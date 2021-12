Ausgewählter Artikel:

» (24.12.2021) familie.de: Glücklich und gut betreut – Regenbogenpapa Kevin über Adoption

Regenbogenpapa Kevin berichtet in der Videokolumne diesmal über gleichgeschlechtliche Adoption und die Herausforderungen, die das bedeuten kann.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. Dezember 2021

» Welt: Das schwule Genie, das kein Held sein durfte

Als Mathematiker verhalf Alan Turing den Alliierten zum Sieg im Zweiten Weltkrieg. Doch die Gesetzgebung gegen Homosexuelle trieb ihn danach in den Tod. Als die Queen ihn im Dezember 2013 begnadigte, war das ein absurder Akt.

» familie.de: Glücklich und gut betreut – Regenbogenpapa Kevin über Adoption

Regenbogenpapa Kevin berichtet in der Videokolumne diesmal über gleichgeschlechtliche Adoption und die Herausforderungen, die das bedeuten kann.

» RTL über angeblichen Skandal beim Wiener Opernball: Diskriminierung gegen Olivia Jones

Im Vipstagram lässt Olivia Jones jetzt ihrem Ärger über Elle Macpherson freien Lauf. Die war nämlich zusammen mit ihr von Mörtel Lugner zum Wiener Opernball geladen. Doch dann soll das Ex-Supermodel persönlich dafür gesorgt haben, dass Olivia wieder ausgeladen wird. Den unglaublichen Grund für die Ausladung gibts im Video zu sehen.

» bz Basel über queere Vielfalt: Weihnachten ist das Fest der Liebe, und genau so sollten wir uns auch verhalten

In seiner neuen Kolumne schreibt der 18-jährige Blogger Josia Jourdan über queere Vielfalt.

» SRF: Vater wegen Angriff auf transsexuelle Tochter erneut verurteilt

Er soll seine Tochter brutal angegriffen haben. Auch die zweite Instanz sah in der Tat einen versuchten Mord.

» Süddeutsche.de porträtiert Lana Wachowski: Neuauflage im Alleingang

Den Blockbuster Matrix drehte die Regisseurin Lana Wachowski noch als Mann. Jetzt erscheint Matrix 4.

» junge Welt aus Sachsen: Kein Geld mehr für LGBT-Bildungsprojekt

Der bildungspolitische Verein Gerede e. V. steht nach 16 Jahren Arbeit wegen der Ablehnung des Förderantrages durch die Sächsische Aufbaubank vor dem Aus

23. Dezember 2021

» nd: Der Transgender-Golem

Transfeindlicher Sexualgrusel hat faschisierendes Potenzial. Das liegt daran, dass antisemitische Anteile in ihm aufgehen. Die Linke muss sich dem Problem stellen, statt sich den eigenen, sexuellen Ängsten hinzugeben, meint Jeja Klein.

22. Dezember 2021

» Deutschlandfunk Kultur über Gender- und Rassismus-Debatten: Das I-Wort – Warum streiten alle über Identitätspolitik?

Ob in Kommentaren, Talkshows oder Tweets: "Identitätspolitik" ist offenbar das Reizwort der Stunde. Warum eigentlich? Wir sprechen darüber mit der Soziologin Paula-Irene Villa Braslavsky. Von Christine Watty und Emily Thomey

» Nau: Riccardo Simonetti hatte "mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen"

Riccardo Simonetti postete ein Bild aus dem Krankenhaus. Er hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und ist jetzt froh, Weihnachten zu Hause zu feiern.

» MZEE.com: Kay Shanghai – ein Gespräch über Stärke Interview

Kay Shanghai im Interview über die Entwicklung der deutschen Rapszene in Bezug auf Homophobie.

21. Dezember 2021

» Tagesspiegel: Die Volkbühne feiert Genesis P-Orridge

Dem grenzüberschreitenden, nicht-binären Pop- und Kunststar Genesis P-Orridge ist das Heilig-Abend-Programm der Volksbühne Berlin gewidmet.

» TAG24: Influencerin berichtet von Missbrauch und Vergewaltigung – "Ich bin kein Sex-Objekt!"

Das Video einer angeblichen sexuellen Belästigung des Models Gadou nahm die Influencerin Miss Colleen Jordan zum Anlass für einen sehr emotionalen Appell.

» NDR; Round Midnight, Lady Liberty #9 – The 2 Spirits of Holly Volker Schlott

Holly Volker Schlott ist transgender. In Round Midnight spricht sie darüber, wie Geschlechteridentiät und Musik zusammenhängen.

» Ludwigsburger Kreiszeitung: "Homosexuellen Paaren nicht den Segen verweigern"

"Kann denn Liebe Sünde sein?" Oder anders gefragt: Was ist eigentlich ein Segen? Der katholische Pastoralreferent Stephan Walter beschäftigt sich mit der Frage, ob homosexuelle Paare gesegnet werden dürfen.

» NZZ interviewt Douglas Stewart: "Wie weit gehst du, um den Menschen, den du am meisten liebst, zu retten?"

Der in Glasgow geborene Schriftsteller durchlebte in den 1980ern eine harte Kindheit. Seine Mutter trank, das Umfeld der arbeitslosen Kohlearbeiter war homophob, früh wurde Stuart Waise. Im Gespräch erklärt er, wie er sich seiner Vergangenheit stellt. S.a.: Das schwule Kind als hoffnungsloser Mutterretter (04.09.2021)

20. Dezember 2021

» Express: Spontanes Outing – "Busenfreundin" Ricarda erzählt von unangenehmem Erlebnis beim Geschenke-Shoppen

Coming-out im Alltag: Ricarda Hofmann, Host von Busenfreundin der Podcast erzählt von einem spontanen Outing, als sie ein Geschenk für ihre Freundin kaufen wollte.

» RosaMag: Black & Queer? Das gibt's bei uns nicht!

In ihrem Essay in "Schwarz wird großgeschrieben", schreibt Jenner Hendrixx über ihr Aufwachsen als Schwarze trans Frau in Deutschland.

» MOPO: Nach langer Pause – Kult-Kneipe auf St. Pauli öffnet wieder

Die Fenster sind abgeklebt, die Tür noch verschlossen: Von außen wirkt das Toom Peerstall nicht besonders einladend. Seit dem ersten Lockdown ist die Kult-Kneipe auf St. Pauli dicht. Aber in ihrem Inneren sorgen drei neue Eigentümer dafür, dass sie schon bald in neuem Glanz erstrahlt. Das Toom Peerstall in der Clemens-Schultz-Straße hat Geschichten zu erzählen.

19. Dezember 2021

» Kurier über Mord an schwulem Pensionisten: Der rätselhafte Tod des "Baron" Weigert

Er schmückte sich mit einem Fantasie-Titel, trug massiven Goldschmuck, fuhr ein auffälliges Auto. Und er war schwul. Am 17. August 2004 wurde der Pensionist im Figurteich Guntramsdorf ermordet.