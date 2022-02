Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

02. Februar 2022

» BR Podcast: So queer ist die Gamingwelt

Heute wird gezockt, gedaddelt, gespielt! Wir wollen herausfinden, wie queer sind eigentlich Videogames? Gibt es da zum Beispiel queere Charaktere? Und wie werden Lesben, Schwule, trans* oder nicht-binäre Menschen in den Spielen dargestellt? Dafür sprechen wir mit queeren Gamer:innen und haben am Ende der Folge noch ein paar richtig gute LGBTIQ*-Gamingtipps für euch!

» Gütsel Online: Nennt mich nicht mehr Viktor, ich bin Lisa!

"Mama, Papa, ich heiße nicht Viktor, ich heiße Lisa." Hand aufs Herz – wie reagieren Sie, wenn Ihr Kind Ihnen das am Frühstückstisch sagt?

» Iceland Review: Lange Wartezeit für Transgender-Operationen in Island

Seit dem Jahr 2020 sind in Island keine operativen Geschlechtsangleichungen mehr durchgeführt worden, berichtet das Fréttablaðið. Transsexuelle Menschen, die eine solche Operation wünschen, müssen sich auf eine lange Wartezeit gefasst machen. Bríet Blær Jóhannsdóttir, eine 27-Jährige transsexuelle Frau, die seit 65 Wochen auf der Warteliste steht, findet dass operative Geschlechtsangleichungen als dringend eingestuft werden müssten.

» TAG24: Frau hat ihr Coming-Out als Lesbe – Mit der Reaktion ihres Ehemannes hat sie nicht gerechnet

Sechs Jahre nach der Hochzeit ließ Nicolette Popa die Bombe platzen: Sie steht auf Frauen und ist lesbisch. Die Reaktion ihres Ehemannes Ryan überraschte sie.

» sportschau.de: Homosexuelle im Profifußball – kommt es zum Coming-out?

100 Angestellte der katholischen Kirche haben in der ARD erklärt, nicht heterosexuell zu sein. Im Profifußball hat noch niemand gesagt, dass er schwul ist. Warum nicht?

» evangelisch.de über queeres Gottesbild: One of us

Gott als eine_r von uns und wir als Gottes Ebenbild für queere Menschen kann das eine besondere Bedeutung haben.

» katholisch.de: Mara Klein – Hoffe bei Synodalem Weg auf Kirche ohne Angst

Mara Klein ist Teil von "#OutInChurch" und Mitglied der Synodalversammlung. Vor dem am Donnerstag beginnenden Treffen betont Klein: "Die Bischöfe sind in ihrem Handeln nicht vom Synodalen Weg abhängig, sondern umgekehrt."

» katholisch.de: Wie der Synodale Weg ein Umdenken in der Sexualmoral bewirken könnte

Eine Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts und Segnungen für Paare, die keine Ehe eingehen können: Viele Forderungen der Initiative "#OutInChurch" und des vierten Forums des Synodalen Wegs überschneiden sich. So könnte der Reformprozess "Verengungen" in der Sexualmoral der Kirche entgegentreten.

» SWR3: Ist Homosexualität laut Bibel wirklich eine Sünde?

Manche Priester segnen gleichgeschlechtliche Paare, andere nicht. Der Vatikan widerspricht sich selbst. Was steht dazu in der Bibel?

» ORF: Das Kreuz mit der Homosexualität

Die römisch-katholische Kirche hat ihre Schwierigkeiten mit Sexualität, besonders mit Homosexualität. Häufig wird als Begründung auf die Bibel verwiesen. Dabei werde jedoch der historische Kontext der Stellen häufig ignoriert, sagt die Theologin Ilse Müllner im Gespräch mit religion.ORF.at.

01. Februar 2022

» Kleine Zeitung: Grazer Tuntenball wurde abgesagt

Der Tuntenball wurde nun offiziell abgesagt. Grund ist die aktuelle Corona-Situation. Der Ball mit dem Motto Planet Exotica wird auf nächstes Jahr verschoben.

» SRF interviewt Elisabeth Duval: "Man wird nicht als trans geboren"

Erst 21, schon ein Star: Die Philosophin und Transfrau Elizabeth Duval über die Geschichte von trans und die Zukunft.

» MDR: Homosexualität & LGBTQ – Wie tolerant sind die europäischen Königsfamilien?

Ein schuler Prinz, eine lesbische Prinzessin? Homosexualität und LGBTQ – wie tolerant sind die Königshäuser von Großbritannien, Schweden, Norwegen, Spanien und den Niederlanden?

» Vox: Jakob ist Moslem – und liebt Dennis

Jakob ist Moslem und lebt offen schwul mit seinem Freund Dennis. Das war nicht immer leicht.

» Belltower.News: Transfeindlichkeit in Deutschland – Zahl der Gewaltvorfälle steigt

Berichte über Gewalttaten gegen LGBTIQA+ nehmen zu, weltweit und in Deutschland. Trans- und Queerfeindlichkeit sind dabei nicht nur Probleme von rechts…

» t-online: "Polizeiruf 110" – Wie kam der Ermittler im Kilt an?

Mit dem queeren Kommissaranwärter im gestrigen 'Polizeiruf 110' wagte sich das Erste auf Neuland. Oder war es doch dünnes Eis? Bei Twitter diskutieren die Nutzer wild über die nicht geschlechtskonforme Figur. S.a.: Der Bulle im Rock (26.01.2022)

» derStandard.de: Diversität in Firmen – Empören ja, Platz machen nein

Verfehlungen gegen die gebotene Diversität werden mit lauter Empörung bedacht. Websites der Konzerne glänzen divers. Und die Wirklichkeit?

» evangelisch.de: Käßmann – Auch queere Menschen sind "Gottes Schöpfung"

Nach dem Coming-Out von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der katholischen Kirche hat sich die frühere EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann für die Wertschätzung aller Menschen ausgesprochen.

31. Januar 2022

» TAG24: Influencerin zeigt, wie sie unter ihrem Make-Up aussieht, User sind baff

Sie hat die Kunst des Catfishing perfektioniert: Jordyn Lyne (22) aus dem englischen Doncaster ist stolz darauf, aus sich praktisch einen anderen Menschen machen zu können, berichtet die Sun.