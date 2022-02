Ausgewählter Artikel:

» (11.02.2022) ntv: Polens hässlicher Kampf gegen die LGBT-Community

Die Olympischen Winterspiele in Peking sind ein Politikum. Doch wie ein Blick ins Nachbarland Polen zeigt, versuchen auch die dort regierenden Nationalkonservativen den Sport für ihre politischen Zwecke zu missbrauchen. Ihr Hauptfeind: Die LGBT-Community.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. Februar 2022

» Domradio: Kirchliches Arbeitsrecht an Menschen anpassen

Nicht erst seit dem Synodalen Weg steht das kirchliche Arbeitsrecht in der Kritik mit seinen Konsequenzen für Mitarbeitende, deren gelebte sexuelle Orientierung nicht toleriert wird. Führt das zu Konflikten mit den Arbeitsgerichten?

» RND: Lesbisches Pastorinnenpaar übers Queersein – "Kirche wird von allen gemacht"

Mit #OutInChurch fordert die Initiative, dass LGBTIQ+ in der katholischen Kirche anerkannt werden. Aber wie ist das eigentlich in der evangelischen Kirche? Dort müssen queere Menschen keine Kündigung fürchten, doch Diskriminierung gibt es trotzdem an manchen Stellen, wie Ellen und Stefanie Radtke berichten. Die beiden sind ein lesbisches Pastorinnen-Ehepaar und berichten auf Youtube vom Queersein in der Kirche.

» RND: Schwul, muslimisch, ländlich, divers – Die ARD will vielfältiger werden weil sie muss

Die ARD hat ein Problem: Sie sendet an weiten Teilen der Bevölkerung vorbei. Das Publikum im linearen, klassischen Fernsehen ist alt, die Mediathek noch nicht für jeden Jüngeren relevant. Wir haben Teile der Bevölkerung verloren, sagt die Programmdirektorin. Das muss sich ändern. Das Programm soll deutlich diverser werden. Es geht um das eigene Überleben.

» Stuttgarter Nachrichten: Stuttgarter organisieren Trauermarsch für hingerichtete Iraner

Homophobie ist im Iran weit verbreitet und hat bei zwei Männern vor wenigen Tagen sogar zur Hinrichtung geführt. In Stuttgart findet deshalb am Freitag, 11. Februar, eine Gedenkveranstaltung auf dem Leonhardsplatz statt. S.a.: Iran richtet offenbar zwei Männer wegen Homosexualität hin (01.02.2022)

» Zeit Online interviewt François Ozon: "Ich wollte den hollywoodesken Fassbinder"

François Ozons Fassbinder-Adaption "Peter von Kant" ist der Eröffnungsfilm der 72. Berlinale. Ein Gespräch über Macht, Sexualität und die Freude, mit Diven zu drehen. S.a.: "Peter von Kant": Berlinale beginnt mit einem großen Fragezeichen (10.02.2022)

» Schwarzwälder Bote: Ein Symbol gegen jegliche Form von Diskriminierung vor Kirche in Niedereschach entwendet

Traurig ist man bei der zur Seelsorgeeinheit An der Eschach gehörenden katholischen Kirchengemeinde Niedereschach darüber, dass die als Zeichen der Toleranz und Akzeptanz vor der katholischen Kirche aufgehängte Regenbogenfahne gezielt entfernt, zerstört und später einige hundert Meter weiter beim Pflegeheim in der Eschach treibend gesichtet wurde.

» BR24: Diözese Würzburg – Bischof gibt Garantie für queere Mitarbeiter

Auf der dritten Synodalversammlung in Frankfurt hat die Katholische Kirche ihren Reformwillen gezeigt. Weil die Änderung des Arbeitsrechts noch andauert, gab der Würzburger Bischof Franz Jung für queere Mitarbeitende jetzt eine Garantieerklärung ab.

10. Februar 2022

» Tagesspiegel: "Ich werde mich mein Leben lang mit meiner Geschlechtlichkeit befassen" – Claude will die Sichtbarkeit von nicht-binären Personen erhöhen

Nicht-binäre Personen erfahren im Gesundheitssystem viel Diskriminierung. Einige müssen vorgeben etwas zu sein, das sie gar nicht.

» SRF: Diversität – Wir sind viele!

Queer sein ist im Trend. Viel mehr als das ist es aber eine gesellschaftliche Realität. Queere Stimmen wollen gehört werden, auch auf der Bühne. Das gefällt nicht allen, irritiert oder stösst gar auf Ablehnung. "Kulturplatz" über die Kontroverse der Stunde.

» katholisch.de spricht mit Jesuit Ralf Klein: Kirche auf dem Weg zu Normalisierung bei Homosexualität

Er outete sich bei der Initiative "#OutInChurch" und war einer der Protagonisten der viel beachteten ARD-Doku "Wie Gott uns schuf": "Es ist etwas in Bewegung gekommen – in die richtige Richtung", sagt nun der Jesuit Ralf Klein.

» Hallo Augsburg: Queer History Month – Was bewegt die Augsburger Community?

Im Februar feiert die queere Community den Queer History Month. Wie genau läuft das ab und warum feiert man den Queer History Month? Oueerosaurus Augsburg hat uns aufgeklärt.

09. Februar 2022

» Focus: Das grausame Schicksal von Transmännern und Lesben in der Geschichte

In der Vergangenheit galt gleichgeschlechtliche Liebe als ein Verbrechen, das durch das Gesetz hart bestraft wurde. Dennoch finden sich in der Geschichte immer wieder bewundernswerte Beispiele von Frauen und Transmänner, die zu sich und ihrer Liebe standen. Ein Gastbeitrag von Historiker Wolfgang Burgdorf.

» SRF-Reihe "100 Sekunden Wissen": Queer

Begriffe ändern sich, je nach dem wofür man sie braucht. Das gilt auch für den englischen Ausdruck "Queer". Wofür steht "Queer" denn heute?

» taz zum Männerbild von Schauspieler Sean Penn: Boys will be Boys? Bitte nicht

Viele Männer seien zu feminin, sagt Schauspieler Sean Penn, der einst den Queer-Aktivisten Harvey Milk verkörperte. Was ist da falsch gelaufen? S.a.: Sean Penn: "Feige Gene" sind schuld, dass Männer Röcke tragen (31.01.2022)

» BR24: Die erste ihrer Art – Queere Beratungsstelle in Niederbayern

In Landshut gibt es seit einem halben Jahr, die erste queere Beratungsstelle in ganz Niederbayern. Staatlich gefördert und betrieben von den Vereinen "pro familia" und "Queer in Niederbayern". Sie hat an drei Tagen in der Woche geöffnet.

» BR Podcast: Was Queerness mit Autismus zu tun hat

Gegenüber autistischen Menschen gibt es jede Menge Vorurteile: sie seien nicht besonders sozial, von der Fähigkeit zu romantischen Beziehungen oder sogar Liebe ganz zu schweigen! Das ist alles kompletter Quatsch. Hier stattdessen ein interessanter Fakt: Menschen vom autistischen Spektrum haben eine höhere Wahrscheinlichkeit queer zu sein. Warum das so ist und warum sich viele Stereotype so hartnäckig halten, erfahrt ihr in dieser Folge!

» NRZ: Genderfragen – Was bedeutet eigentlich LSBTQI*?

Was meint trans*? Wofür steht das Sternchen? Was ist ein Deadname? Antworten auf diese und weitere Fragen zum Thema Gender gibt unser Glossar.

» Tagesspiegel: Konservativer Kampf gegen Queerness in US-Schulen

Der Kampf konservativer Politiker*innen in Texas oder Florida gegen LGBTI-Themen nimmt immer mehr zu. Die Arena ihrer Wahl: Bildungs- und Jugendeinrichtungen.

08. Februar 2022

» RP Online: Kath. Jugendagentur – "Niemand muss bei uns sein Leben verstecken"

Die Jugendagentur unterstützt ihre Mitarbeitenden bei vielfältigen Lebensentwürfen. In Wermelskirchen betreibt die Jugendagentur die Offene Ganztagsbetreuung in Sekundarschule und Gymnasium sowie den Ganztag an der Grundschule St. Michael sowie das Jugendbüro.