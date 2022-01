Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. Januar 2022

» Tagesspiegel: Familienformen müssen in aller Vielfalt abgesichert werden

Familie ist, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen: Es ist höchste Zeit, dass sich das auch rechtlich widerspiegelt. Ein Gastbeitrag.

» SWR: Katholischer Priester aus St. Blasien bekennt sich öffentlich zu seiner Homosexualität

Ralf aus St. Blasien ist seit über 30 Jahren Priester. So lange lebt er schon im Zölibat, darf also keine Beziehung eingehen. Und genau deshalb findet Ralf, sollte es für die Kirche egal sein, ob er heterosexuell oder eben homosexuell sei.

» Metal Hammer: Doug Pinnick (Kings X) "flehte Gott an", ihn heterosexuell zu machen

Über Jahre hinweg verleugnete Doug Pinnick von Kings X seine Homosexualität. Sein Selbsthass ging so weit, dass er Gott anflehte, ihn zu ändern.

» stern: Herr Lehmann, braucht man im Jahr 2022 überhaupt einen Queer-Beauftragten?

Sven Lehmann kümmert sich in der Bundesregierung um die Belange von Schwulen, Lesben oder Transmenschen. Mit dem stern sprach er über Diskriminierung, seine Ziele und wo Deutschland hinterherhinkt.

» Merkur: Bayerischer Priester erklärt, warum er sich als schwul outet

Mitten in der Diskussion um den Missbrauchsskandal machen 125 Priester und Mitarbeiter der katholischen Kirche auf sich aufmerksam: sie haben sich als homo-, trans- oder intersexuell geoutet.

» taz interviewt #OutInChurch-Initiator: "Deutliche Doppelmoral"

Jens Ehebrecht-Zumsande arbeitet als schwuler Mann für die katholische Kirche. Dass er keine Probleme in seinem Bistum hat, ist nicht selbstverständlich.

» stern: Als Kind wurde er vom Bischof missbraucht. Heute kämpft er als Priester für eine moderne Kirche

Wolfgang Rothe wurde als Kind vom Bischof missbraucht. Heute ist er selbst Priester und kämpft für eine moderne Kirche.

» SZ-Kommentar zur katholischen Kirche: Von Missbrauch und Liebe

Missbrauchstäter werden geschützt, homosexuelle Liebende rausgeschmissen. Der Kirche ist offensichtlich ihr Wertesystem abhandengekommen.

» tagesschau.de kommentiert: Es braucht eine Kirche ohne Angst

Das Coming Out von mehr als 100 Mitarbeitenden katholischer Einrichtungen ist eine Chance für die Kirche, meint Esther Saoub. Die Kirche sollte aktiv auf Menschen zugehen, die nicht heterosexuell lieben.

» Sonntagsblatt zu #OutInChurch: Sie verdienen unsere Unterstützung und Solidarität

Unter dem Motto #OutInChurch haben sich 125 Mitarbeiter*innen der katholischen Kirche als queer (also nicht heterosexuell) geoutet. Wir sollten ihnen Solidarität und Unterstützung entgegenbringen, schreibt Lea Maria Kiehlmeier in ihrem Kommentar.

» rbb-Kommentar: Schwul, lesbisch, queer und katholisch – Nicht länger heimlich!

Schwul, lesbisch, queer und katholisch. Das geht. Nur nicht länger heimlich, sagen sich über 100 Frauen, Männer und Transpersonen, allesamt im kirchlichen Dienst, und haben sich heute gemeinsam geoutet. Es ist das größte Coming-out, das die Kirche je erlebt hat. Die Folgen sind nicht absehbar, denn nach kirchlichem Arbeitsrecht droht ihnen allen die Entlassung. Ulrike Bieritz kommentiert.

» BR.de: Auch Schwule haben Nächstenliebe verdient

Es reicht. Die katholische Sexualmoral, theologisch sowieso höchst angreifbar, ist ein Scherbenhaufen. Zeit nicht für einen Wandel, sondern für eine radikale Umkehr.

» RND-Kommentar: Mutiges LGBTIQ+-Outing von Katholiken – Stopp­zeichen und Angebot für Kirchen­spitze

125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der katholischen Kirche haben sich am Montag öffentlich als queer geoutet. Sie fordern in einem Manifest das Ende persönlicher und beruflicher Diskriminierungen. Die Führung der deutschen Katholiken scheint gegenwärtig wie gelähmt, kommentiert Thoralf Cleven.

» Spiegel: "Ein Priester ist nicht schwul"

Frank Kribber ist katholischer Priester. Jahrelang hatte er einen besten Freund, erst nach dessen Tod wurde ihm klar, dass es Liebe war. Jetzt will er sich gegen Diskriminierung in der Kirche wehren.

» Rolling Stone: Freddie Mercury – München will dem Queen-Sänger ein Denkmal setzen

Rockermonument als Erinnerung an eine bewegte Ära. Im Rathaus am Marienplatz sieht man den Antrag mit Wohlwollen

» taz über transfeindliche Fe­mi­nis­t*in­nen: Nö danke, Emma

Nach einem Artikel über die Grünen-Politikerin Tessa Ganserer muss man sich fragen: Ist das Magazin von Alice Schwarzer noch feministisch?

» taz zu #OutInChurch: Extrem mutig

Das Bekenntnis der 125 kirchlichen Mit­ar­bei­te­r*in­nen ist mehr als ein identitätspolitisches Schmusedeckchen. Es geht um Arbeitsrecht.

24. Januar 2022

» Domradio: Kann "Wie Gott uns schuf" etwas verändern?

Die Dokumentation "Wie Gott uns schuf", die am Montagabend in der ARD ausgestrahlt wird, beschäftigt sich mit queeren Menschen in der katholischen Kirche. Protagonistin Vanessa Palten ist gespannt auf die Reaktionen.

» rbb interviewt #OutInChurch-Teilnehmerin: "Wir wünschen uns eine Kirche ohne Angst"

Es ist das größte Coming Out, das es in der katholischen Kirche in Deutschland jemals gegeben hat: Mehr als 100 Gläubige im Dienst der katholischen Kirche wagen den gemeinsamen Schritt an die Öffentlichkeit. Veronika Gräwe ist eine von ihnen.

» NZZ Bellevue: Die Reality-Serie "Queer Eye" lebt ein neues Stilverständnis vor

Amerikanisches Reality-TV hat tatsächlich mehr zu bieten als die Kardashians, Klunkerimperien und (un)echte Hausfrauen aus Beverly Hills. Die Männer von "Queer Eye" bieten Hand zur Lebenshilfe.