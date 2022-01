Ausgewählter Artikel:

» (02.01.2022) B.Z. Berlin: Zwei Berliner Dragqueens fühlen sich von Uber-Fahrern diskriminiert

Sie nutzen Uber, weil es für sie das sicherste Verkehrsmittel ist. Doch in letzter Zeit häufen sich Falschmeldungen seitens der Fahrer gegen queere Menschen wie Barbie Breakout und Bambi Mercury.

02. Januar 2022

» watson über Künstler Patrick Tworek aus Bonn: Ein queerer Farbklecks in tristem Grau

Mit Gedichten, Videokunst und mehr verschafft sich der Künstler ein wenig Freiraum in der Enge seiner Heimatstadt

01. Januar 2022

» ZDF: Vorbild für neuen Männertyp – Was Chalamets Erfolg über den Zeitgeist sagt

Der US-amerikanisch-französische Schauspieler Timothée Chalamet ist so gefragt wie nie zuvor. Was sagt sein Erfolg über das Männerbild von heute?

31. Dezember 2021

» Tagesspiegel: Warum 2021 ein großes Jahr für Team Regenbogen war

Das erste Coming Out eines aktiven Fußballprofis, viele Medaillen bei Olympia und Solidarität mit queeren Spieler*innen. Warum 2021 Mut macht.

» Merkur: Meine Mission in Berlin – Nürnbergerin Tessa Ganserer sitzt als erste transidente Frau im Bundestag

Tessa Ganserer aus Nürnberg ist eine der ersten beiden transidenten Frauen im Bundestag. So erlebt sie ihren neuen Alltag.

» katholisch.de: Die Verbrüderungsliturgie – ein Segen für gleichgeschlechtliche Liebe?

Derzeit wird in der katholischen Kirche um einen Segen für homosexuelle Partnerschaften gerungen. Doch gab es in der Kirchengeschichte bereits Segnungen für Liebende des gleichen Geschlechts? Ein Blick auf die Auseinandersetzung um die Verbrüderungsliturgie und das Heiligenpaar Sergius und Bacchus.

» Augsburger Allgemeine: "Christ*innen"? Trierer Bischof offen für geschlechtersensible Sprache

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hält den Einzug geschlechtersensibler Sprache für wichtig. Bei dem Wort "Gott" sieht er aber eine Grenze.

» Adelswelt: Schwedische Royals – Alle sprechen über Affäre von König Gustav

Die schwedischen Royals sind unfreiwillig in die Schlagzeilen geraten. Eine neue Serie beleuchtet die angebliche Affäre von König Gustav V.

» Zeit Online über die Ehe für alle in der Schweiz: Wir brauchen unseren Raum

Als eines der letzten Länder Europas führt die Schweiz die Ehe für alle ein. Warum hinterlässt das bei unserer Autorin zwiespältige Gefühle?

» Express: "Mein Vater war homophob" – "Big Brother"-Star verschwieg jahrelang seine Sexualität

Outing: Nicht selten erleben Mitglieder der LGBTQI*-Community immer noch Diskriminierung. Pat Müller alias Patjabbers, Ex-Big-Brother-Teilnehmer 2020, behielt seine Homosexualität daher lange für sich.

30. Dezember 2021

» nd: Das Transgender-Grenzregime

Antifaschistische Sexualpolitik muss die strukturell antisemitischen Fantasien rund um Grenzen analysieren. Autoritäre Charaktere erklären die Trennung von Nationen oder Geschlechtern zu ihren Körpergrenzen und nivellieren sexuelle Gewalt.

» t-online: Transgender-Ikone April Ashley ist tot

April Ashley galt als Ikone und Wegbereiterin. Sie zierte als erstes Transgender-Model die britische 'Vogue'. Nun ist die Britin im Alter von 86 Jahren verstorben.

» taz über Gendersprache in der katholischen Kirche: Bei Gott* hört's auf

Beim Gendern prescht auch im Katholizismus die Jugend vor, nur langsam ziehen Bischöfe nach. Priester können aber weiterhin bloß Männer werden.

» SWR: Die Queerness von klassischen Komponist*innen – ein Buch von Luca Ciammarughi

Wie lebten und liebten Komponist*innen, wen trafen sie und was waren ihre Liebesgeschichten? Um ein wenig Klarheit zum Thema Komponisten und Homosexualität zu schaffen, jenseits von Klatsch und Tratsch, untersuchte der Pianist und Musikwissenschaftler Luca Ciammarughi Tonsetzer von der Renaissance bis ins 20. Jahrhundert. Sein Buch Schlagen wir nicht diese Taste an Klassische Musik und Queer-sein, sorgt in Italien für einiges Aufsehen.

» Bravo: "The Witcher" Staffel 3 wird queer!

"The Witcher" Staffel 3 wird eine "queere Ikone" in den Fokus der Geschichte setzen, wie Showrunner Lauren Schmidt Hissrich verriet!

» AD Magazin: "Queer Eye" ist zurück – Stardesigner Bobby Berk im Exklusivinterview

Das Warten hat ein Ende, und "Queer Eye" ist endlich zurück: Netflix streamt die 6. Staffel ab dem 31. Dezember 2021. Wir sprachen im Vorfeld mit Fab Five-Mitglied und Interiordesigner Bobby Berk.

29. Dezember 2021

» tachles: Eine Million Dollar für orthodoxe LGBTQ-Jugendliche

Die in New York City ansässige "Jewish Queer Youth" (JQY) hat jüngst eine Spende über eine Million Dollar erhalten

» Blick: Ein Richter machte Fabian zu Fabienne

Fabienne Lipski war bis vor kurzem offiziell ein Mann. Um das amtliche Geschlecht zu ändern, musste sie vor Gericht ziehen. Damit ist nun Schluss.

» FR über Gesundheitssystem: "Queere Menschen sind oft gezwungen, sich zu outen"

Auf der Online-Plattform Queermed sammelt Sara Grzybek Infos und Empfehlungen zu Arztpraxen, die kompetent mit queeren Lebensweisen umgehen.

» BR Podcast: Bin ich queer genug?

In dieser Folge sprechen wir über ein Thema, über das viel zu selten geredet wird! Wenn ihr euch schon mal gefragt habt: bin ich eigentlich queer genug, um mich auch queer nennen zu dürfen? Dann lasst euch gesagt sein: ihr seid damit nicht allein! Woher kommen diese Selbstzweifel in der queeren Community und was können wir dagegen tun. Das checken wir heute aus!