Ausgewählter Artikel:

» (16.02.2022) Sumikai: 30% der japanischen Gemeinden mit LGBTQ-Partnerschaftssystem arbeiten zusammen

In Japan gibt es immer mehr Gemeinden, die bei LGBT-Partnerschaftssysteme Vereinbarungen mit anderen Städten schließen, damit die Dokumente weiter genutzt werden können.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. Februar 2022

» BR Podcast: Wie queer(feindlich) ist Deutschrap?

Welche Emotionen verspürt ihr beim Begriff "Deutschrap"? Julian und Kathi denken leider gleich als erstes an queerfeindliche Aussagen, hauptsächlich von Rappern. Alles nur Klischee? Wir machen heute eine Bestandsaufnahme: Wie queer, aber auch wie queerfeindlich ist Deutschrap? Dafür sprechen wir mit Deutschrap-Journalisten Falk Schacht vom Deutschrap-Podcast "Schacht und Wasabi" von PULS, aber auch mit queeren Rap-Artists wie Sookee und Sir Mantis.

» Refinery29: HPV-Irrglauben sind gefährlich, besonders für LGBTQ+ Menschen

Es kursieren viele Gerüchte rund ums humane Papillomavirus (HPV), worauf bei Gebärmutterhalskrebs-Untersuchungen wie HPV- oder Pap-Tests getestet wird. Einigen der häufigsten Mythen zufolge könnten nur Frauen es bekommen, sei es nur durch Penis-Vaginal-Sex übertragbar, trete es selten auf und bedeute immer früher oder später Krebs.

» WDR: "Out in Church"-Initiative wirkt – "Wir sind stolz, was wir da angestoßen haben!"

Rainer Teuber arbeitet seit über 25 Jahren im Bistum Essen. Die Nachricht, dass seine sexuelle Orientierung kein Kündigungsgrund mehr ist, ist für ihn aber nur ein Etappensieg.

15. Februar 2022

» BR24: Passauer Bischof Oster will auf queere Menschen zugehen

Der Passauer Bischof Stefan Oster will nach eigenen Angaben das Gespräch mit nicht-heterosexuellen Menschen in seinem Bistum suchen. In einem Videostatement hinterfragt er das kirchliche Arbeitsrecht. Eine klare Zusicherung vermeidet er aber.

» derStandard.at: Blutspende-Ausschluss von Schwulen und Transpersonen bleibt vorerst

Homo- und bisexuelle Männer sind laut Rotem Kreuz nach wie vor Risikogruppe Nummer eins für eine HIV-Infektion, SPÖ-LGBTIQ-Sprecher Mario Lindner widerspricht

» katholisch über Weihbischof Geerlings: Gewünschten Segen zu verweigern ist Fluch

Viele queere Menschen seien durch den Umgang der Kirche mit ihnen verletzt, betont der emeritierte Münsteraner Weihbischof Dieter Geerlings. Die Aktion "#OutInChurch" habe ihn sehr bewegt – nun brauche es Änderungen im kirchlichen Arbeitsrecht.

» bz Basel: Rosa und Blau unterstreichen das binäre System

In seiner Kolumne schreibt der 18-jährige Buchblogger Josia Jourdan über queere Vielfalt.

» Express: 40 Jahre waren sie heimlich ein Paar – jetzt dürfen es alle wissen

Monika Schmelter (l.) und Marie Kortenbusch sind ein Paar – und in der katholischen Kirche engagiert. In der 2022 ausgestrahlten ARD-Doku "Wie Gott uns schuf" sprechen sie über ihre Liebe.

» Treffpunkt Europa: In wessen Händen liegt das Schicksal der LGBTI-Gemeinschaft in Bulgarien?

Das LGBTI-Gemeinschaftscenter Rainbow Hub in Sofia von zehn Männern gewaltsam angegriffen. Das zeigt: Bulgarien ist kein sicheres Land für queere Menschen. Die Aktivistin Lilly Dragoeva erzählt im Interview, was sich verändern muss. S.a.: Angriff auf LGBTI-Zentrum: Präsidentschaftskandidat angeklagt (04.11.2021)

» Merkur: Sie liebt Gott, aber auch eine Frau

Lisa Müller ist Seelsorgerin und homosexuell Mit 125 LGBTIQ+-Personen outete sie sich öffentlich

14. Februar 2022

» Westdeutsche Zeitung: Bunte Möbel-Kunst von CSD-Organisator Kalle Wahle in Düsseldorf

Jedes Jahr organisiert er den Christopher Street Day, aber Kalle Wahle ist auch Künstler. Er stellt seine bunten Möbel und Objekte an der Oststraße aus.

» taz über queere Romantik am Valentinstag: Revolutionäres Potenzial der Liebe

Linken Queers fällt es schwer, sich unironisch positiv zu romantischer Liebe zu verhalten. Dabei ist queere Liebe immer widerständig.

» RP Online: Entscheidung im Rat der Stadt Korschenbroich – Progress-Flagge wird am 17. Mai gehisst

Die SPD-Fraktion hatte den Antrag dazu gestellt und in der Sitzung noch nachgelegt. Bislang konnte der Bürgermeister über Fahnenfragen bestimmen. Das ändert sich nun generell. Künftig ist eine Mehrheit im Stadtrat dafür notwendig.

» Deutschlandfunk Kultur über Priesterausbildung: "Sexualität ist bei uns kein Tabuthema"

Prävention und Sensibilisierung für Abhängigkeitsverhältnisse: In der Priesterausbildung wurden Lehren aus den Missbrauchsfällen gezogen, sagt Hartmut Niehues vom Priesterseminar Münster. Vom ersten Tag an spreche man in der Ausbildung über Sexualität.

» Jüdische Allgemeine: Orthodox und egalitär

In immer mehr Städten werden Jeschiwot gegründet, die auch Frauen und Transpersonen offenstehen

» nd über Tessa Ganserer: Schluss mit queerpolitischem Stillstand

Tessa Ganserer ist trans und kennt den Hass und die Diskriminierung, die queere Menschen erleben. Nun setzt sie sich im Bundestag für die Rechte von homo- und bisexuellen, inter- und transgeschlechtlichen Personen ein. Denn es gibt noch viel zu tun.

» Ruhr Nachrichten: Outinchurch – St.-Christophorus-Gymnasium unterstützt LGBTIQ+-Bewegung

Sie wollen Teil der Kirche sein, ohne Diskriminierung zu erfahren: Über 100 Menschen haben sich offen zu ihrer Sexualität bekannt. Das St.-Christophorus-Gymnasium unterstützt die Bewegung.

13. Februar 2022

» watson-Interview: Dragqueen Gloria Viagra wählt den Bundespräsidenten mit – Das ist ihr Favorit

Von der Ampel-Koalition und den Grünen ist sie enttäuscht. An der jungen Generation mag sie die Radikalität, an der alten die Fähigkeit zu Kompromissen. S.a.: Gloria Viagra wird Mitglied der Bundesversammlung (13.12.2021)

» derStandard.at: ÖVP-Abgeordneter fordert "Umdenken" der ÖVP im Umgang mit Homosexuellen

Nico Marchetti will, dass seine Partei das "Anti-Homo-Haus" zum Anlass nimmt, endlich sexuelle Diskriminierung zu beenden und volle Gleichstellung zu verankern