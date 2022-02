Ausgewählter Artikel:

» (13.02.2022) watson-Interview: Dragqueen Gloria Viagra wählt den Bundespräsidenten mit – Das ist ihr Favorit

Von der Ampel-Koalition und den Grünen ist sie enttäuscht. An der jungen Generation mag sie die Radikalität, an der alten die Fähigkeit zu Kompromissen. S.a.: Gloria Viagra wird Mitglied der Bundesversammlung (13.12.2021)

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. Februar 2022

» derStandard.at: ÖVP-Abgeordneter fordert "Umdenken" der ÖVP im Umgang mit Homosexuellen

Nico Marchetti will, dass seine Partei das "Anti-Homo-Haus" zum Anlass nimmt, endlich sexuelle Diskriminierung zu beenden und volle Gleichstellung zu verankern

» Du bist Halle: Zeichen für LGBTQ+ – In Halle sollen Regenbogenbänke aufgestellt werden

Im Stadtgebiet von Halle (Saale) sollen sogenannte "Regenbogenbänke" aufgestellt werden. Das schlägt die Stadtratsfraktion "Hauptsache Halle / Freie Wähler" vor.

» Domradio: Regenbogenfahne nach #OutInChurch-Tag an Schule angezündet

Unbekannte haben eine Regenbogenflagge des Bischöflichen Pius-Gymnasiums in Coesfeld verbrannt. Zuvor hatte die Schule einen Mitorganisator der Initiative #OutInChurch in mehrere Klassen eingeladen.

12. Februar 2022

» stern interviewt Rapper Hendrik Bolz: "Als Mann Gefühle zeigen, war schwul. Wir waren grausam zueinander"

Hendrik Bolz, Rapper der Band Zugezogen Maskulin, hat einen Debütroman über seine Nachwendejugend geschrieben. Ein Gespräch über junge Männer im Osten, die nie lernten Schwäche zu zeigen.

» Main-Post: Outing in der Kirche – Wie für den Rhöner Thomas Hart 21 Jahre Versteckspiel endeten

Die Nachricht, dass sein Schwulsein künftig kein Thema mehr für die Kirche ist, erlebt der Gemeindereferent aus Bad Neustadt als Befreiung. Eine Frage an den Bischof hat er aber noch.

» Luzerner Zeitung kommentiert: Luzerner Pfarreileiter wollen homosexuelle Paare segnen – Sie beweisen Mut und verdienen Anerkennung

Ab Juli können Homosexuelle auf dem Standesamt heiraten. Die Katholische Kirche tut sich derweil nur schon mit der Frage schwer, ob sie gleichgeschlechtliche Paare segnen soll. Dass nun mehrere Luzerner Pfarreileiter Stellung beziehen, ist mutig und richtig.

» Tagesspiegel über "Nelly & Nadine auf der Berlinale: "Es ist eine große Liebesgeschichte"

Nelly und Nadine verliebten sich im Konzentrationslager Ravensbrück ineinander und blieben nach dem Krieg zusammen. Im Video spricht Regisseur Magnus Gertten darüber, warum es so wichtig ist, solche Liebesgeschichten zu erzählen.

» nd: Queer bei Olympia – Zum Verstecken gezwungen

In Peking starten so viele offen queere Sportler wie nie zuvor bei Olympischen Winterspielen. In China aber muss die LGBTQ-Community weiterhin mit Repressionen rechnen. Das gilt auch für Athletinnen und Athleten.

» Express: Vor Fußball-WM 2026 in Mexiko – Verband bekämpft Homophobie

Mexiko hat im Fußball immer wieder mit homophoben Gesängen zu kämpfen. Vor der WM 2026 im eigenen Land möchte der Verband nun hart durchgreifen, um die Fans zum Umdenken zu bewegen.

11. Februar 2022

» stern: Großbritannien meldet mehr HIV-Neuinfektionen bei heterosexuellen als bei homosexuellen Menschen

Ein gängiges Vorurteil ist nicht länger haltbar: Inzwischen sind heterosexuelle Menschen mindestens ebenso gefährdet, sich mit HIV anzustecken, wie homosexuelle.

» taz über queere Sportler bei Olympia: Beargwöhntes Anderssein

Bei den Pekinger Winterspielen nehmen 36 offen homosexuelle Spieler teil. Aus China ist keiner dabei. Das verwundert kaum.

» taz über trans* Personen in der Bundeswehr: Wer darf Sol­da­t:in werden?

Werde trans* Menschen bei der Bewerbung für die Bundeswehr benachteiligt? Das legen interne Dokumente zur Musterung nahe.

» Domradio: Kirchliches Arbeitsrecht an Menschen anpassen

Nicht erst seit dem Synodalen Weg steht das kirchliche Arbeitsrecht in der Kritik mit seinen Konsequenzen für Mitarbeitende, deren gelebte sexuelle Orientierung nicht toleriert wird. Führt das zu Konflikten mit den Arbeitsgerichten?

» RND: Lesbisches Pastorinnenpaar übers Queersein – "Kirche wird von allen gemacht"

Mit #OutInChurch fordert die Initiative, dass LGBTIQ+ in der katholischen Kirche anerkannt werden. Aber wie ist das eigentlich in der evangelischen Kirche? Dort müssen queere Menschen keine Kündigung fürchten, doch Diskriminierung gibt es trotzdem an manchen Stellen, wie Ellen und Stefanie Radtke berichten. Die beiden sind ein lesbisches Pastorinnen-Ehepaar und berichten auf Youtube vom Queersein in der Kirche.

» RND: Schwul, muslimisch, ländlich, divers – Die ARD will vielfältiger werden weil sie muss

Die ARD hat ein Problem: Sie sendet an weiten Teilen der Bevölkerung vorbei. Das Publikum im linearen, klassischen Fernsehen ist alt, die Mediathek noch nicht für jeden Jüngeren relevant. Wir haben Teile der Bevölkerung verloren, sagt die Programmdirektorin. Das muss sich ändern. Das Programm soll deutlich diverser werden. Es geht um das eigene Überleben.

» Stuttgarter Nachrichten: Stuttgarter organisieren Trauermarsch für hingerichtete Iraner

Homophobie ist im Iran weit verbreitet und hat bei zwei Männern vor wenigen Tagen sogar zur Hinrichtung geführt. In Stuttgart findet deshalb am Freitag, 11. Februar, eine Gedenkveranstaltung auf dem Leonhardsplatz statt. S.a.: Iran richtet offenbar zwei Männer wegen Homosexualität hin (01.02.2022)

» Zeit Online interviewt François Ozon: "Ich wollte den hollywoodesken Fassbinder"

François Ozons Fassbinder-Adaption "Peter von Kant" ist der Eröffnungsfilm der 72. Berlinale. Ein Gespräch über Macht, Sexualität und die Freude, mit Diven zu drehen. S.a.: "Peter von Kant": Berlinale beginnt mit einem großen Fragezeichen (10.02.2022)

» ntv: Polens hässlicher Kampf gegen die LGBT-Community

Die Olympischen Winterspiele in Peking sind ein Politikum. Doch wie ein Blick ins Nachbarland Polen zeigt, versuchen auch die dort regierenden Nationalkonservativen den Sport für ihre politischen Zwecke zu missbrauchen. Ihr Hauptfeind: Die LGBT-Community.

» Schwarzwälder Bote: Ein Symbol gegen jegliche Form von Diskriminierung vor Kirche in Niedereschach entwendet

Traurig ist man bei der zur Seelsorgeeinheit An der Eschach gehörenden katholischen Kirchengemeinde Niedereschach darüber, dass die als Zeichen der Toleranz und Akzeptanz vor der katholischen Kirche aufgehängte Regenbogenfahne gezielt entfernt, zerstört und später einige hundert Meter weiter beim Pflegeheim in der Eschach treibend gesichtet wurde.