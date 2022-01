Ausgewählter Artikel:

» (11.01.2022) NWZonline: Zeigt Regenboten (-flagge) in Wilhelmshaven – Auf ein buntes 2022

Der zweite Christopher Street Day in Wilhelmshaven ist für den 28. Mai geplant

11. Januar 2022

» taz über Schwulenfeindlichkeit in Hamburg: "Homophobia is real, Leute"

Sind die Gäste einer Schwulenbar nahe der Reeperbahn aus homophoben Motiv attackiert worden? Für die Betreiber steht fest: Die Hemmschwelle sinkt.

» katholisch.de: Franziskus dankt Ordensschwester für 50 Jahre Queer-Seelsorge

Wie ist der "Stil Gottes"? Papst Franziskus beschreibt ihn als Nähe, Mitgefühl und Zärtlichkeit. Diese Worte benutzte er auch in einem Brief, den er einer Ordensfrau schrieb, die ihr Leben der LGBTQ-Seelsorge gewidmet hat.

» watson: "Trans Normal" – Zurich Pride krebst nach Empörung über Motto zurück

Für die Pride 2022 wählten die Organisatoren das Motto "Trans Normal". Darauf tobte die Community. Nun krebsen die Verantwortlichen zurück.

» rbb24: Viadrina startet Aktionswoche gegen sexuelle Diskriminierung

Die Europauniversität Viadrina in Frankfurt (Oder) lädt ab Montag zu den diesjährigen Aktionstagen gegen Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit ein.

» Tagesspiegel: Müssen wir uns gegen das Gendern boostern lassen?

Heidenreich, Hallervordern und nun auch von der Lippe wettern gegen das Gendern. Dabei ist Gendersprache ein Menschenrecht. Ein Kommentar.

» Wiener Zeitung über Jonathan Van Ness: Haare schmeißen und glücklich sein

Der quirlige Friseur Jonathan Van Ness aus der Netflix-Show "Queer Eye" bekommt eine eigene Sendung.

» Südkurier: Wenn sich der Körper falsch anfühlt – Christin Löhner setzt sich für die Rechte Transsexueller ein

Sie selbst kam als Junge zur Welt. Seit 2016 ist Christin Löhner offiziell weiblich. Die Vorsitzende der Vereinigung von Menschen mit Variante der Geschlechtsentwicklung, die ihren Sitz in Stockach hat, kennt die Probleme Transsexueller aus eigener Erfahrung. Sie will Betroffenen helfen. Mit Vorträgen versucht Löhner Vorurteile abzubauen und aufzuklären.

10. Januar 2022

» Tagesspiegel über neue IOC-Regularien für trans Athlet*innen: Mehr Testosteron heißt nicht mehr Vorteile

Künftig sollen einzelne Sportverbände über den Umgang mit trans Athlet*innen entscheiden. Die bisherige Testosteron-Obergrenze entfällt damit.

» amerika21 aus Uruguay: Das Patriarchat hacken

Frauen und Queers in Uruguay kamen zum ersten cyberfeministischen Treffen des Landes zusammen

» Aargauer Zeitung: Aargauer Verwaltungsgericht bestätigt Landesverweis für Eritreer – Er konnte nicht glaubhaft machen, dass er homosexuell ist

Ein mehrfach vorbestrafter Flüchtling sollte nach einem Schuldspruch wegen räuberischer Erpressung für sieben Jahre des Landes verwiesen werden. Dagegen wehrte sich der Eritreer mit dem Argument, er sei in seiner Heimat gefährdet, weil er homosexuell sei. Bei einer Befragung konnte er das Gericht davon nicht überzeugen.

09. Januar 2022

» Die Zeit interviewt Sven Lehmann: "Queerfeindlichkeit gibt es auch im Bildungsbürgertum"

Der Grünenpolitiker Sven Lehmann ist der erste Queerbeauftragte in der Geschichte der Bundesrepublik. Was will er in dem neuen Amt bewegen?

» RND: Reform im Familienrecht – So sehen zwei Expertinnen die Idee der Verantwortungsgemeinschaft

Neben der Ehe will die Ampel-Koalition auch die Verantwortungsgemeinschaft als Familienbegriff einführen. Doch geht der Vorschlag der neuen Ampel-Regierung weit genug? Zwei Familienforscherinnen sagen im Interview mit dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND), was sie von dem Modell halten.

» Deutsche Welle: Nationaler Aktionsplan gegen LGBTQ-Feindlichkeit

Die Bundesregierung hat jetzt einen Queer-Beauftragten: Sven Lehmann. Mit der Ernennung des Grünenpolitikers will die Ampel-Koalition ein Zeichen für sexuelle Vielfalt setzen und Diskriminierung entgegentreten.

» derStandard.at: "The Circus" – Hinter den Kulissen einer Dragshow

Dragqueen Tamara Mascara veranstaltet das größte Gay-Clubbing Österreichs: The Circus. Wir haben sie vor einer Show begleitet und einen Blick hinter die Kulissen geworfen.

08. Januar 2022

» taz: Staat gegen antiqueere Gewalt – Der blinde Fleck

Gewalt gegen LSBTI-Personen bleibt oft unsichtbar. Einzig Berlin erhebt genauere Zahlen. Die Innenministerkonferenz will das nun ändern.

» derStandard.de: Jüdisch, weiblich, lesbisch, weiß – "Die Ärztin" im Burgtheater

Das auf "Professor Bernhardi" basierende Stück von Robert Icke entfacht ein flottes Verwirrspiel um Zuschreibungen

» Süddeutsche.de über Eva & Adele: Ein Seins-Zustand in Rosarot

Eva & Adele sind mehr als ein Künstler-Duo. Sie sind ein performative Gesamtkunstwerk. Jetzt ist ein neues Buch über sie erschienen.

» Raptastisch: Nura ist wegen homophoben Aussagen stinksauer auf Haiyti

Die Grenzen im Rap-Genre sind ein sich ständig entwickelndes Thema. War vor Jahren noch normal war, ist heutzutage häufig nicht mehr akzeptabel. Bis vor wenigen Jahren war es bspw. völlig üblich, dass Vokabeln gefallen sind, mit denen Minderheiten diffamiert wurden. Diesen Vorwurf muss sich die Rapszene gefallen lassen und sich ihm auch stellen. Allerdings hat sich an vielen Stellen bereits einiges getan. Rassistische Äußerungen in Raptexten gehören praktisch der Vergangenheit an. Wer Völker, Hautfarben oder Religionen herabsetzt, wird keine Akzeptanz in der Szene kriegen.

» Luzerner Zeitung: Diakon zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare – "Ich würde immer Hand bieten"

Wie steht die katholische Kirche im Kanton Zug der Segnung gleichgeschlechtlicher Liebenden gegenüber? Eine Nachfrage zeigt: Die allgemeine Haltung ist grundsätzlich liberal und offen.