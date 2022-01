Ausgewählter Artikel:

» (13.01.2022) Blick interviewt schwulen SRF-Moderator Sven Epiney zum 50. Geburtstag: "Ich habe ein Babyface"

Zu seinem runden Geburtstag blickt Sven Epiney auf seine Anfänge zurück. Er erzählt, wie er als 13-Jähriger seine erste Sendung moderierte, warum er lieber skandalfrei bleibt und warum er kaum gealtert scheint.

13. Januar 2022

» SRF: Camille Saint-Saëns – Als Komponist ein Star, als Mensch ein Rätsel

Vor genau 100 Jahren starb Camille Saint-Saëns. Ein Teil seines Werks ist bekannt, sein Privatleben ist unergründet.

» Vogue: Ava Phillippe, die Tochter von Reese Witherspoon, spricht über ihre Sexualität

Ava Phillippe zählt sich zur queeren Community. Auf Instagram hat sie erstmals über ihre Pansexualität gesprochen.

» Sumikai: Japan hat bei den LGBTQ-Rechten noch einen langen Weg vor sich

Letzten Dezember hat die Gouverneurin von Tokyo überraschend bekannt gegeben, dass sie ein System einführen will, um gleichgeschlechtliche Partnerschaften anzuerkennen. Auch wenn das System dieses Jahr bereits kommen soll, hat Japan beim Thema LGBTQ-Rechte noch viel zu tun.

12. Januar 2022

» taz über queere Aktivistin in Berlin-Marzahn: Glückskind kämpft gegen Windmühlen

Nele ist schon als Glückskind geboren. Nur ihren Vornamen hat sie erst später angenommen. Heute kämpft sie in Marzahn für Transrechte.

» evangelisch.de: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen

"Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen". Diese Worte Jesu sind eine ermutigende und zugleich befreiende Botschaft, auch für Menschen, die Ablehnung wegen ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Geschlechts erfahren.

» 20 Minuten: Eine kleine, intime Hochzeit kommt für Tiziana Gulino nicht in Frage

Seit acht Jahren gehen die Frauen gemeinsam durchs Leben. Im August treten sie nun vor den Traualtar. Sie können es kaum erwarten und stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen.

» Tagesspiegel über Daniel Mendelsohn: Der Traum des Begehrens von der Seele

Zwischen Schwulenbar und griechischer Antike: Daniel Mendelsohn geht sich auf den Grund.

» RND: "Das ist jetzt ein Neuanfang" – Was der Wechsel des Vornamens für Transmenschen bedeutet

Alter Name, alte Identität Transmenschen ändern häufig ihren Namen. Miriam Lind, Sprachwissenschaftlerin an der Uni Mainz, hat untersucht, wie Transmenschen ihre neuen Vornamen wählen. Im Gespräch erklärt sie, wie wichtig das für die eigene Identität sein kann und warum Namensänderungen in Deutschland schwierig sind.

» Welt: Zippert zappt – Homo-Pärchen müssen die Straße schneller überqueren

In Braunschweig wurden acht grüne Ampelmännchen durch vier schwule und vier lesbische Ampelpärchen mit kleinen Herzchen ersetzt. Damit will die Stadt ein Zeichen setzen, was denn auch sonst.

» SRF: Ariella Kaeslin spricht offen über ihre sexuelle Orientierung

Die ehemalige Kunstturnerin Ariella Kaeslin hat mit "G&G"-Redaktorin Léa Spirig über ihr Comingout gesprochen.

» Nau: Wallis will Diskriminierung von LGBTIQ+-Menschen bekämpfen

Der Kanton Wallis lanciert eine Kampagne gegen Homo- und Transphobie. Ausserdem wird im Amt für Gleichstellung eine neue Stelle geschaffen.

11. Januar 2022

» taz über Schwulenfeindlichkeit in Hamburg: "Homophobia is real, Leute"

Sind die Gäste einer Schwulenbar nahe der Reeperbahn aus homophoben Motiv attackiert worden? Für die Betreiber steht fest: Die Hemmschwelle sinkt.

» katholisch.de: Franziskus dankt Ordensschwester für 50 Jahre Queer-Seelsorge

Wie ist der "Stil Gottes"? Papst Franziskus beschreibt ihn als Nähe, Mitgefühl und Zärtlichkeit. Diese Worte benutzte er auch in einem Brief, den er einer Ordensfrau schrieb, die ihr Leben der LGBTQ-Seelsorge gewidmet hat.

» watson: "Trans Normal" – Zurich Pride krebst nach Empörung über Motto zurück

Für die Pride 2022 wählten die Organisatoren das Motto "Trans Normal". Darauf tobte die Community. Nun krebsen die Verantwortlichen zurück.

» rbb24: Viadrina startet Aktionswoche gegen sexuelle Diskriminierung

Die Europauniversität Viadrina in Frankfurt (Oder) lädt ab Montag zu den diesjährigen Aktionstagen gegen Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit ein.

» Tagesspiegel: Müssen wir uns gegen das Gendern boostern lassen?

Heidenreich, Hallervordern und nun auch von der Lippe wettern gegen das Gendern. Dabei ist Gendersprache ein Menschenrecht. Ein Kommentar.

» Wiener Zeitung über Jonathan Van Ness: Haare schmeißen und glücklich sein

Der quirlige Friseur Jonathan Van Ness aus der Netflix-Show "Queer Eye" bekommt eine eigene Sendung.

» NWZonline: Zeigt Regenboten (-flagge) in Wilhelmshaven – Auf ein buntes 2022

Der zweite Christopher Street Day in Wilhelmshaven ist für den 28. Mai geplant

» Südkurier: Wenn sich der Körper falsch anfühlt – Christin Löhner setzt sich für die Rechte Transsexueller ein

Sie selbst kam als Junge zur Welt. Seit 2016 ist Christin Löhner offiziell weiblich. Die Vorsitzende der Vereinigung von Menschen mit Variante der Geschlechtsentwicklung, die ihren Sitz in Stockach hat, kennt die Probleme Transsexueller aus eigener Erfahrung. Sie will Betroffenen helfen. Mit Vorträgen versucht Löhner Vorurteile abzubauen und aufzuklären.