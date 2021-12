Ausgewählter Artikel:

» (28.12.2021) Deutsche Welle: Queere Menschen – Sichtbarkeit wichtiger denn je

Das Thema LGBT+ stand 2021 vielfach im öffentlichen Fokus. Aber gesellschaftlich ist mehr nötig, als nur Social Media-Profilbilder in Regenbogenfarben zu gestalten, meint Kristina Reymann-Schneider.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. Dezember 2021

» Tagesspiegel: Queere Menschen sind in Südamerika auf der Flucht

Viele queere Menschen migrieren von Venezuela nach Brasilien, sie hoffen dort auf besseres Leben. Aber der Neuanfang ist oft schwieriger als erhofft.

» MDR: Transidentität und Kindheitstrauma in Debüt von Leipziger Filmemachern

Ein Leipziger Regisseur-Team hat seinen Debüt-Film "Und ruhig fließt der Rhein" veröffentlicht. Es ist ein emotionales Porträt über Caroline. Unter anderem durch die Kulturstiftung Sachsen wurde das Projekt verwirklicht.

» Deutsche Welle: Queere Menschen – Sichtbarkeit wichtiger denn je

Das Thema LGBT+ stand 2021 vielfach im öffentlichen Fokus. Aber gesellschaftlich ist mehr nötig, als nur Social Media-Profilbilder in Regenbogenfarben zu gestalten, meint Kristina Reymann-Schneider.

» fvw: Die LGBTQ-Community richtig beraten

Mit einem Videotraining will Booking.com die Hotelpartner für die Bedürfnisse von Gästen der LGBTQ-Community sensibilisieren.

» Süddeutsche.de: Queerer Stolz

Wo arbeiten Münchens junge kreative Köpfe? Wir haben sie an ihren Arbeitsplätzen besucht. Heute: Francesco Giordano

» SRF: Auch Zürich erfasst Hate Crimes – nicht bloss für die Statistik

Nach dem Kanton Freiburg führt nun auch die Stadt Zürich eine Statistik zu Hassverbrechen. Auch als Signal an die Opfer.

27. Dezember 2021

» taz-Kommentar: FDP will Familienbegriff modernisieren – Anerkennung der Realität

Die FDP arbeitet schon länger an ihrem Konzept zu sozialen Verantwortungsgemeinschaften. Die Ideen sind richtig.

26. Dezember 2021

» Spektrum.de: X statt Frau oder Mann – Erstmals Gerichtsurteil ohne Fachgutachten

Nicht-binäre Person in den Niederlanden ist zudem schwanger und will später als Elternteil registriert werden, nicht als Mutter.

25. Dezember 2021

» taz über Alice Schwarzer und Transsexualität: Agenda statt Authentizität

Alice Schwarzer mal wieder: Die selbst ernannte Feministin hat ein Buch über Transsexualität geschrieben und dabei nicht viel verstanden.

» Volksfreund: Ungeoutet an Weihnachten – Wenn sich Homosexuelle am Fest der Liebe verstecken müssen

An Weihnachten treffen sich vielerorts Familien und Partner an einem Tisch. Doch was, wenn Menschen ihre Beziehung verheimlichen müssen, weil sie Angst haben, vor der Familie dazu zu stehen, für welches Geschlecht sie schwärmen? Eine gleichgeschlechtlich liebende Frau erzählt von der Reise zwischen zwei Welten.

24. Dezember 2021

» Welt: Das schwule Genie, das kein Held sein durfte

Als Mathematiker verhalf Alan Turing den Alliierten zum Sieg im Zweiten Weltkrieg. Doch die Gesetzgebung gegen Homosexuelle trieb ihn danach in den Tod. Als die Queen ihn im Dezember 2013 begnadigte, war das ein absurder Akt.

» familie.de: Glücklich und gut betreut – Regenbogenpapa Kevin über Adoption

Regenbogenpapa Kevin berichtet in der Videokolumne diesmal über gleichgeschlechtliche Adoption und die Herausforderungen, die das bedeuten kann.

» RTL über angeblichen Skandal beim Wiener Opernball: Diskriminierung gegen Olivia Jones

Im Vipstagram lässt Olivia Jones jetzt ihrem Ärger über Elle Macpherson freien Lauf. Die war nämlich zusammen mit ihr von Mörtel Lugner zum Wiener Opernball geladen. Doch dann soll das Ex-Supermodel persönlich dafür gesorgt haben, dass Olivia wieder ausgeladen wird. Den unglaublichen Grund für die Ausladung gibts im Video zu sehen.

» bz Basel über queere Vielfalt: Weihnachten ist das Fest der Liebe, und genau so sollten wir uns auch verhalten

In seiner neuen Kolumne schreibt der 18-jährige Blogger Josia Jourdan über queere Vielfalt.

» SRF: Vater wegen Angriff auf transsexuelle Tochter erneut verurteilt

Er soll seine Tochter brutal angegriffen haben. Auch die zweite Instanz sah in der Tat einen versuchten Mord.

» Süddeutsche.de porträtiert Lana Wachowski: Neuauflage im Alleingang

Den Blockbuster Matrix drehte die Regisseurin Lana Wachowski noch als Mann. Jetzt erscheint Matrix 4.

» junge Welt aus Sachsen: Kein Geld mehr für LGBT-Bildungsprojekt

Der bildungspolitische Verein Gerede e. V. steht nach 16 Jahren Arbeit wegen der Ablehnung des Förderantrages durch die Sächsische Aufbaubank vor dem Aus

23. Dezember 2021

» nd: Der Transgender-Golem

Transfeindlicher Sexualgrusel hat faschisierendes Potenzial. Das liegt daran, dass antisemitische Anteile in ihm aufgehen. Die Linke muss sich dem Problem stellen, statt sich den eigenen, sexuellen Ängsten hinzugeben, meint Jeja Klein.

22. Dezember 2021

» Deutschlandfunk Kultur über Gender- und Rassismus-Debatten: Das I-Wort – Warum streiten alle über Identitätspolitik?

Ob in Kommentaren, Talkshows oder Tweets: "Identitätspolitik" ist offenbar das Reizwort der Stunde. Warum eigentlich? Wir sprechen darüber mit der Soziologin Paula-Irene Villa Braslavsky. Von Christine Watty und Emily Thomey

» Nau: Riccardo Simonetti hatte "mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen"

Riccardo Simonetti postete ein Bild aus dem Krankenhaus. Er hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und ist jetzt froh, Weihnachten zu Hause zu feiern.