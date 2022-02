Ausgewählter Artikel:

» (24.02.2022) Blick: Pfarrer Wendelin Bucheli traut weiterhin homosexuelle Paare

Priester Wendelin Bucheli wurde vom konservativen Ex-Bischof Vitus Huonder (79) für eine Lesbenhochzeit fast entlassen. Er musste schwören, das nie mehr zu tun. Nach einer tiefen Glaubenskrise ist er jetzt wieder voll da für alle seine Schäfchen, ohne Ausnahmen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. Februar 2022

» Bistum Essen: "Ich führe Menschen durch den Essener Dom – und ich bin schwul."

Über seine Geschichte als homosexueller Beschäftigter der katholischen Kirche hat Domschatz-Mitarbeiter Rainer Teuber am Dienstag mit Abiturientinnen und Abiturienten des Essener Mariengymnasiums gesprochen. Teuber engagiert sich in der Initiative #OutInChurch, die mehr Gleichberechtigung in der Kirche fordert.

» Domradio: Erzbistum Bamberg stimmt Änderung im Arbeitsrecht zu

Im Erzbistum Bamberg müssen kirchliche Mitarbeitende keinen Jobverlust wegen ihrer sexuellen Orientierung oder ihrem Beziehungsleben befürchten. Diese Linie wurde mehrfach von Erzbischof Schick vertreten.

» ORF: Hilfe für Transsexuelle bei Diskriminierung

Auch heute noch erleben Trans- und Homosexuelle Diskriminierung in ihrem Alltag, das zeigte zuletzt der Fall des Anti-Homo-Hauses. Wer deswegen Hilfe in Anspruch nehmen möchte, erhält diese bei einer Beratungsstelle in Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach).

23. Februar 2022

» evangelisch.de: "Nicht Mann noch Frau..."

Transidente Menschen führen uns vor Augen, dass Geschlechtsidentität mehr ist als primäre biologische Geschlechtsmerkmale. In der christlichen Gemeinde sollten Geschlechterdifferenzen ohnehin nicht die entscheidende Rolle spielen.

» t-online: Dafür steht die Regenbogenflagge

Die Regenbogenflagge ist nicht nur besonders farbenfroh, sie hat auch eine wichtige Symbolik. Sie ist ein Zeichen für Toleranz und sexuelle Freiheit. Der Designer der Regenbogenfahne hat sogar den einzelnen Farben jeweils eine eigene Bedeutung zugeschrieben.

» ORF: Shamir sprengt die Grenzen der "Heterosexuality"

Schwarz und Queer zu sein, ist basically das exakte Gegenteil der Norm – Multitalent Shamir hat sich musikalisch voll und ganz der Anti-Haltung verschrieben. Das neue Album "Heterosexuality" ist heute unsere Best New Music.

» Bundesregierung interviewt eigenen Queer-Beauftragten: "Ein echter Aufbruch für Vielfalt"

Der neue Queer-Beauftragter der Bundesregierung Sven Lehmann berichtet im Interview über seine Ziele und warum es einen Queer-Beauftragten braucht.

» BR Podcast: (Neo-)Pronomen – warum sie manchmal kompliziert, aber wichtig sind

Über Pronomen wurde früher vor allem in der Schule gesprochen. Inzwischen sind die kleinen Wörtchen aber Thema auf Instagram-Profilen, über sie wird gestritten und heiß diskutiert. Man könnte fast sagen: Pronomen sind im Trend! Und wem haben wir das zu verdanken? Der queeren Community! Wir checken in dieser Folge aus, warum Pronomen manchmal kompliziert, aber auch sehr wichtig sind und lernen mit Gea von "Princess Charming" ganz neue Pronomen kennen.

» Glamour veröffentlicht Sexualitäten Liste: Asexualität, Pansexualität und Co. im Überblick

Asexualität, Pansexualität und Co.: Hier bekommt ihr einer Liste der vorherrschenden Sexualitäten mit Erklärungen und ihren jeweiligen Flaggen.

» Eßlinger Zeitung; Regenbogenfahne an Kirche in Unterensingen zerstört

Mit einer Regenbogenfahne will die Thomas Morus Kirche in Unterensingen für Toleranz in der Kirche werben. Bereits fünf Mal wurde die Fahne zerstört oder abgerissen.

» Echo aus Bissendorf: Regenbogenbank vor der Pfarrscheune

Jugendliche diskutieren mit Vertretern vom Verein Einzigartig

» WAZ aus Witten: Katholiken reagieren auf Regenbogenfahnen-Diebstahl

Vor rund einer Woche sind an drei katholischen Kirchen in Witten Regenbogenfahnen gestohlen worden. Nun beziehen Geistliche eindeutig Stellung.

22. Februar 2022

» Tagesspiegel über Ableismus in der queeren Szene: Barrieren, Tabus und Unwissen

LGBTIQs mit Behinderung werden häufig doppelt diskriminiert – auch aus der Queer-Community erfahren sie Abwertung.

» Der Nordschleswiger: Sonderburg jetzt mit LGBTQ+

Bei der Gründungsversammlung wurden fünf Vorstandsmitglieder gewählt. Eine Zusammenarbeit in ganz Nordschleswig und mit Schleswig-Holstein wird angestrebt.

» DUP Unternehmer: Wie wichtig LGBTIQ+-Recruiting für den Mittelstand ist

Berufliche Beziehungen werden immer bunter und vielfältiger. Doch wie können Unternehmen konkret von LGBTIQ+-Recruiting profitieren?

» derStandard.at-Video: LGBT-feindliche Proteste im Senegal

In der senegalesischen Hauptstadt Dakar haben tausende Protestierende härtere Gesetze gegen Homosexualität gefordert.

» Express: Ein TikTok-Comic als Zeichen für LGBTQI+ – Das steckt dahinter

Es ist der allererste Comic, der auf TikTok produziert wird. Damit soll ein wichtiges Zeichen für die queere Community gesetzt werden. Was genau dahinter steckt...

» TAG24 über "First Dates": Er spricht schon von Hochzeit, aber dann kommt die Rechnung...!

Beim ersten Date lernt man sich ja eigentlich langsam kennen. In diesem Fall aber wurde bei "First Dates" schon von Hochzeit gesprochen!

» katholisch.de über Moraltheologe Goertz: Überlieferte katholische Sexualmoral am Ende

Die Debatten beim Synodalen Weg und "#OutInChurch" zeigten, dass die traditionelle kirchliche Sexuallehre am Ende sei: Dieser Meinung ist jedenfalls Moraltheologe Stephan Goertz. Sein Kollege Johannes Brantl warnt jedoch vor den Konsequenzen.