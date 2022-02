Ausgewählter Artikel:

» (19.02.2022) evangelisch.de: Pastor schuf Abhängigkeitsverhältnisse

Eine Studie schildert den verstorbenen Pastor Klaus Vollmer als einen Mann, der seinen Einfluss auf junge Menschen missbrauchte, um homosexuelle Neigungen auszuleben. Zudem gibt es Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs an einem Minderjährigen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. Februar 2022

» zentralplus: Das Outing führte diese beiden in die Luzerner Politik

Die Juso Luzern hat zwei neue Vorstands-Mitglieder: Karina Keiser und Mario Huber. Beide sind Teil der LGBTQ-Community.

18. Februar 2022

» Münstersche Zeitung: Zum Christopher Street Day wird das Rathaus beflaggt

Christopher Street Day. Das ist der letzte Samstag im Juni, an dem queere Menschen feiern. In Greven ging es um die Frage, ob dann das Rathaus beflaggt werden soll.

» BR24: Bayerische Bistümer wollen auf queere Mitarbeitende zugehen

In die Debatte um Lockerungen beim kirchlichen Arbeitsrecht für queere Mitarbeitende der katholischen Kirche kommt Bewegung. Auch bayerische Bistümer wollen sich für eine Liberalisierung einsetzen. Nur ein einziges Bistum sträubt sich.

» SRF: Asexualität – Wie es ist, wenn das Knistern keine Rolle spielt

Was für viele Glück ist, ist Asexuellen und Aromantischen unwichtig. Zwei Frauen erzählen davon.

» Perspektive Online über UK: HIV-Infektionsrate unter Heterosexuellen erstmals höher als unter schwulen Männern

Durch niedrigschwellige Testangebote, schnelle Diagnosen und ein verbreitetes Bewusstsein sinkt die Anzahl der schwulen und bisexuellen Männer, die sich im Vereinigten Königreich mit HIV infizieren, stetig. Die Maßnahmen richten sich jedoch selten explizit an Heterosexuelle, das hat verheerende Folgen.

» Mitteldeutsche Zeitung: Verein in Halle sorgt mit Engagement für Akzeptanz Schwuler, Lesben und Transsexueller

Lea Polzer, Stefan Fiebig und Mirko Rische , Vorstandsmitglieder des Vereins "Beratungs- und Begegnungszentrum Lebensart" (BBZ) sind für die Auszeichnung "Der Esel, der auf Rosen geht" vorgeschlagen.

» katholisch.de: "Wichtiger Meilenstein" erreicht – "#OutInChurch" zieht Zwischenbilanz

Etwa die Hälfte der deutschen Bistümer will auf arbeitsrechtliche Konsequenzen für queere Mitarbeitende verzichten, im Internet gibt es schon über 100.000 Unterstützer: Doch ganz zufrieden ist die Initiative "#OutInChurch" noch nicht.

» WAZ: "Gehört hier nicht hin"- Kinder reißen Regenbogenschild ab

Drei Jugendliche haben in Duisburg ein Regenbogenschild vom Gemeindehaus gerissen. Das Symbol für Vielfalt und Toleranz schien sie zu verärgern.

17. Februar 2022

» watson: Mit 18 schwulen Cowboys gegen die Blockade – wie Kanadier die Trucker trollen

"Ram Ranch" ist ein nicht ganz jugendfreies Lied über homOsexuelle Cowboys – und der Protestsong gegen Kanadas Anti-Impf-Trucker. Und das kam so.

» katholisch.de: Kirche lebt zu lange mit Lügen über homosexuelle Priester

Es gibt gute Gründe für den Zölibat – die Warnung vor einem Homosexualitätsverdacht bei freier Zölibatswahl gehört für Andreas Püttmann aber nicht dazu. Er fordert, dass das kollektive Schweigen über homosexuelle Priester ein Ende haben muss.

» vorwärts: SPD-Fraktion im Bundestag – Was die neue AG Queerpolitik plant

Zum ersten Mal hat sich eine Arbeitsgruppee Queerpolitik innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion gegründet. Wie kam es dazu?

» RND: #OutInChurch – Wie eine Initiative die katholische Kirche in Aufruhr versetzt

Vor mehr als drei Wochen ging die Initiative #OutInChurch an die Öffentlichkeit und forderte die Anerkennung von LGBTIQ+ in der katholischen Kirche. Seitdem ist einiges passiert unter anderem wird eine Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts immer wahrscheinlicher. Eine Zwischenbilanz, die zeigt: Es ist viel in Bewegung, aber es muss auch noch viel passieren.

» stern TV: Polyamorie – Wie funktioniert Liebe zu dritt?

Was man unter Polyamorie versteht und wie die Politik das Familienrecht erneuern möchte.

» Die Presse: Modedesigner Jacquemus kontert homophoben Instagram-Kommentar

Auf ein Valentinstags-Kussfoto von Designer Simon Porte Jacquemus und seinem Verlobten Marco Maestri folgte so manch homophober Instagram-Kommentar. Der Designer konterte mit klarer Message.

» stern: Liverpool-Trainer für LGBT Award nominiert

Fußballtrainer Jürgen Klopp ist für seinen Einsatz gegen homophobe Fangesänge für den British LGBT Award nominiert worden.

» Aachener Zeitung: Wie geschlechtsneutrale Begriffe den Gebrauch des Englischen in den USA verändern

Der Gebrauch von geschlechtsneutraler Sprache steckt in den USA noch in den Kinderschuhen. Viele Amerikaner tun sich schwer mit der Verwendung neuer Pronomen, die keine Rückschlüsse mehr auf die Person zulassen. Andere fühlen sich erstmals anerkannt.

» Rhein-Neckar-Zeitung: 221 Menschen wenden sich wegen Diskriminierung an Landesstelle

Alle Menschen sollen gleich behandelt werden. Dafür hat Grün-Schwarz extra eine Antidiskriminierungsstelle geschaffen. Nun wird im Landtag Bilanz gezogen.

16. Februar 2022

» familie.de: LGBTIQ+ – 5 Tipps von Brix Schaumburg, wie ihr eure Kinder stärkt

Es ist wichtig, dass wir mit Kindern über das Thema LGBTIQ+ offen sprechen. Schauspieler Brix Schaumburg gibt Tipps, wie das am besten klappt.

» derStandard.at: Beschwerden über ÖH-Ausschreibung im Bereich Gender

Das Bildungsministerium gab der Aufsichtsbeschwerde statt: Die Formulierung, wonach sämtliche "Flint-Personen" zu bevorzugen sind, wird nicht von der eigenen Satzungsbestimmung gedeckt