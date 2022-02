Ausgewählter Artikel:

» (17.02.2022) Die Presse: Modedesigner Jacquemus kontert homophoben Instagram-Kommentar

Auf ein Valentinstags-Kussfoto von Designer Simon Porte Jacquemus und seinem Verlobten Marco Maestri folgte so manch homophober Instagram-Kommentar. Der Designer konterte mit klarer Message.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Februar 2022

» katholisch.de: Kirche lebt zu lange mit Lügen über homosexuelle Priester

Es gibt gute Gründe für den Zölibat – die Warnung vor einem Homosexualitätsverdacht bei freier Zölibatswahl gehört für Andreas Püttmann aber nicht dazu. Er fordert, dass das kollektive Schweigen über homosexuelle Priester ein Ende haben muss.

» vorwärts: SPD-Fraktion im Bundestag – Was die neue AG Queerpolitik plant

Zum ersten Mal hat sich eine Arbeitsgruppee Queerpolitik innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion gegründet. Wie kam es dazu?

» RND: #OutInChurch – Wie eine Initiative die katholische Kirche in Aufruhr versetzt

Vor mehr als drei Wochen ging die Initiative #OutInChurch an die Öffentlichkeit und forderte die Anerkennung von LGBTIQ+ in der katholischen Kirche. Seitdem ist einiges passiert unter anderem wird eine Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts immer wahrscheinlicher. Eine Zwischenbilanz, die zeigt: Es ist viel in Bewegung, aber es muss auch noch viel passieren.

» stern TV: Polyamorie – Wie funktioniert Liebe zu dritt?

Was man unter Polyamorie versteht und wie die Politik das Familienrecht erneuern möchte.

» Die Presse: Modedesigner Jacquemus kontert homophoben Instagram-Kommentar

Auf ein Valentinstags-Kussfoto von Designer Simon Porte Jacquemus und seinem Verlobten Marco Maestri folgte so manch homophober Instagram-Kommentar. Der Designer konterte mit klarer Message.

» stern: Liverpool-Trainer für LGBT Award nominiert

Fußballtrainer Jürgen Klopp ist für seinen Einsatz gegen homophobe Fangesänge für den British LGBT Award nominiert worden.

» Aachener Zeitung: Wie geschlechtsneutrale Begriffe den Gebrauch des Englischen in den USA verändern

Der Gebrauch von geschlechtsneutraler Sprache steckt in den USA noch in den Kinderschuhen. Viele Amerikaner tun sich schwer mit der Verwendung neuer Pronomen, die keine Rückschlüsse mehr auf die Person zulassen. Andere fühlen sich erstmals anerkannt.

» Rhein-Neckar-Zeitung: 221 Menschen wenden sich wegen Diskriminierung an Landesstelle

Alle Menschen sollen gleich behandelt werden. Dafür hat Grün-Schwarz extra eine Antidiskriminierungsstelle geschaffen. Nun wird im Landtag Bilanz gezogen.

16. Februar 2022

» familie.de: LGBTIQ+ – 5 Tipps von Brix Schaumburg, wie ihr eure Kinder stärkt

Es ist wichtig, dass wir mit Kindern über das Thema LGBTIQ+ offen sprechen. Schauspieler Brix Schaumburg gibt Tipps, wie das am besten klappt.

» derStandard.at: Beschwerden über ÖH-Ausschreibung im Bereich Gender

Das Bildungsministerium gab der Aufsichtsbeschwerde statt: Die Formulierung, wonach sämtliche "Flint-Personen" zu bevorzugen sind, wird nicht von der eigenen Satzungsbestimmung gedeckt

» St. Galler Tagblatt: Schwul, lesbisch, trans – Mit der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität klarzukommen, ist nicht einfach

Homosexuelle Thurgauer Kantonsschüler wünschen sich, dass ihre Lehrer die Geschlechtervielfalt im Unterricht besser berücksichtigen.

» 20 Minuten: "Weil ich einer Fetisch-Seite folge, galt ich für die Firma als Risiko"

Durch einen Social-Media-Check seiner Firma wurde der 43-jährige T. B. "zwangsgeoutet" in Anwesenheit aller Mitarbeitenden. Ein Arbeitsrechtler übt Kritik: Sexuelle Orientierung und Vorlieben gingen den Arbeitgeber nichts an.

» Stuttgarter Nachrichten über schwulen Radiostar Rainer Nitschke: "Arroganz hab' ich nie toleriert – deshalb warf ich Nena raus"

Peter Maffay hat er groß gemacht, bei Nena die Notbremse gezogen: Rainer Nitschke hat Radiogeschichte geschrieben. Zum 75. Geburtstag sprach er mit uns über besondere Stars, den Umgang mit seiner Homosexualität und was er vom Radio heute erwartet.

» BR Podcast: Wie queer(feindlich) ist Deutschrap?

Welche Emotionen verspürt ihr beim Begriff "Deutschrap"? Julian und Kathi denken leider gleich als erstes an queerfeindliche Aussagen, hauptsächlich von Rappern. Alles nur Klischee? Wir machen heute eine Bestandsaufnahme: Wie queer, aber auch wie queerfeindlich ist Deutschrap? Dafür sprechen wir mit Deutschrap-Journalisten Falk Schacht vom Deutschrap-Podcast "Schacht und Wasabi" von PULS, aber auch mit queeren Rap-Artists wie Sookee und Sir Mantis.

» Refinery29: HPV-Irrglauben sind gefährlich, besonders für LGBTQ+ Menschen

Es kursieren viele Gerüchte rund ums humane Papillomavirus (HPV), worauf bei Gebärmutterhalskrebs-Untersuchungen wie HPV- oder Pap-Tests getestet wird. Einigen der häufigsten Mythen zufolge könnten nur Frauen es bekommen, sei es nur durch Penis-Vaginal-Sex übertragbar, trete es selten auf und bedeute immer früher oder später Krebs.

» Sumikai: 30% der japanischen Gemeinden mit LGBTQ-Partnerschaftssystem arbeiten zusammen

In Japan gibt es immer mehr Gemeinden, die bei LGBT-Partnerschaftssysteme Vereinbarungen mit anderen Städten schließen, damit die Dokumente weiter genutzt werden können.

» WDR: "Out in Church"-Initiative wirkt – "Wir sind stolz, was wir da angestoßen haben!"

Rainer Teuber arbeitet seit über 25 Jahren im Bistum Essen. Die Nachricht, dass seine sexuelle Orientierung kein Kündigungsgrund mehr ist, ist für ihn aber nur ein Etappensieg.

15. Februar 2022

» BR24: Passauer Bischof Oster will auf queere Menschen zugehen

Der Passauer Bischof Stefan Oster will nach eigenen Angaben das Gespräch mit nicht-heterosexuellen Menschen in seinem Bistum suchen. In einem Videostatement hinterfragt er das kirchliche Arbeitsrecht. Eine klare Zusicherung vermeidet er aber.

» derStandard.at: Blutspende-Ausschluss von Schwulen und Transpersonen bleibt vorerst

Homo- und bisexuelle Männer sind laut Rotem Kreuz nach wie vor Risikogruppe Nummer eins für eine HIV-Infektion, SPÖ-LGBTIQ-Sprecher Mario Lindner widerspricht

» katholisch über Weihbischof Geerlings: Gewünschten Segen zu verweigern ist Fluch

Viele queere Menschen seien durch den Umgang der Kirche mit ihnen verletzt, betont der emeritierte Münsteraner Weihbischof Dieter Geerlings. Die Aktion "#OutInChurch" habe ihn sehr bewegt – nun brauche es Änderungen im kirchlichen Arbeitsrecht.