Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. Februar 2022

» Tagesspiegel: "Ich werde mich mein Leben lang mit meiner Geschlechtlichkeit befassen" – Claude will die Sichtbarkeit von nicht-binären Personen erhöhen

Nicht-binäre Personen erfahren im Gesundheitssystem viel Diskriminierung. Einige müssen vorgeben etwas zu sein, das sie gar nicht.

» SRF: Diversität – Wir sind viele!

Queer sein ist im Trend. Viel mehr als das ist es aber eine gesellschaftliche Realität. Queere Stimmen wollen gehört werden, auch auf der Bühne. Das gefällt nicht allen, irritiert oder stösst gar auf Ablehnung. "Kulturplatz" über die Kontroverse der Stunde.

» katholisch.de spricht mit Jesuit Ralf Klein: Kirche auf dem Weg zu Normalisierung bei Homosexualität

Er outete sich bei der Initiative "#OutInChurch" und war einer der Protagonisten der viel beachteten ARD-Doku "Wie Gott uns schuf": "Es ist etwas in Bewegung gekommen – in die richtige Richtung", sagt nun der Jesuit Ralf Klein.

» Hallo Augsburg: Queer History Month – Was bewegt die Augsburger Community?

Im Februar feiert die queere Community den Queer History Month. Wie genau läuft das ab und warum feiert man den Queer History Month? Oueerosaurus Augsburg hat uns aufgeklärt.

09. Februar 2022

» Focus: Das grausame Schicksal von Transmännern und Lesben in der Geschichte

In der Vergangenheit galt gleichgeschlechtliche Liebe als ein Verbrechen, das durch das Gesetz hart bestraft wurde. Dennoch finden sich in der Geschichte immer wieder bewundernswerte Beispiele von Frauen und Transmänner, die zu sich und ihrer Liebe standen. Ein Gastbeitrag von Historiker Wolfgang Burgdorf.

» SRF-Reihe "100 Sekunden Wissen": Queer

Begriffe ändern sich, je nach dem wofür man sie braucht. Das gilt auch für den englischen Ausdruck "Queer". Wofür steht "Queer" denn heute?

» taz zum Männerbild von Schauspieler Sean Penn: Boys will be Boys? Bitte nicht

Viele Männer seien zu feminin, sagt Schauspieler Sean Penn, der einst den Queer-Aktivisten Harvey Milk verkörperte. Was ist da falsch gelaufen? S.a.: Sean Penn: "Feige Gene" sind schuld, dass Männer Röcke tragen (31.01.2022)

» BR24: Die erste ihrer Art – Queere Beratungsstelle in Niederbayern

In Landshut gibt es seit einem halben Jahr, die erste queere Beratungsstelle in ganz Niederbayern. Staatlich gefördert und betrieben von den Vereinen "pro familia" und "Queer in Niederbayern". Sie hat an drei Tagen in der Woche geöffnet.

» BR Podcast: Was Queerness mit Autismus zu tun hat

Gegenüber autistischen Menschen gibt es jede Menge Vorurteile: sie seien nicht besonders sozial, von der Fähigkeit zu romantischen Beziehungen oder sogar Liebe ganz zu schweigen! Das ist alles kompletter Quatsch. Hier stattdessen ein interessanter Fakt: Menschen vom autistischen Spektrum haben eine höhere Wahrscheinlichkeit queer zu sein. Warum das so ist und warum sich viele Stereotype so hartnäckig halten, erfahrt ihr in dieser Folge!

» NRZ: Genderfragen – Was bedeutet eigentlich LSBTQI*?

Was meint trans*? Wofür steht das Sternchen? Was ist ein Deadname? Antworten auf diese und weitere Fragen zum Thema Gender gibt unser Glossar.

» Tagesspiegel: Konservativer Kampf gegen Queerness in US-Schulen

Der Kampf konservativer Politiker*innen in Texas oder Florida gegen LGBTI-Themen nimmt immer mehr zu. Die Arena ihrer Wahl: Bildungs- und Jugendeinrichtungen.

08. Februar 2022

» RP Online: Kath. Jugendagentur – "Niemand muss bei uns sein Leben verstecken"

Die Jugendagentur unterstützt ihre Mitarbeitenden bei vielfältigen Lebensentwürfen. In Wermelskirchen betreibt die Jugendagentur die Offene Ganztagsbetreuung in Sekundarschule und Gymnasium sowie den Ganztag an der Grundschule St. Michael sowie das Jugendbüro.

» RND: #OutInChurch – Warum hat die katholische Kirche ihr eigenes Arbeits­recht?

Die Initiative #OutInChurch fordert, dass LGBTIQ+-Menschen in der katholischen Kirche anerkannt werden und das kirchliche Arbeits­recht angepasst wird. Aber warum hat die Kirche ein eigenes Arbeits­recht? Wird Diskriminierung so legal? Droht wirklich eine Kündigung bei einem Loyalitäts­verstoß? Ein Gespräch mit Renate Oxenknecht-Witzsch, Juristin mit Schwerpunkt im kirchlichen Arbeitsrecht.

» FR: Der queere TikTok-Star "World of Xtra" erzählt im Interview über Fame & Fashion

In der Mega-Metropole Tokyo ist Stan Fukase als Drag Queen erfolgreich. Mit "World of Xtra" hat er außerdem 35 Millionen Likes auf TikTok und liefert Einblicke in den Alltag eines queeren Japaners.

» Westfalenpost: Rat entscheidet – Im Mai weht Regenbogenflagge über Berleburg

Es war ein intensives Ringen um die Argumente. Am Ende stand dann ein eindeutiges Ergebnis: Bad Berleburg wird seine Toleranz symbolisch zeigen.

» web.de über Homosexualität und Kirche: "Angst war lange ein großes Thema"

Rainer Teuber ist Mitarbeiter der katholischen Kirche, homosexuell und einer der Gesichter der Initiative #OutInChurch. Im Interview mit unserer Redaktion spricht er über Diskriminierung, wie sein Coming-out vor seinem Arbeitgeber war und mit welchen Änderungen er in Zukunft rechnet.

07. Februar 2022

» NZZ Bellevue: Pronomenflut auf Twitter – was tun?

Oft sehe ich auf Twitter Menschen, die "she/he" oder "his/her" in ihre Biografie schreiben. Ich verstehe, dass das richtige Pronomen ein Thema für Menschen ist, die nonbinär oder transsexuell sind. Doch was soll dies bei Menschen, deren Geschlecht durch Vornamen und Bild sofort erkennbar ist? – Leo K., Zürich

» taz-Podcast: Trans* und nonbinär im Fernsehen

Vor einem Jahr haben sich 185 Schau­spie­le­r*in­nen öffentlich als queer geoutet. Es gab dafür viel Applaus aber was hat sich seitdem getan?

» taz: Outing in der katholischen Kirche – "Nicht ich habe ein Problem"

Ann-Cathrin Röttger hat sich als lesbisch geoutet, obwohl sie für das Bistum Osnabrück arbeitet. Der Hashtag #outinchurch war für sie befreiend.

» an.schläge mit Schwerpunkt Trans: In der falschen Gesellschaft geboren

Die giftige Debatte um Trans-Rechte und Selbstbestimmungsgesetze ist inzwischen mitten in der Gesellschaft angekommen und dient reaktionärer Politik für anti-emanzipatorische Stimmungsmache in den Feuilletons. Auch innerhalb feministischer Auseinandersetzungen wird der Ton schärfer und die Fronten verhärten sich. Auch wir fanden uns im vergangenen Jahr inmitten einer solchen Auseinandersetzung wieder. Mit diesem Schwerpunkt wollen wir deshalb unsere Position unmissverständlich klarmachen: Trans rights are human rights. Support your Sisters not your Cisters!!