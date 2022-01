Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. Januar 2022

» nordbayern: Coming-Outs und Diskriminierung – Zwei junge Nürnbergerinnen über ihre Liebe

Alicia Kohl und Vanessa Neuß leben in Nürnberg, sind ein Paar und Teil unserer Redaktion. Obwohl sie etwa gleich alt sind, liegen zwischen ihren Coming-Outs zehn Jahre. Für nordbayern.de tauschen sich die beiden offen über ihre Erfahrungen aus, dabei wird deutlich: Zwar wird die Gesellschaft immer toleranter, dennoch müssen gleichgeschlechtliche Paare nach wie vor Hässliches erleben sogar auf offener Straße.

» Sumikai: Abgeordneter aus Tokyo empört mit Tweet gegen LGBTQ-Partnerschaftssystem

Die Gouverneurin von Tokyo hat Ende letzten Jahres für die Präfektur ein Partnerschaftssystem für gleichgeschlechtliche Paare angekündigt. Aber nicht alle sind damit einverstanden und ein Abgeordneter sorgte jetzt mit einem Tweet gegen das System für Aufsehen.

22. Januar 2022

» taz interviewt Sven Lehmann: "Das ist auch eine soziale Frage"

Sven Lehmann von den Grünen ist der erste Queerbeauftragte der neuen Bundesregierung. Was hat er vor? Und warum ist sein Amt wichtig?

» taz über Kirill Serebrennikov am Hamburger Thalia-Theater: Der Regisseur der Freiheit

Kirill Serebrennikov darf am Thalia-Theater persönlich inszenieren. In Russland war er Schikanen ausgesetzt auch wegen seines Schwulseins.

» ntv-Imterview: Wozu braucht es einen Queer-Beauftragten, Herr Lehmann?

Deutschland hat ein "Problem mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit", sagt Sven Lehmann. Im Interview mit ntv.de spricht der neue Queer-Beauftragte der Bundesregierung über die Wichtigkeit diskriminierungsfreier Gesetze, historische Erblasten und eigene Erfahrungen mit Hass und Hetze.

» Der Nordschleswiger: Pride 2.0 – Es gibt immer noch Aufklärungsbedarf

Das Apenrader Pride-Event, das im vergangenen Sommer stattfand, war ein großer Erfolg, an den die Veranstalter auch dieses Jahr anknüpfen wollen. Zwar finde die LGBT-Bewegung mehr Anerkennung als je zuvor, doch haben LGBT-Menschen immer noch Angst vor Übergriffen. Und daran müsse gearbeitet werden, sagt eine Mitveranstalterin.

» FR: Precht, Hallervorden, von der Lippe – Die Herrlein begreifen das Gendern nicht

Niemand muss gendern. Wer allerdings von Sprachpolizei redet, hat lediglich Angst vor dem Verlust der Deutungshoheit. Die Kolumne.

» nordbayern: Queere Teenager und Liebe im Lager – Rother Filmemacher-Duo startet durch

Sie sind jung, sie brennen für ihr Tun, sie hoffen auf den Durchbruch: Simon Fischer (24) und Michael Christian (24) haben sich dem Filmemachen verschrieben. Ihre Produktionen werden als Internet-Geheimtipp schon rege geklickt. Was ihre ersten gemeinsamen Arbeiten vereint, ist das Thema "Anderssein". Damit haben sie sich auch beim Mittelfränkischen Jugendfilmfestival beworben. Die Nominierungsfrist läuft.

» arte-Reportage: Imam und schwul

"Das ist nicht der Islam! Das ist nicht dieses faschistische Krebsgeschwür, das sie uns dank ihrer Petro-Dollars aufzwingen". Wenn Imam Ludovic-Mohamed-Zahed über die wahhabitische Strömung der Saudis oder den salafistischen Rigorismus spricht, spricht er laut aus, was wohl viele Muslime nur leise denken.

» nd: Sexuelle Identität versus Klasse – Respekt für Katars Arbeiter

Olaf Scholz setzte sich in dieser Woche für Schwulenrechte im WM-Land Katar ein, streifte aber auch die Klassenfrage. Wer sich das gefallen lässt, braucht erst ein mal Selbstrespekt als Arbeiter*in, findet Kolumnist*in Jeja Klein.

» Westfalenpost aus Bad Berleburg: Regenbogenflagge soll am Rathaus wehen

Als Zeichen gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie eine Regenbogenflagge am Bad Berleburger Rathaus – das haben zwei Fraktionen jetzt angeregt.

» Vox: "Der glücklichste schwule Mann in einer Heterobeziehung"

Bei "Wo die Liebe hinfällt" lernen wir Florian und Jolina kennen. Als die beiden 2014 heirateten, waren beide noch im Anzug. Doch obwohl Florian schwul ist, liebt er Jolina, die eine Transfrau ist. Florian bezeichnet sich selbst als "der glücklichste schwule Mann in einer Heterobeziehung."

» FR über Schicksal einer lesbischen Frau in Nazi-Deutschland: Der seltsame Fall der Waltraud Hock

Auf der Registrierliste des Konzentrationslagers für Frauen in Ravensbrück ist Waltraud Hock als "asozial" gekennzeichnet. Nicht als politische Gefangene wie die meisten anderen Frauen auf diesem Papier vom 17. Februar 1942. Waltraud Hock, damals 19 Jahre alt, sollte nie mehr zu ihrer Mutter nach Wiesbaden zurückkehren. Als "Asoziale" war ihr Leben den nationalsozialistischen Machthabern nichts wert.

21. Januar 2022

» FR: "Der schwangere Mann" – Zweites Kind kommt per Notkaiserschnitt

Freddy McConnell lebt als Transgender-Mann. Dennoch hat er sich seinen größten Wunsch erfüllt: eigene Kinder. Auf Instagram schwebt er im Babyglück.

» Tagesspiegel: Grüne verurteilen transfeindliche Angriffe auf Tessa Ganserer

Unterstützung von ganz oben: Die Grünen im Bundestag stellen sich demonstrativ hinter ihre Kollegin Tessa Ganserer, um sie gegen transfeindliche Angriffe zu verteidigen.

» film.at: 16 Filmszenen, die in Männern ihre schwule Sexualität erweckten

Diese Filmszenen halfen schwulen Männer, ihre schwule Sexualität zu entdecken: Aladdin, Top Gun, Der Herr der Ringe, Spider-Man und 300.

» Tagesspiegel: Das Queer-Lexikon – Was bedeutet Terf?

Der Begriff "Terf" taucht zunehmend im öffentlichen Diskurs auf. Weil es sich um eine Zuschreibung von außen handelt, ist eine Begriffsdefinition nicht leicht.

» taz: Transgender-Regeln bei Olympia – Wann ist jemand eine Sportlerin?

Das IOC wird neue Empfehlungen vorlegen, die Transgender-Personen entgegenkommen sollen, heißt es. Kritik daran gibt es jetzt schon.

» 3sat: Anna Rosenwassers queere Welt

Anna Rosenwasser ist LGBTQ-Aktivistin, Feministin, Influencerin. In ihrem Kampf gegen Homophobie, Sexismus und Diskriminierung ist sie laut und fordernd.

» Libertad Media: Queerness, Christus und die Kunst des Lebens – Oscar Wildes vergessener Gefängnisbrief

Trost ist, auf den ersten Blick, ein konservatives Gefühl. Trost bedeutet vor allem eine Aussöhnung mit dem Bestehenden, trieft von Trauer, Schicksal, Ausweglosigkeit – kurz: Komplizenschaft mit der eigenen Kapitulation. Aber Trost kündet auch von der heilsamen Wirkung menschlicher Gemeinschaft, sei er in einem Gespräch zu finden oder in einem Buch. Darin liegt seine subversive Kraft.