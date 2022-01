Ausgewählter Artikel:

» (07.01.2022) SWR über katholischen Pfarrer Leinhäuser: Auch homosexuelle Liebe ist von Gott gesegnet

Carsten Leinhäuser hat im vergangen Jahr Schlagzeilen gemacht: Er ist Pfarrer im rheinland-pfälzischen Winnweiler. Dort hat er homosexuelle Paare gesegnet – und sich damit gegen die offizielle Lehre der katholischen Kirche gestellt. Dafür hat er den Kirchheimbolander Friedenspreis 2021 bekommen. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern verrät Carsten Leinhäuser, was ihn dazu bewegt hat, sich gegen die eigene Kirchenführung aufzulehnen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Januar 2022

» RTL: Bei One-Night-Stand – Trans-Mann wird ungeplant schwanger

Im Februar 2020 hält Ash nach einem One-Night-Stand plötzlich einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand – für den Trans-Mann zunächst ein Schock!

» Main-Post: Aus schwulesbisch wird queer

'Werdet unsere Freunde', dafür steht die Abkürzung WuF, die das WuF-Zentrum in seinem Namen trägt – das einstige schwulesbische Zentrum Würzburg, das ab diesem Jahr 'WuF-Zentrum – queeres Zentrum Würzburg e.V.' heißt.

» Luzerner Zeitung: Der Papst kritisiert Hunde- und Katzenbesitzer ohne Kinder – es ist zum Heulen!

Das Oberhaupt der katholischen Kirche moniert, dass manche Leute lieber Vierbeiner anschaffen, anstatt Kinder in die Welt zu setzen. Eine weltfremde Kritik.

» 20 Minuten: "Unisex-Toiletten können für trans Kinder eine Entlastung sein"

In Luzerner Schulhäusern gibt es künftig geschlechtsneutrale Toiletten. Diese können eine Entlastung sein für jene, die sich nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen können, sagt ein Kinder- und Jugendpsychiater. Aber die Toiletten allein lösen noch keine Probleme.

» Spiegel: Wie die fragwürdige Aids-Berichterstattung immer noch nachwirkt

In den Achtzigerjahren schrieb der SPIEGEL diffamierend über homosexuelle Männer und trug so zu Angst und Aufruhr bei. Welche Rolle der Scharfmacher Gauweiler dabei spielte.

05. Januar 2022

» Tagesspiegel über europäische Pride Parade in Belgrad: "Wir rufen die queer Communities aus ganz Europa zur Solidarität auf"

Der EuroPride findet in diesem Jahr in Belgrad statt. Zu den Organisatoren gehört Marko Mihailovi von der Belgrad Pride Society, die ein Infozentrum in der serbischen Hauptstadt betreibt. Ein Gespräch über Paraden, Pinkwashing und rechtsradikale Graffitis.

» hpd über Indien: Werbung mit lesbischem Paar zurückgezogen

Hin und wieder werden Werbespots aufgrund eines Shitstorms aus den sozialen Netzwerken, Videoportalen, Fernsehen oder Radio entfernt. Geht es dabei etwa um Rassismus oder Sexismus, sind dieser öffentlich aufgebaute Druck und die entsprechenden Konsequenzen sehr begrüßenswert. Wenn allerdings auf die Gefühle von homophoben Persönlichkeiten Rücksicht genommen wird, sind die Leidtragenden vor allem LGBTQIA+. Diese Form von Cancel Culture muss als reaktionär eingestuft werden. Ein Kommentar von Constantin Huber.

» Zeit Online über Roman "Zum Paradies" von Hanya Yanagihara: Lust am Untergang

Die Weltbestseller-Autorin Hanya Yanagihara schreibt in ihrem neuen Roman mit durchsichtigem Erfolgskalkül über sexuelle Identitäten und eine zukünftige Diktatur.

» Uni Potsdam: Jung, jüdisch, queer – Helene Shani Braun will Rabbinerin werden – und Feminismus in die Gemeinden bringen

Eine junge Frau springt vom E-Roller nahe einer belebten Einkaufsstraße in Berlin. Um ihren Hals trägt sie eine Kette mit der Aufschrift "Feminist". Sie muss noch schnell die zugehörige App bedienen, dann hat Helene Shani Braun Zeit für einen Cappuccino. Die 24-Jährige ist nicht nur Feministin, sie ist auch auf dem Weg, Rabbinerin zu werden. Damit wird sie zu den bislang wenigen Frauen in Deutschland gehören, die das geistliche Amt übernehmen.

04. Januar 2022

» Liberal: Alles queer oder was?

Die Emanzipation von Schwulen und Lesben ist heute Alltag. Für queere Menschen gibt es diese hart erkämpfte Normalität dagegen noch nicht. Wie sie aussieht, wenn Freiheit alles erlaubt, ist noch unklar. Auch die Forschung hat noch nicht nachgefragt.

» katholisch.de über ZdK-Präsidentin: Jahrzehntelange Kommunikationsverweigerung im Vatikan

Schon bei der Würzburger Synode vor gut 50 Jahren sind Reformvorhaben aus Deutschland auf taube Ohren gestoßen, klagt ZdK-Präsidentin Stetter-Karp. Doch die Hoffnung auf Öffnung will sie nicht aufgeben – es gebe ermutigende Zeichen.

» Nau: 23 Trans-Menschen wollen im Kanton Bern Geschlecht ändern

Dank der neuen Gesetzesänderung können Trans-Menschen einfacher ihr Geschlecht ändern. Im Kanton Bern haben sich seit Dezember 23 Personen dafür angemeldet.

03. Januar 2022

» travelnews.ch: Pink Cloud in neuen Händen

Nach uber 20-jahriger Tatigkeit als Geschaftsfuhrer ubergibt Ray Fuhrer die Geschicke von Pink Cloud an Patrick Zimmerling.

» Musikexpress: Lil Nas X spricht über sein Coming-Out und Diskriminierungen in der Musikbranche

"Ich mache das nicht, um Aufmerksamkeit zu bekommen", erklärte der Musiker in einem Interview mit CBS. "Ich bin jetzt schon die Nummer eins in der Welt."

» Spektrum.de: "Wenn sich ein Fußballer als schwul outet, sinkt sein Marktwert."

Selbst in den liberalen Niederlanden bleibt homosexuelle Orientierung ein Problem. Welches Männer- und Menschenbild transportiert der Profifußball?

» Bravo: 6 queere Paare, die sich Fans wünschen

Wir haben 6 queere Paare, die sich die Fans bis heute wünschen und wohl für immer werden wünschen müssen.

» derStandard.at: Eine neue Plattform will Firmen anhand ihrer Diversität bewerten

Zwei Frauen in den USA wollen im nächsten Jahr eine Plattform starten, auf der Menschen die Diversität in Unternehmen bewerten können und damit Unternehmen neue Anreize bieten

02. Januar 2022

» watson über Künstler Patrick Tworek aus Bonn: Ein queerer Farbklecks in tristem Grau

Mit Gedichten, Videokunst und mehr verschafft sich der Künstler ein wenig Freiraum in der Enge seiner Heimatstadt

» B.Z. Berlin: Zwei Berliner Dragqueens fühlen sich von Uber-Fahrern diskriminiert

Sie nutzen Uber, weil es für sie das sicherste Verkehrsmittel ist. Doch in letzter Zeit häufen sich Falschmeldungen seitens der Fahrer gegen queere Menschen wie Barbie Breakout und Bambi Mercury.