16. Januar 2022

» nd über Buch "Musik und Homosexualitäten": Noch immer anders als die Andern

Kampfansage an die Klassikwelt: Der Essayband "Musik und Homosexualitäten" legt eine unter den Tisch gekehrte Seite der Kulturgeschichte offen. 25 Beiträge schließen die Lücken in der Geschichtsschreibung.

» tagesschau.de über Queer-Beauftragten Lehmann: "Familie ist so bunt wie das Leben"

Sven Lehmann ist der erste Queer-Beauftragte der Bundesregierung. Der Grünen-Politiker will sich für mehr Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt einsetzen – und hat ganz konkrete Pläne.

15. Januar 2022

» stern: "Es ist entmenschlichend, männlich oder weiblich ankreuzen zu müssen"

Männlich oder weiblich, diese beiden Optionen gibt es bislang im Pass in Großbritannien. Christie Elan-Cane findet das falsch und kämpft für ein "X".

» FAZ: Nach Papier zu Homosexualität – Bestraft der Papst einen Hardliner?

Papst Franziskus degradiert den zweiten Mann der Glaubenskongregation zum Bischof eines Provinzbistums. Der Mitarbeiter war an einem Papier zur Segnung homosexueller Paare beteiligt.

» Süddeutsche.de: Verbotener Kuss

Die jungen Künstlerinnen Hannah Doepke und Felina Beckenbauer wollten am Ammersee Wegkreuze mit homosexuellen Paaren aufstellen. Dem Gemeinderat in Schondorf war das allerdings zu freizügig. S.a.: Verliebte Schwule statt Mutter Jesu (07.01.2022)

» Zeit Online: Interview mit Queer-Beauftragten der Bundesregierung

Sven Lehmann setzt sich seit 20 Jahren für die Rechte von Lesben und Schwulen ein. Nun ist der Grünenpolitiker erster Queer-Beauftragter der Bundesregierung.

14. Januar 2022

» amerika21: Morde an sozialen und politischen Aktivist:innen in Honduras

Am Montag wurde die Transaktivistin Thalía Rodríguez in ihrem Haus in der Hauptstadt Tegucigalpa durch Kopfschüsse von einer unbekannten Person ermordet.

» RND: J.K. Rowling – der tiefe Fall der Harry Potter-Autorin

Mit dem Erfolg der Harry Potter-Reihe wurde auch deren Schöpferin J.K. Rowling zum Star. Doch inzwischen hat sich die britische Schriftstellerin ins Abseits manövriert. Grund sind etwa transfeindliche Aussagen Rowlings, die auf viel Kritik bei ihren Fans stoßen. Und auch Stars der Serie wie Emma Watson und Daniel Radcliffe distanzieren sich von den Bemerkungen der Autorin.

» Kurier: Ein "queeres" Volkskundemuseum in Wien

Das erste queere Museum ist geboren. Dort wird Kunst, die sich unter anderem mit Homosexualität auseinandersetzt, gezeigt.

» Tagesspiegel: Queeres Empowerment in Guatemala – Drag als Widerstand

Im zentralamerikanischen Guatemala ist Queerfeindlichkeit weit verbreitet. Ein Dragkollektiv kämpft dagegen für queere Sichtbarkeit und Empowerment.

13. Januar 2022

» SRF: Camille Saint-Saëns – Als Komponist ein Star, als Mensch ein Rätsel

Vor genau 100 Jahren starb Camille Saint-Saëns. Ein Teil seines Werks ist bekannt, sein Privatleben ist unergründet.

» Vogue: Ava Phillippe, die Tochter von Reese Witherspoon, spricht über ihre Sexualität

Ava Phillippe zählt sich zur queeren Community. Auf Instagram hat sie erstmals über ihre Pansexualität gesprochen.

» Blick interviewt schwulen SRF-Moderator Sven Epiney zum 50. Geburtstag: "Ich habe ein Babyface"

Zu seinem runden Geburtstag blickt Sven Epiney auf seine Anfänge zurück. Er erzählt, wie er als 13-Jähriger seine erste Sendung moderierte, warum er lieber skandalfrei bleibt und warum er kaum gealtert scheint.

» Sumikai: Japan hat bei den LGBTQ-Rechten noch einen langen Weg vor sich

Letzten Dezember hat die Gouverneurin von Tokyo überraschend bekannt gegeben, dass sie ein System einführen will, um gleichgeschlechtliche Partnerschaften anzuerkennen. Auch wenn das System dieses Jahr bereits kommen soll, hat Japan beim Thema LGBTQ-Rechte noch viel zu tun.

12. Januar 2022

» taz über queere Aktivistin in Berlin-Marzahn: Glückskind kämpft gegen Windmühlen

Nele ist schon als Glückskind geboren. Nur ihren Vornamen hat sie erst später angenommen. Heute kämpft sie in Marzahn für Transrechte.

» evangelisch.de: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen

"Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen". Diese Worte Jesu sind eine ermutigende und zugleich befreiende Botschaft, auch für Menschen, die Ablehnung wegen ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Geschlechts erfahren.

» 20 Minuten: Eine kleine, intime Hochzeit kommt für Tiziana Gulino nicht in Frage

Seit acht Jahren gehen die Frauen gemeinsam durchs Leben. Im August treten sie nun vor den Traualtar. Sie können es kaum erwarten und stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen.

» Tagesspiegel über Daniel Mendelsohn: Der Traum des Begehrens von der Seele

Zwischen Schwulenbar und griechischer Antike: Daniel Mendelsohn geht sich auf den Grund.

» RND: "Das ist jetzt ein Neuanfang" – Was der Wechsel des Vornamens für Transmenschen bedeutet

Alter Name, alte Identität Transmenschen ändern häufig ihren Namen. Miriam Lind, Sprachwissenschaftlerin an der Uni Mainz, hat untersucht, wie Transmenschen ihre neuen Vornamen wählen. Im Gespräch erklärt sie, wie wichtig das für die eigene Identität sein kann und warum Namensänderungen in Deutschland schwierig sind.

» Welt: Zippert zappt – Homo-Pärchen müssen die Straße schneller überqueren

In Braunschweig wurden acht grüne Ampelmännchen durch vier schwule und vier lesbische Ampelpärchen mit kleinen Herzchen ersetzt. Damit will die Stadt ein Zeichen setzen, was denn auch sonst.