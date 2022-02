Ausgewählter Artikel:

» (06.02.2022) Die Neue Südtiroler Tageszeitung über schwulen Missbrauchs-Priester: Der Fall Meehan

Drei Jahre lang war der aus den USA stammende Priester Timothy Meehan in mehreren Südtiroler Pfarreien tätig, obwohl er gestanden hatte, vor seiner Priesterweihe ein sexuelles Verhältnis mit einem Minderjährigen geführt zu haben.

06. Februar 2022

» hessenschau: Queerer, feministischer HipHop – ja das gibts!

HipHop – kontroverse Texte und gerne auch mal provokant. Nicht selten wird beim Rap ausgeteilt, gegen Minderheiten oder Frauen. Aber HipHop geht auch anders: queer und feministisch!

» 20 Minuten: Coming-out endete in Katastrophe – "Meine Familie verstiess mich"

Als Robino seiner Familie sagte, er sei schwul, erlebte er Schlimmes: Der Vater bedrohte ihn mit dem Tod, der Bruder stand mit dem Messer vor ihm und die Mutter zerriss das Foto von ihm und seinem Freund. Heute hat er Halt gefunden.

» NDR: Katholische Coming-out-Aktion – Immer mehr bekennen sich

Das Outing von 125 queeren Mitarbeitenden der Katholischen Kirche in Deutschland hat letztere aufgerüttelt. Was hat sich für diejenigen verändert, die bei #OutinChurch mitgemacht haben?

05. Februar 2022

» Sumikai: Tokyos Setagaya Bezirk will gleichgeschlechtliche Partner von Katastrophenopfern unterstützen

Wenn der Beziehungspartner in einer Naturkatastrophe ums Leben kommt, ist das oft ein schwerer Schicksalsschlag. In Japan trifft es gleichgeschlechtliche Paare sogar noch schwerer, weil sie meistens keinerlei Unterstützung erfahren. Das will der Setagaya Bezirk in Tokyo nun ändern.

» Express.de gibt LGBTQI+-Community auf TikTok eine Stimme

TikTok ist eines der angesagtesten Videoportale der Welt seit dem 1. Dezember 2020 ist auch EXPRESS.de auf TikTok aktiv. Dort finden Sie interessante Videos rund um das Thema LGBTQI+.

» katholisch.de: Juristin zu Arbeitsrecht – "Schweres Unrecht" der Bischöfe

Um die Diskriminierung von Homosexuellen in der katholischen Kirche zu beenden müssten die Bischöfe "jetzt den Kampf mit Rom aufnehmen", fordert die Juristin Renate Oxenknecht-Witzsch. Sie erwartet auch eine Entschuldigung der Amtskirche.

» TAG24: "Ist das eine Schwulenkrankheit?" – Ex-BTN-Star postet unfassbare Hassnachrichten

Leroy Leone fühlt sich zu Männern hingezogen. Aufgrund dessen erreichen den ehemaligen Berlin Tag und Nacht-Darsteller viele Anfeindungen – vor allem im Netz.

» Express über Badmomzjay: Rapperin spricht über Bisexualität und Reaktion ihrer Mutter

Jordan Napieray ist trotz ihres jungen Alters eine der besten deutschen Rapperinnen. Vor allem ist sie aber eines: Selbstbewusst. Auch aus ihrer Sexualität macht sie keinen Hehl.

» VICE: Heteros erzählen, warum sie auf Queer-Partys gehen

"Bei Hetero-Partys gibt es zu viel Macho-Gehabe, die Typen wollen dort normalerweise nur die Frauen aufreißen und tough rüberkommen."

» Kronen Zeitung: Transsexueller kämpft um gültiges Impfzertifikat

Der Wiener Luca Sch. hat sich bereits Ende 2021 zum dritten Mal gegen Corona impfen lassen. Nachweisen kann er das aber mittels Grünem Pass nicht, denn da macht ihm die Bürokratie einen Strich durch die Rechnung. Die ersten beiden Impfungen erhielt der 26-jährige Transsexuelle nämlich noch unter dem Namen Denise, die dritte als Luca wurde im Austria Center Vienna schlicht nicht eingetragen.

» FR: Der queere Blick – Tentakel ausbilden

Ein Plädoyer für queeres Denken von Alexander Graeff

» Der Nordschleswiger: LGBT – Authentisch mit dem Thema auseinandersetzen

Drei Vertreterinnen und Vertreter der Apenrader LGBT+-Bewegung besuchten das Deutsche Gymnasium für Nordschleswig und informierten die Schülerinnen und Schüler über ihre Angebote. Schulleiter Jens Mittag findet die Auseinandersetzung mit dem Thema wichtig.

» Limmattaler Zeitung: Knapp 90 Personen liessen im Januar ihren Geschlechtseintrag ändern – die jüngste war 12, die älteste 75 Jahre alt

Transmenschen und Intersexuelle können seit Anfang Jahr einfacher ihre Geschlechtsbezeichnung amtlich umschreiben lassen. Ein Zwischenfazit.

» Süddeutsche.de über LGBTI in der katholischen Kirche: "Die hätten gar nicht die Zeit für so viele Beichten"

Kürzlich hat es in einer Fernseh-Doku das größte Coming-out in der Geschichte der katholischen Kirche gegeben. Welche Erfahrungen machen queere Menschen mit der Glaubensgemeinschaft? Vier von ihnen erzählen.

» Südkurier: Schwul, trans und katholisch – Drei Männer aus der Region erzählen, warum sie bei "Out In Church" mitmachen

Jesuit Ralf Klein aus St. Blasien, Pfarrer Armin Noppenberger aus Langenargen und Referendar Theo Schenkel aus Rheinfelden erzählen, warum sie mit der Aktion 'Out In Church' den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt haben.

04. Februar 2022

» nd über schwulen Flüchtling: Im Zweifel gegen die Betroffenen

Herr C. lebt seit fünf Jahren in Deutschland, spricht Deutsch, hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag und ist mit einem deutschen Mann verheiratet. Die Ausländerbehörde Magdeburg will ihn in die Türkei abschieben, weil er sich nicht ausreichend um einen Pass bemüht habe.

» Nau: Stadt Biel lanciert Kampagne gegen Homo- und Transfeindlichkeit

Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung ist noch immer keine Seltenheit. Deshalb hat die Stadt Biel nun die Kampagne "Divers BielBienne" lanciert.

» Berliner Zeitung: Diskriminierung lesbischer Elternpaare – "Hier wird meine Intimsphäre verletzt"

Die queere Anwältin Lucy Chebout spricht im Interview über die Modernisierung des Familienrechts, die von der neuen Regierung jetzt ins Auge gefasst wird.

» NDR: #actout – Was hat das Manifest in einem Jahr bewirkt?

Vor einem Jahr haben sich Schauspieler*innen unter dem Hashtag #actout geoutet und mehr Diversität im Film und auf der Bühne gefordert. Was hat das Manifest in einem Jahr bewirkt?