» (19.01.2022) Deutsche Welle: LGBTQ in Chinas Sport – Geduldet, mehr nicht

Die Zahl chinesischer Topsportler, die ein Coming-Out wagten, lässt sich bisher an einer Hand abzählen. Sexuelle Vielfalt wird in China toleriert – solange sie privat bleibt und nicht LGBTQ-Rechte eingefordert werden.

19. Januar 2022

» Tagesspiegel interviewt Olly Alexander: "Beim Songschreiben dachte ich an meine Ex-Freunde"

Mit seiner Band Years & Years zählt Olly Alexander zu den erfolgreichsten britischen Electropop-Act. Das dritte Album Night Call bringt der Sänger nun solo heraus. Ein Gespräch über Sex, Elton John und Hula-Hoop.

» vorwärts: Vorbild Frankreich – Mehr Fortschritt für ein modernes Familienrecht

Die Ampelkoalition hat sich festgelegt, die rechtliche Situation der Menschen den realen Lebensverhältnissen im Land anpassen zu wollen. Mehr Fortschritt wagen: Diesen Titel auf das Familienrecht anwendend könnte man formulieren, mehr Vielfalt wagen. Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP heißt es dazu unter anderem: Wir werden das Institut der Verantwortungsgemeinschaft einführen und damit jenseits von Liebesbeziehungen oder der Ehe zwei oder mehr volljährigen Personen ermöglichen, rechtlich füreinander Verantwortung zu übernehmen.

» evangelisch.de: Der bunte Zoo Gottes

Wie reagieren wir auf andere Personen? Höchst unterschiedlich, stellt Wolfgang Schürger fest. Die Einsicht des Apostels Paulus, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt, lädt dazu ein, eigene Haltungen zu überprüfen.

» Blick: Danielle M. (57) aus Engelberg hat ihre Transsexualität jahrzehntelang versteckt

Danielle M. aus Engelberg OW kam als Mann zur Welt. Und versteckte das Frausein jahrzehntelang. Damit ist nun Schluss. Mit 57 Jahren traut sie sich endlich, allen zu sagen, was Sache ist.

» Musikexpress: Weniger konsumistisch, mehr bitchy – Was an einer deutschen "Queer Eye"-Serie anders werden müsste

Statt in Wohnungen sollten TV-Shows lieber mit alten Klischees aufräumen. Die aktuelle Stil-Kolumne von Jan Kedves.

» 20 Minuten: "Ich dachte er sei schwul, doch für ihn war es ein Date"

Am Mittwoch startet die erste Staffel der Dating-Show "First Dates Znacht für Zwei". Influencerin Lina Senn ist als Kellnerin mit dabei und spricht mit 20 Minuten über ihr Liebesleben.

» BR Podcast: LGBTIQ* im 3. Reich – Teil 1: Die Goldenen Zwanziger

In Teil 1 unserer Doppelfolge zum Thema "Queerios im 3. Reich" werfen wir den Blick auf eine Zeit noch vor der Machtergreifung Hitlers, in der das queere Leben in Deutschland (vermeintlich) noch blühte: die goldenen 20er und frühen 30er Jahre! Welche wilden LGBTIQ*-Partys damals gefeiert wurden und ob wirklich alles so rosig war, besprechen wir in dieser Folge mit der Geschichtsexpertin Karolina Kühn.

» Qantara.de: Sexuelle Aufklärung – Der größte Erfolg des Arabischen Frühlings?

Seit einiger Zeit wird in arabischen Ländern unverstellter über Sexualität gesprochen, vor allem in den sozialen Medien. Und erstmals gibt es überhaupt Begriffe, um sich über diese Themen zu verständigen.

» Refinery29: Sind Trennungen für lesbische Paare wirklich härter?

Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, ob Trennungen für lesbische Paare wirklich härter sind.

18. Januar 2022

» Tagesspiegel: "Jeder Bezirk sollte einen CSD oder eine Pride-Demo haben"

Um die Belange queerer Menschen in Marzahn-Hellersdorf voranzubringen, gibt es jetzt den LSBTIQ*-Runden Tisch. Ein Gespräch mit den Organisator*innen Nele Glückskind und Konstantin Sherstyuk.

» Berliner Zeitung: ARD-Serie "Eldorado KaDeWe" – die Sinnlichkeit des Vorspanns

Kleine bewegte Kunstwerke flattern durch Vor- und Abspann der ARD-Miniserie Eldorado KaDeWe. Xenia Fink, Zeichnerin aus Neukölln, ist ihre Schöpferin.

» SWR: Wie Baden-Württemberg besser gegen Hass im Netz vorgehen will

Soziale Medien müssen ab Februar Hass und Hetze auf ihren Plattformen melden. Die baden-württembergische Justiz will sich dafür personell besser aufstellen.

17. Januar 2022

» Tagesspiegel-Nachruf auf Ella Nik Bayan: Wer war die Frau, die sich auf dem Alexanderplatz mit Benzin übergoss?

Sie liebte das Tanzen, Gärtnern, Kochen. Hatte viele Freunde, die sie gerne bewirtete. Aber Ella war auch tieftraurig.

» Zeit Online über Ehe light: Ein falscher Kampf für Konservative

Die Union sucht nach Möglichkeiten, sich in der Opposition zu profilieren. Doch ein Kulturkampf gegen die Ehe light ist genau das, was sie nicht braucht.

16. Januar 2022

» nd über Buch "Musik und Homosexualitäten": Noch immer anders als die Andern

Kampfansage an die Klassikwelt: Der Essayband "Musik und Homosexualitäten" legt eine unter den Tisch gekehrte Seite der Kulturgeschichte offen. 25 Beiträge schließen die Lücken in der Geschichtsschreibung.

» tagesschau.de über Queer-Beauftragten Lehmann: "Familie ist so bunt wie das Leben"

Sven Lehmann ist der erste Queer-Beauftragte der Bundesregierung. Der Grünen-Politiker will sich für mehr Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt einsetzen – und hat ganz konkrete Pläne.

15. Januar 2022

» stern: "Es ist entmenschlichend, männlich oder weiblich ankreuzen zu müssen"

Männlich oder weiblich, diese beiden Optionen gibt es bislang im Pass in Großbritannien. Christie Elan-Cane findet das falsch und kämpft für ein "X".

» FAZ: Nach Papier zu Homosexualität – Bestraft der Papst einen Hardliner?

Papst Franziskus degradiert den zweiten Mann der Glaubenskongregation zum Bischof eines Provinzbistums. Der Mitarbeiter war an einem Papier zur Segnung homosexueller Paare beteiligt.

» Süddeutsche.de: Verbotener Kuss

Die jungen Künstlerinnen Hannah Doepke und Felina Beckenbauer wollten am Ammersee Wegkreuze mit homosexuellen Paaren aufstellen. Dem Gemeinderat in Schondorf war das allerdings zu freizügig. S.a.: Verliebte Schwule statt Mutter Jesu (07.01.2022)