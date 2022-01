Ausgewählter Artikel:

» (30.01.2022) Westfälischer Anzeiger: Alice Märtens aus Rinkerode ist lesbisch und in der katholischen Kirche engagiert

Alice Märtens ist eine der 125 Christen, die sich in der Dokumentation Wie Gott uns schuf Coming-out in der katholischen Kirche öffentlich zu ihrem Anderssein bekannt haben. Die Rinkeroderin ist lesbisch und hat in der Queer-Gemeinde Münster eine spirituelle Heimat gefunden.

30. Januar 2022

» Deutschlandfunk: Transgender im Sport – Diskussion über neue Leitlinien des IOC

"Früher Mann, jetzt Frau" – so einfach scheint es nicht. Daher wird im Sport schon länger diskutiert, welche körperlichen Vorteile Transgender-Athletinnen haben könnten? Bald greifen neue Leitlinien des Internationalen Olympischen Komitees – zugunsten der Athletinnen.

» Tips Online: Mostviertlerin lädt mit Debütroman ins Reich der queeren Formwandler ein

Zwei Wolfsmänner, vom Schicksal füreinander bestimmt, davon handelt das Erstlingswerk von Kristina Semler aus Pöchlarn, das sie unter dem Pseudonym Viktoria Stahl veröffentlicht

29. Januar 2022

» tagesschau.de: Homosexuelle im Profifußball – kommt es zum Coming-out?

100 Angestellte der katholischen Kirche haben in der ARD erklärt, nicht heterosexuell zu sein. Im Profifußball hat noch niemand gesagt, dass er schwul ist. Warum nicht?

» Wiener Zeitung über Theaterstück: Transsexualität – Beschnitten und beschneit

Uraufführung des queeren Monologs in der Volkstheater-Dunkelkammer.

» Merkur: Alt-katholischer Pfarrer Priller über die Missbrauchsfälle und Queer-Outings in der Kirche

Der Alt-katholische Pfarrer Peter Priller spricht über Homosexuelle in der Kirche und den Missbrauchs-Skandal. Er selbst wurde von der römischen Kirche vor 27 Jahren suspendiert und exkommuniziert.

» NDR-Kommentar: Katholische Kirche am Rande der Bedeutungslosigkeit

Die katholische Kirche steckt in einer schweren Krise. Das Missbrauchsgutachten in München hat gezeigt, dass auch der spätere Papst die Verbrechen nicht angemessen verfolgt hat. Gleichzeitig haben mehr als 100 schwule und lesbische Katholikinnen und Katholiken öffentlich gemacht, wie die Kirche mit ihnen umgeht. Es ist ein Wendepunkt für die katholische Kirche – auch in Hamburg. Daniel Kaiser kommentiert.

» Rhein-Neckar-Zeitung: Warum sich Achim Kaltwasser an #outinchurch beteiligt

Der frühere Walldürner Mesner Achim Kaltwasser setzt sich für mehr Vielfalt und Akzeptanz in der katholischen Kirche ein.

» Süddeutsche.de über Angriffe auf Tessa Ganserer: Frauenfeindinnen

Die Angriffe gegen die Grünen-Politikerin Tessa Ganserer sind nicht nur transfeindlich, sondern schaden auch dem Feminismus.

» SWR: #OutInChurch – Was ein junger Theologe in Freiburg erlebt hat

Zum größten Coming Out in der deutschen katholischen Kirche äußert sich die Erzdiözese Freiburg allgemein. Unzureichend, so ein Betroffener in Freiburg.

» BR.de: Wie Gott sie schuf – #outinchurch

De sand net aso... Kennen Sie die Redewendung: "De sand net aso?" Es war in meiner niederbayerischen Kindheit eine Ansage, die keinen weiteren Zusatz duldete. Geschweige denn eine Nachfrage.

» latinapress: Brasilien – Höchste Rate an Trans-Morden weltweit

Im Jahr 2021 wurden in Brasilien mindestens einhundertvierzig Transsexuelle und Transvestiten ermordet. Die Zahl zeigt einen Rückgang von zwanzig Prozent im Vergleich zu 2020, aber Brasilien bleibt das Land, in dem die meisten Transgender-Menschen in der Welt gtötet werden.

» Express: "Werd mich nicht mehr ändern" Vorm Outing machte "Prince Charming"-Arne noch wichtige Erfahrung

Erst mit Anfang 20 hat er sich Arne Bruns als schwul geoutet. Der Prince-Charming-Kandidat musste noch eine wichtige Erfahrung machen.

» Nau: Irina Beller – Nach Transphob-Aussagen schaltet sich Organisation ein

Irina Beller wetterte kürzlich gegen Transgender-Personen. Jetzt schaltet sich eine Aufklärungsorganisation ein.

» derStandard.at: LGBTQI-feindliche Gewalt stieg nach Corona-Tief wieder an

Im ersten Jahr der Pandemie war die Gewalt gegen LGBTQI-Personen laut Expertensicht geringer als in anderen Jahren. Nun steigen die Fälle wieder an

» Berliner Zeitung: SchwuZ wird zum queeren Impfzentrum in Berlin

Am 4. und 5. Februar können sich Impfwillige mit dem Vakzin von Moderna oder Biontech immunisieren lassen. Eine Terminbuchung ist möglich.

» St. Galler Tagblatt: "Ein grosser Schritt in die richtige Richtung" – Kanton St.Gallen will Beratungsnetz für queere Jugendliche ausbauen

Im kommenden Jahr soll im Kanton St.Gallen das Beratungsangebot für Jugendliche und junge Erwachsene aus der LGBTQIA+-Community vergrössert werden. Die Bestrebungen stossen auf Anklang.

28. Januar 2022

» SWR: Schwuler Pfarrer aus Marbach fühlt sich nach Outing "super"

Stefan Spitznagel ist einer von 100 Mitarbeitenden der katholischen Kirche, die sich diese Woche geoutet haben. Was hat der Pfarrer aus Marbach (Kreis Ludwigsburg) seit dem Outing erlebt?

» Tagesspiegel: Transsein darf nicht mit psychischer Erkrankung gleichgesetzt werden

Nach fünf Jahren Rechtsstreit steht fest: Julia Monro darf nicht als psychisch krank bezeichnet werden, weil sie trans ist. Dorthin war es ein schwerer Weg.

» RP Online: Bischof Genn zu Kirchen-Outing – Ich spüre das Leid, das sie erlebt haben

Die bundesweite Kampagne #OutinChurch hat für Aufsehen gesorgt. Nun hat sich der Bischof von Münster, Felix Genn, zu der Aktion geäußert. Er habe großen Respekt.