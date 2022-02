Ausgewählter Artikel:

» (07.02.2022) kreiszeitung.de: Twistringer Pastoralassistent Martin Holtermann ist eines von 125 Gesichtern der Initiative #OutInChurch

Bei der Initiative #OutInChurch Für eine Kirche ohne Angst sind 125 queere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der katholischen Kirche an die Öffentlichkeit gegangen. Einer von ihnen ist Martin Holtermann, Pastoralassistent der Pfarrei St. Anna in Twistringen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Februar 2022

» NZZ Bellevue: Pronomenflut auf Twitter – was tun?

Oft sehe ich auf Twitter Menschen, die "she/he" oder "his/her" in ihre Biografie schreiben. Ich verstehe, dass das richtige Pronomen ein Thema für Menschen ist, die nonbinär oder transsexuell sind. Doch was soll dies bei Menschen, deren Geschlecht durch Vornamen und Bild sofort erkennbar ist? – Leo K., Zürich

» taz-Podcast: Trans* und nonbinär im Fernsehen

Vor einem Jahr haben sich 185 Schau­spie­le­r*in­nen öffentlich als queer geoutet. Es gab dafür viel Applaus aber was hat sich seitdem getan?

» taz: Outing in der katholischen Kirche – "Nicht ich habe ein Problem"

Ann-Cathrin Röttger hat sich als lesbisch geoutet, obwohl sie für das Bistum Osnabrück arbeitet. Der Hashtag #outinchurch war für sie befreiend.

» an.schläge mit Schwerpunkt Trans: In der falschen Gesellschaft geboren

Die giftige Debatte um Trans-Rechte und Selbstbestimmungsgesetze ist inzwischen mitten in der Gesellschaft angekommen und dient reaktionärer Politik für anti-emanzipatorische Stimmungsmache in den Feuilletons. Auch innerhalb feministischer Auseinandersetzungen wird der Ton schärfer und die Fronten verhärten sich. Auch wir fanden uns im vergangenen Jahr inmitten einer solchen Auseinandersetzung wieder. Mit diesem Schwerpunkt wollen wir deshalb unsere Position unmissverständlich klarmachen: Trans rights are human rights. Support your Sisters not your Cisters!!

» katholisch.de über trans Christin: Eine Frau bewahrt ihren Glauben – der Norm zum Trotz

Sie wuchs als Junge auf – lebt heute aber als Frau. Nach offizieller Lehre sind Personen wie Barbara im Plan Gottes nicht vorgesehen. Trotzdem hat sie ihren Glauben bewahrt und nie daran gezweifelt, dass Gott sie liebt. Eine Geschichte zwischen lehramtlichem Unverständnis und pastoraler Zuwendung.

» watson: Queere Menschen schildern ihre Beweggründe für die Teilnahme an "Out in Church"

Watson hat mit queeren Menschen von der Initiative "Out in Church" gesprochen und wollte wissen, warum sie einer Institution treu bleiben, die sie nicht vollständig akzeptiert.

» kreiszeitung.de: Twistringer Pastoralassistent Martin Holtermann ist eines von 125 Gesichtern der Initiative #OutInChurch

Bei der Initiative #OutInChurch Für eine Kirche ohne Angst sind 125 queere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der katholischen Kirche an die Öffentlichkeit gegangen. Einer von ihnen ist Martin Holtermann, Pastoralassistent der Pfarrei St. Anna in Twistringen.

» WAZ: Kirchhellener Gemeinde segnet auch homosexuelle Paare

Die Gemeinde St. Johannes lädt ein zum Segnungsgottesdienst zum Valentinstag. Passend zur #Outinchurch-Debatte gibt es den Paarsegen für alle.

06. Februar 2022

» hessenschau: Queerer, feministischer HipHop – ja das gibts!

HipHop – kontroverse Texte und gerne auch mal provokant. Nicht selten wird beim Rap ausgeteilt, gegen Minderheiten oder Frauen. Aber HipHop geht auch anders: queer und feministisch!

» Die Neue Südtiroler Tageszeitung über schwulen Missbrauchs-Priester: Der Fall Meehan

Drei Jahre lang war der aus den USA stammende Priester Timothy Meehan in mehreren Südtiroler Pfarreien tätig, obwohl er gestanden hatte, vor seiner Priesterweihe ein sexuelles Verhältnis mit einem Minderjährigen geführt zu haben.

» 20 Minuten: Coming-out endete in Katastrophe – "Meine Familie verstiess mich"

Als Robino seiner Familie sagte, er sei schwul, erlebte er Schlimmes: Der Vater bedrohte ihn mit dem Tod, der Bruder stand mit dem Messer vor ihm und die Mutter zerriss das Foto von ihm und seinem Freund. Heute hat er Halt gefunden.

» NDR: Katholische Coming-out-Aktion – Immer mehr bekennen sich

Das Outing von 125 queeren Mitarbeitenden der Katholischen Kirche in Deutschland hat letztere aufgerüttelt. Was hat sich für diejenigen verändert, die bei #OutinChurch mitgemacht haben?

05. Februar 2022

» Sumikai: Tokyos Setagaya Bezirk will gleichgeschlechtliche Partner von Katastrophenopfern unterstützen

Wenn der Beziehungspartner in einer Naturkatastrophe ums Leben kommt, ist das oft ein schwerer Schicksalsschlag. In Japan trifft es gleichgeschlechtliche Paare sogar noch schwerer, weil sie meistens keinerlei Unterstützung erfahren. Das will der Setagaya Bezirk in Tokyo nun ändern.

» Express.de gibt LGBTQI+-Community auf TikTok eine Stimme

TikTok ist eines der angesagtesten Videoportale der Welt seit dem 1. Dezember 2020 ist auch EXPRESS.de auf TikTok aktiv. Dort finden Sie interessante Videos rund um das Thema LGBTQI+.

» katholisch.de: Juristin zu Arbeitsrecht – "Schweres Unrecht" der Bischöfe

Um die Diskriminierung von Homosexuellen in der katholischen Kirche zu beenden müssten die Bischöfe "jetzt den Kampf mit Rom aufnehmen", fordert die Juristin Renate Oxenknecht-Witzsch. Sie erwartet auch eine Entschuldigung der Amtskirche.

» TAG24: "Ist das eine Schwulenkrankheit?" – Ex-BTN-Star postet unfassbare Hassnachrichten

Leroy Leone fühlt sich zu Männern hingezogen. Aufgrund dessen erreichen den ehemaligen Berlin Tag und Nacht-Darsteller viele Anfeindungen – vor allem im Netz.

» Express über Badmomzjay: Rapperin spricht über Bisexualität und Reaktion ihrer Mutter

Jordan Napieray ist trotz ihres jungen Alters eine der besten deutschen Rapperinnen. Vor allem ist sie aber eines: Selbstbewusst. Auch aus ihrer Sexualität macht sie keinen Hehl.

» VICE: Heteros erzählen, warum sie auf Queer-Partys gehen

"Bei Hetero-Partys gibt es zu viel Macho-Gehabe, die Typen wollen dort normalerweise nur die Frauen aufreißen und tough rüberkommen."

» Kronen Zeitung: Transsexueller kämpft um gültiges Impfzertifikat

Der Wiener Luca Sch. hat sich bereits Ende 2021 zum dritten Mal gegen Corona impfen lassen. Nachweisen kann er das aber mittels Grünem Pass nicht, denn da macht ihm die Bürokratie einen Strich durch die Rechnung. Die ersten beiden Impfungen erhielt der 26-jährige Transsexuelle nämlich noch unter dem Namen Denise, die dritte als Luca wurde im Austria Center Vienna schlicht nicht eingetragen.

» FR: Der queere Blick – Tentakel ausbilden

Ein Plädoyer für queeres Denken von Alexander Graeff