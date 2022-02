Ausgewählter Artikel:

» (22.02.2022) katholisch.de über Moraltheologe Goertz: Überlieferte katholische Sexualmoral am Ende

Die Debatten beim Synodalen Weg und "#OutInChurch" zeigten, dass die traditionelle kirchliche Sexuallehre am Ende sei: Dieser Meinung ist jedenfalls Moraltheologe Stephan Goertz. Sein Kollege Johannes Brantl warnt jedoch vor den Konsequenzen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. Februar 2022

» Tagesspiegel über Ableismus in der queeren Szene: Barrieren, Tabus und Unwissen

LGBTIQs mit Behinderung werden häufig doppelt diskriminiert – auch aus der Queer-Community erfahren sie Abwertung.

» Der Nordschleswiger: Sonderburg jetzt mit LGBTQ+

Bei der Gründungsversammlung wurden fünf Vorstandsmitglieder gewählt. Eine Zusammenarbeit in ganz Nordschleswig und mit Schleswig-Holstein wird angestrebt.

» DUP Unternehmer: Wie wichtig LGBTIQ+-Recruiting für den Mittelstand ist

Berufliche Beziehungen werden immer bunter und vielfältiger. Doch wie können Unternehmen konkret von LGBTIQ+-Recruiting profitieren?

» derStandard.at-Video: LGBT-feindliche Proteste im Senegal

In der senegalesischen Hauptstadt Dakar haben tausende Protestierende härtere Gesetze gegen Homosexualität gefordert.

» Express: Ein TikTok-Comic als Zeichen für LGBTQI+ – Das steckt dahinter

Es ist der allererste Comic, der auf TikTok produziert wird. Damit soll ein wichtiges Zeichen für die queere Community gesetzt werden. Was genau dahinter steckt...

» TAG24 über "First Dates": Er spricht schon von Hochzeit, aber dann kommt die Rechnung...!

Beim ersten Date lernt man sich ja eigentlich langsam kennen. In diesem Fall aber wurde bei "First Dates" schon von Hochzeit gesprochen!

» katholisch.de über Moraltheologe Goertz: Überlieferte katholische Sexualmoral am Ende

Die Debatten beim Synodalen Weg und "#OutInChurch" zeigten, dass die traditionelle kirchliche Sexuallehre am Ende sei: Dieser Meinung ist jedenfalls Moraltheologe Stephan Goertz. Sein Kollege Johannes Brantl warnt jedoch vor den Konsequenzen.

» watson.de: Nach AfD-Attacke auf Ganserer – Queer-Aktivistin und Oberstleutnant spricht offen über ihre eigenen Erfahrungen

Die Aktivistin kritisiert eine "heteronormative und binäre Sicht auf Geschlecht und Sexualität".

» Sumikai: Tokyos LGBTQ-Partnerschaftssystem soll auch Pendler von außerhalb abdecken

Ende letzten Jahres hat die Gouverneurin von Tokyo überraschend ein LGBTQ-Partnerschaftssystem für die ganze Präfektur angekündigt. Während an den Details noch gearbeitet wird, wurde jetzt bestätigt, dass man auch Pendler:innen mit einbeziehen will.

» Blick: Bundesrat will ein Verbot von "Konversionstherapien" prüfen

Der Bundesrat will ein Verbot von "Konversionstherapien" für Homosexuelle prüfen dies nach einem Vorstoss von SVP-Nationalrat Erich von Siebenthal. Dieser ist allerdings selber von einem allgemeinen Verbot wenig überzeugt.

» Blickpunkt Arnsberg-Sundern-Meschede: Arnsberger FDP-Fraktion fordert Unterstützung für transsexuelle Menschen in der Stadt

In einem ein­ge­reich­ten Antrag for­dert die FDP-Frak­ti­on im Rat der Stadt Arns­berg die Kos­ten für eine Namens- oder Geschlechts­än­de­rung von trans­se­xu­el­len Men­schen für behörd­li­che Doku­men­te zu über­neh­men.

21. Februar 2022

» TAG24: Lesbisches Mädchen geht auf christliche Schule und hat Angst – Dies rät ihr eine Influencerin

Dragqueen und LGBTQ-Aktivistin Electra Pain aus Frankfurt gab am Samstag einer lesbischen Schülerin einer christlichen Schule auf Instagram einen Rat.

» Berliner Morgenpost über Daniel Zillmann: "#ActOut war für mich selbstverständlich"

Schauspieler Daniel Zillmann spricht über seine Branche ein Jahr, nachdem er sich mit Kolleginnen und Kollegen als queer outete.

» Deutschlandfunk Nova über schwulen Rom Gianni Jovanovic: "Ich habe es in der Hand, der Mensch zu sein, der ich will"

Gianni Jovanovic ist Deutscher, Rom und schwul. Er musste gegen familiäre und gesellschaftliche Widerstände ankämpfen, um der zu sein, der er heute ist.

» nd: Selbstbestimmung wider die Natur?

Beatrix von Storch pocht darauf, dass es in Sachen Transgeschlechtlichkeit eine einfache Wahrheit der Natur gibt, gegen die die Ampel-Regierung ein falsches Selbstbestimmungsrecht auffahre. Ihr interessiertes Missverständnis dient der Mobilisierung von Hass.

20. Februar 2022

» Nau: "GNTM"-Transmodel Lucy wird bei Date eiskalt abserviert

Das "GNTM"-Transmodel Lucy Hellenbrecht wagte sich nach ihrer Beziehung endlich wieder ans Daten und wurde bitter enttäuscht!

» ORF: Theologinnen – #OutInChurch Schreckmoment für Kirche

Als einen heilsamen Schreckmoment für die katholische Kirche haben die Theologinnen Gunda Werner und Andrea Lehner-Hartmann die Initiative #OutInChurch bezeichnet. Die Initiative, die Mitte Jänner mit dem Outing von queeren Kirchen-Mitarbeitenden in Deutschland einherging, rüttle u.a. an einem kirchlich gepflegten Menschenbild.

» MOPO: Wegen Trans-Streit – Fegebank im Clinch mit Hamburger CDU-Politiker

Nachdem die stellvertretende AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch die Abgeordnete Tessa Ganserer (Grüne) transfeindlich angriff, brach eine öffentliche Debatte los. Jetzt ist auch unter Hamburgs Politiker:innen von CDU und Grünen eine heftige Diskussion entbrannt.

19. Februar 2022

» zentralplus: Das Outing führte diese beiden in die Luzerner Politik

Die Juso Luzern hat zwei neue Vorstands-Mitglieder: Karina Keiser und Mario Huber. Beide sind Teil der LGBTQ-Community.

» evangelisch.de: Pastor schuf Abhängigkeitsverhältnisse

Eine Studie schildert den verstorbenen Pastor Klaus Vollmer als einen Mann, der seinen Einfluss auf junge Menschen missbrauchte, um homosexuelle Neigungen auszuleben. Zudem gibt es Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs an einem Minderjährigen.