» (25.02.2022) rbb24: Rassismus und Queerfeindlichkeit – Hassverbrechen in Berlin

In Berlin wird die 17-Jährige Dilan von mehreren Erwachsenen angegriffen, rassistisch beleidigt und verprügelt. Niemand greift ein. Rassistische #Gewalt gehört in #Berlin zum traurigen Alltag. Und auch die Angriffe auf Menschen aus der queeren Community und auf Jüd:innen nehmen zu.

25. Februar 2022

» Welt über Verfolgerstaat Tansania: Ist Sansibar ein Paradies? Sicher nicht für alle

Sonne, türkisblaues Meer, weiße Strände: Sansibar gilt vielen als perfektes Ziel für Pärchenurlaub oder Partys unter Palmen. Doch Homosexuelle sollten sich gut überlegen, ob sie die Inseln im Indischen Ozean besuchen wollen: Ihnen drohen bis zu 25 Jahre Haft.

» FR spricht mit Maike Pfuderer über Boris Palmer: "Hat mich wahrheitswidrig pathologisiert"

OB Boris Palmer soll von den Grünen ausgeschlossen werden. Sein Anwalt findet auf 55 Seiten, das sei "unbegründet". Die Grüne Maike Pfuderer in der FR über das Papier.

» alles münster: Ehemaliger Diakon Matthias Schink kämpft als Dragqueen mit bunten Kleidern und Perücke für Reformation in der Kirche

Fünf Stunden dauert die Verwandlung zu Liberty Lestrange – so nennt sich Matthias Schink als Dragqueen. Mit bunten Kleidern und Perücke kämpft der ehemalige Diakon für eine Reformation in der Kirche. Unsere Autorin Sonja Rohe hat sich mit ihm unterhalten.

» Der Bund: Gefangen in der Heteronormativität

Bloggerin Ellen Girod findet, dass Eltern ihre Denkmuster häufiger reflektieren sollten. Und erklärt, warum Zuhören oft der beste Erziehungstrick ist.

» tz: Schlager-Star macht Sucht-Geständnis – Ehemann droht ihm sogar damit, das Land zu verlassen

Fredi Malinowski hat während der Corona-Pandemie eine Sucht entwickelt. Sie wurde zur echten Härteprobe für die Ehe des Fantasy-Stars. Die gemeinsame Zukunft steht auf dem Spiel.

» ANF News: "Gender Studies trifft Jineolojî"

Die Fachtagung "Gender Studies trifft Jineolojî II – Natur, Körper und Geschlecht: eine Re-Aktualisierung" hat unter großer internationaler Beteiligung im Onlineformat stattgefunden.

» RND: Trans Frauen im Sport – unfairer Vorteil?

Die amerikanische Schwimmerin Lia Thomas tritt als trans Frau im Sport gegen andere Frauen an. Das ist erlaubt, weil sie sich einer Hormonbehandlung unterzieht. Doch an der Regel gibt es Kritik: Als biologischer Mann geboren habe Thomas gegenüber Wettbewerberinnen weiterhin einen unfairen Vorteil. Stimmt das?

» katholisch.de: "Missio canonica" in Limburg nicht mehr an Lebensführung gebunden

Immer mehr Bistümer setzen Anforderungen an die persönliche Lebensführung ihrer Mitarbeiter aus – nun geht das Bistum Limburg noch einen Schritt weiter: Bei den Religionslehrern kommt es künftig nur noch auf ihre Identifikation mit der Kirche an.

» Blick: Churer Bischof Bonnemain duldet Segnung von Homosexuellen

Der Urner Priester Wendelin Bucheli (67) will wieder gleichgeschlechtliche Paare segnen. Dabei hätte er aus dem gleichen Grund einst fast die Kanzel räumen müssen. Doch im Bistum Chur hat der Wind gedreht: Dort waltet kein konservativer Bischof mehr.

24. Februar 2022

» Bistum Essen: "Ich führe Menschen durch den Essener Dom – und ich bin schwul."

Über seine Geschichte als homosexueller Beschäftigter der katholischen Kirche hat Domschatz-Mitarbeiter Rainer Teuber am Dienstag mit Abiturientinnen und Abiturienten des Essener Mariengymnasiums gesprochen. Teuber engagiert sich in der Initiative #OutInChurch, die mehr Gleichberechtigung in der Kirche fordert.

» Blick: Pfarrer Wendelin Bucheli traut weiterhin homosexuelle Paare

Priester Wendelin Bucheli wurde vom konservativen Ex-Bischof Vitus Huonder (79) für eine Lesbenhochzeit fast entlassen. Er musste schwören, das nie mehr zu tun. Nach einer tiefen Glaubenskrise ist er jetzt wieder voll da für alle seine Schäfchen, ohne Ausnahmen.

» Domradio: Erzbistum Bamberg stimmt Änderung im Arbeitsrecht zu

Im Erzbistum Bamberg müssen kirchliche Mitarbeitende keinen Jobverlust wegen ihrer sexuellen Orientierung oder ihrem Beziehungsleben befürchten. Diese Linie wurde mehrfach von Erzbischof Schick vertreten.

» ORF: Hilfe für Transsexuelle bei Diskriminierung

Auch heute noch erleben Trans- und Homosexuelle Diskriminierung in ihrem Alltag, das zeigte zuletzt der Fall des Anti-Homo-Hauses. Wer deswegen Hilfe in Anspruch nehmen möchte, erhält diese bei einer Beratungsstelle in Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach).

23. Februar 2022

» evangelisch.de: "Nicht Mann noch Frau..."

Transidente Menschen führen uns vor Augen, dass Geschlechtsidentität mehr ist als primäre biologische Geschlechtsmerkmale. In der christlichen Gemeinde sollten Geschlechterdifferenzen ohnehin nicht die entscheidende Rolle spielen.

» t-online: Dafür steht die Regenbogenflagge

Die Regenbogenflagge ist nicht nur besonders farbenfroh, sie hat auch eine wichtige Symbolik. Sie ist ein Zeichen für Toleranz und sexuelle Freiheit. Der Designer der Regenbogenfahne hat sogar den einzelnen Farben jeweils eine eigene Bedeutung zugeschrieben.

» ORF: Shamir sprengt die Grenzen der "Heterosexuality"

Schwarz und Queer zu sein, ist basically das exakte Gegenteil der Norm – Multitalent Shamir hat sich musikalisch voll und ganz der Anti-Haltung verschrieben. Das neue Album "Heterosexuality" ist heute unsere Best New Music.

» Bundesregierung interviewt eigenen Queer-Beauftragten: "Ein echter Aufbruch für Vielfalt"

Der neue Queer-Beauftragter der Bundesregierung Sven Lehmann berichtet im Interview über seine Ziele und warum es einen Queer-Beauftragten braucht.

» BR Podcast: (Neo-)Pronomen – warum sie manchmal kompliziert, aber wichtig sind

Über Pronomen wurde früher vor allem in der Schule gesprochen. Inzwischen sind die kleinen Wörtchen aber Thema auf Instagram-Profilen, über sie wird gestritten und heiß diskutiert. Man könnte fast sagen: Pronomen sind im Trend! Und wem haben wir das zu verdanken? Der queeren Community! Wir checken in dieser Folge aus, warum Pronomen manchmal kompliziert, aber auch sehr wichtig sind und lernen mit Gea von "Princess Charming" ganz neue Pronomen kennen.

» Glamour veröffentlicht Sexualitäten Liste: Asexualität, Pansexualität und Co. im Überblick

Asexualität, Pansexualität und Co.: Hier bekommt ihr einer Liste der vorherrschenden Sexualitäten mit Erklärungen und ihren jeweiligen Flaggen.