldschmuck, fuhr ein auffälliges Auto. Und er war schwul. Am 17. August 2004 wurde der Pensionist im Figurteich Guntramsdorf ermordet.

» Geschichte der Gegenwart: Kampf um den Regen­bogen – Zur (Un-) Sicht­bar­ma­chung der LGBT*-Bewegung in Polen

Die homophobe Politik hat in Polen einen regelrechten Krieg der Bilder entfacht, in dem die Regenbogenfahne, Symbol der globalen LGBT*-Bewegung, zum Feindbild eines eng gefassten Nationskonzeptes geworden ist.

18. Dezember 2021

» Leipziger Zeitung: Vorzeigeprojekt für queere Bildungsarbeit vor dem Aus – schnelle Lösung nötig

Das queere Schul- und Bildungsprojekt "Respekt beginnt im Kopf!" hat seit 2005 unter dem Dach des Gerede e.V. in Dresden erfolgreich Aufklärungsarbeit geleistet. Allein im laufenden Jahr wurden über 760 Multiplikator/-innen und über 1.000 Jugendliche geschult. Diese Erfolgsgeschichte wurde vielfach als Best-Practice kopiert und kürzlich vom Bündnis für Demokratie und Toleranz ausgezeichnet.

» evangelisch.de: Geschlechter, Sex und Roboter

Doktorspiele mit Robotern: Chris und Roman unterhalten sich mit der queer-Theologin und Biologielehrerin Aki Hild über Sexroboter, hypermaskuline Terminatoren und verschiedene Gottesbilder. Und darüber, ob C3PO non-binary ist.

» VRT: Stellvertretender Vorsitzender der rechtsextremen Vlaams Belang outet sich als schwul

Der stellvertretende Vorsitzende der rechtsextremen flämischen Partei Vlaams Belang und Fraktionsvorsitzender im Regionalparlament Chris Janssens (44) hat sich offiziell zu seiner Homosexualität bekannt.

» taz über Hetze gegen Selbstbestimmungsgesetz: Gruselgeschichten vom Mädchenklo

Die Ampel verspricht trans-inklusive Gesetzesänderungen. Ein Anlass für Konservative Stimmung gegen eine systematisch bedrohte Minderheit zu machen.

17. Dezember 2021

» MDR: Queeres Filmfestival Weimar – Mut, Diskriminierung und Suche nach Identität

Mut, Selbstzweifel, Diskriminierung – für viele Menschen aus der Queer-Community sind das keine Fremdwörter. Das queer-feministische Filmfestival in Weimar versucht, mit Filmen Einblicke in den Alltag zu geben.

» nd über queere Weihnachten: Heilige Nacht, besoffene Nacht

An Weihnachten ist es Brauch, gut zu schmausen und sich zu begießen. Das ist für viele Menschen ein Problem umso mehr für Queers, die stärker von Einsamkeit und Familienlosigkeit sowie Suchterkrankungen betroffen sind, warnt Jeja Klein.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Für inklusives Engagement – LVR zeichnet Kölner Schwulen- und Lesbentag e.V. aus

Gewürdigt wurde vor allem der Aspekt der Barrierefreiheit.

» familie.de: Familienleben ist bunt – Regenbogenpapa Kevin im Video

Ihr habt Fragen rund ums Thema Regenbogenfamilie und traut euch nicht, die zu stellen? Dann kann Kevin euch ganz sicher weiterhelfen.

» jetzt: Gläubige homosexuelle Menschen, wie vereinbart ihr euren Glauben mit eurer sexuellen Identität?

Eine homosexuelle Christin erzählt darüber, wie sie ihren Glauben mit ihrer sexuellen Identität vereinbart.