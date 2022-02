Ausgewählter Artikel:

» (01.02.2022) Kleine Zeitung: Grazer Tuntenball wurde abgesagt

Der Tuntenball wurde nun offiziell abgesagt. Grund ist die aktuelle Corona-Situation. Der Ball mit dem Motto Planet Exotica wird auf nächstes Jahr verschoben.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. Februar 2022

» SRF interviewt Elisabeth Duval: "Man wird nicht als trans geboren"

Erst 21, schon ein Star: Die Philosophin und Transfrau Elizabeth Duval über die Geschichte von trans und die Zukunft.

» MDR: Homosexualität & LGBTQ – Wie tolerant sind die europäischen Königsfamilien?

Ein schuler Prinz, eine lesbische Prinzessin? Homosexualität und LGBTQ – wie tolerant sind die Königshäuser von Großbritannien, Schweden, Norwegen, Spanien und den Niederlanden?

» Vox: Jakob ist Moslem – und liebt Dennis

Jakob ist Moslem und lebt offen schwul mit seinem Freund Dennis. Das war nicht immer leicht.

» Belltower.News: Transfeindlichkeit in Deutschland – Zahl der Gewaltvorfälle steigt

Berichte über Gewalttaten gegen LGBTIQA+ nehmen zu, weltweit und in Deutschland. Trans- und Queerfeindlichkeit sind dabei nicht nur Probleme von rechts…

» t-online: "Polizeiruf 110" – Wie kam der Ermittler im Kilt an?

Mit dem queeren Kommissaranwärter im gestrigen 'Polizeiruf 110' wagte sich das Erste auf Neuland. Oder war es doch dünnes Eis? Bei Twitter diskutieren die Nutzer wild über die nicht geschlechtskonforme Figur. S.a.: Der Bulle im Rock (26.01.2022)

» derStandard.de: Diversität in Firmen – Empören ja, Platz machen nein

Verfehlungen gegen die gebotene Diversität werden mit lauter Empörung bedacht. Websites der Konzerne glänzen divers. Und die Wirklichkeit?

» evangelisch.de: Käßmann – Auch queere Menschen sind "Gottes Schöpfung"

Nach dem Coming-Out von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der katholischen Kirche hat sich die frühere EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann für die Wertschätzung aller Menschen ausgesprochen.

31. Januar 2022

» TAG24: Influencerin zeigt, wie sie unter ihrem Make-Up aussieht, User sind baff

Sie hat die Kunst des Catfishing perfektioniert: Jordyn Lyne (22) aus dem englischen Doncaster ist stolz darauf, aus sich praktisch einen anderen Menschen machen zu können, berichtet die Sun.

» tagesschau.de über arabischen Netflix-Spielfilm "Fremde Freunde": Die Welt steht auf dem Kopf

Homosexualität, Affären, erotische Geheimnisse: Die libanesische Netflix-Produktion "Fremde Freunde" bricht mit Traditionen der arabischen Welt. Dagegen formiert sich Widerstand – vor allem in Ägypten.

» Deutsche Welle: "ORFEAS2021" – Hommage an den LGBTQ-Aktivisten Zackie Oh

Der gewaltsame Tod des LGBTQ-Aktivisten Zak Kostopoulos zeigte, dass Homophobie auch in Griechenland ein Thema ist. Der Opernfilm "ORFEAS2021" steht für einen politischen Kampf.

» Merkur: Grüne Transgender-Politikerin Nyke Slawik rügt Bundestags-Versäumnis – und lobt Nouripour und Lang

Grünen-Politikerin Nyke Slawik spricht im exklusiven Interview offen über ihre Geschichte. Die Trans-Frau will, dass Jugendliche sich nicht unterbuttern lassen.

30. Januar 2022

» Marbacher Zeitung: Queere Menschen in der katholischen Kirche – Die Krise als Chance?

Das Outing des Marbacher Pfarrers Stefan Spitznagel bewegt hoffentlich auch die Kirche. Denn es ist längst an der Zeit, Schuld anzuerkennen und Reformen umzusetzen.

» Deutschlandfunk: Transgender im Sport – Diskussion über neue Leitlinien des IOC

"Früher Mann, jetzt Frau" – so einfach scheint es nicht. Daher wird im Sport schon länger diskutiert, welche körperlichen Vorteile Transgender-Athletinnen haben könnten? Bald greifen neue Leitlinien des Internationalen Olympischen Komitees – zugunsten der Athletinnen.

» Tips Online: Mostviertlerin lädt mit Debütroman ins Reich der queeren Formwandler ein

Zwei Wolfsmänner, vom Schicksal füreinander bestimmt, davon handelt das Erstlingswerk von Kristina Semler aus Pöchlarn, das sie unter dem Pseudonym Viktoria Stahl veröffentlicht

» Westfälischer Anzeiger: Alice Märtens aus Rinkerode ist lesbisch und in der katholischen Kirche engagiert

Alice Märtens ist eine der 125 Christen, die sich in der Dokumentation Wie Gott uns schuf Coming-out in der katholischen Kirche öffentlich zu ihrem Anderssein bekannt haben. Die Rinkeroderin ist lesbisch und hat in der Queer-Gemeinde Münster eine spirituelle Heimat gefunden.

29. Januar 2022

» tagesschau.de: Homosexuelle im Profifußball – kommt es zum Coming-out?

100 Angestellte der katholischen Kirche haben in der ARD erklärt, nicht heterosexuell zu sein. Im Profifußball hat noch niemand gesagt, dass er schwul ist. Warum nicht?

» Wiener Zeitung über Theaterstück: Transsexualität – Beschnitten und beschneit

Uraufführung des queeren Monologs in der Volkstheater-Dunkelkammer.

» Merkur: Alt-katholischer Pfarrer Priller über die Missbrauchsfälle und Queer-Outings in der Kirche

Der Alt-katholische Pfarrer Peter Priller spricht über Homosexuelle in der Kirche und den Missbrauchs-Skandal. Er selbst wurde von der römischen Kirche vor 27 Jahren suspendiert und exkommuniziert.

» NDR-Kommentar: Katholische Kirche am Rande der Bedeutungslosigkeit

Die katholische Kirche steckt in einer schweren Krise. Das Missbrauchsgutachten in München hat gezeigt, dass auch der spätere Papst die Verbrechen nicht angemessen verfolgt hat. Gleichzeitig haben mehr als 100 schwule und lesbische Katholikinnen und Katholiken öffentlich gemacht, wie die Kirche mit ihnen umgeht. Es ist ein Wendepunkt für die katholische Kirche – auch in Hamburg. Daniel Kaiser kommentiert.