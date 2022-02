Ausgewählter Artikel:

» (27.02.2022) taz über Wohngemeinschaft aus 101-Jähriger und schwulem Geflüchteten: Manchmal gehen sie schaukeln

Sie ist 101 Jahre alt, er 28-jähriger schwuler Geflüchteter aus dem Iran. Seit zehn Monaten wohnen sie zusammen. Das bringt beiden was.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. Februar 2022

» News.at: Durchs Fegefeuer mit "Zehn Ave Maria" in die queere Hölle

Angeblich hat Gott am Ende der ersten Woche den Menschen als Krönung der Schöpfung auf den paradiesischen Boden gesetzt, damit er sich um alles kümmere. Das Dokumentartheater "Zehn Ave Maria" von Hans-Werner Kroesinger und Regine Dura beleuchtet, wie sich der Mensch als Verwalter der Religion durch die Jahrhunderte angestellt hat, sodass am Ende die Frage steht: "Hat es sich gelohnt?". Gelohnt hat sich jedenfalls die Premiere Samstagabend in den Linzer Kammerspielen.

» SR.de: Forschung zur Verfolgung Homosexueller

Bis 1994 sind gleichgeschlechtliche Beziehungen unter Männern in Deutschland nach Paragraf 175 im Strafgesetzbuch verboten gewesen. Doch wie erlebten die Betroffenen das im Saarland? Wie war ihr Leben? Und wie erging es Frauen? Zwei Forscher arbeiten das nun für den Zeitraum 1935 bis 1994 auf. Sie suchen Zeitzeugen.

26. Februar 2022

» kath.ch: "Ich bin katholischer Religionslehrer und trans"

Theo Schenkel (27) lebt mit seiner Verlobten im Aargau. Er ist Teil der «Out in Church»-Bewegung. Bei der Geburt wurde er als Mädchen eingeordnet. Seit zwei Jahren lebt er öffentlich als Mann. Warum er für die Kirche arbeiten möchte – und was er Bischof Felix Gmür sagen würde.

» Süddeutsche.de über letzte Hinrichtung wegen Homosexualität in Frankreich: Dunkle Stellen

Unsere Kolumnistin fährt Karussell und kann nicht vergessen, was früher an dem gleichen Platz gewesen ist

» BR24: Ein homosexueller Pfarrer in einer niederbayerischen Kleinstadt

Für einen katholischen Pfarrer ist es nicht einfach, seine Homosexualität öffentlich zu machen. Pfarrer Werner Konrad aus Viechtach hat sich vor Kurzem geoutet. Damit will er auch andere Betroffene unterstützen. Viele Viechtacher zollen ihm Respekt.

» Tagesspiegel: Wie eine bayrisch-ukrainische Gruppe LGBTIQs im Kriegsgebiet unterstützt

Viele sitzen im Bunker, einige sind schon auf der Flucht: Die Gruppe MunichKyivQueer hilft queeren Menschen in der Ukraine und sammelt Spenden.

» Tagesspiegel über neues Album von Mavi Phoenix: Abflug in die Freiheit

Mavi Phoenix ist Popmusiker und trans. Mit dem Album Marlon zeichnet der Österreicher ein facettenreiches Selbstporträt von sich.

» Express: LGBTQI+: So heftig werden LGBTQI+-Jugendliche diskriminiert – jetzt wehren sie sich

In Kenia ist Homosexualität leider weiterhin ein Tabuthema. Das bekommen vor allem die queeren Jugendlichen zu spüren. Nun melden sie sich zu Wort und protestieren.

» tonspion über neue Single "So schön allein" von Hi! Spencer: Sich endlich überwinden:

In der neuen Single von Hi! Spencer geht es um das Outing von Sänger Sven Bensmann. Für dieses wichtige Thema hat sich die Band niemand Geringeren als Nicholas Müller von Jupiter Jones dazugeholt.

» 20 Minuten: Kanton Bern lehnt Motion zu Verbot von "Homo-Heilungen" ab

Die Motion zum Verbot von "Konversionstherapien" im Kanton Bern erhält eine ablehnende Antwort vom Regierungsrat. Für Motionärin Anna-Magdalena Linder keine Überraschung.

» Lokalkompass: Wie das Outing ein langes Versteckspiel beendete – Schwul und katholisch

Durch die Initiative #OutInChurch und die ARD-Dokumentation Wie Gott uns schuf ist er auch über Essen hinaus bekannt geworden: Rainer Teuber ist seit 1996 in Kirchendiensten. Und schwul.

» watson: Keine Sex-Pause mehr – Schwule Männer sollen bald uneingeschränkt Blut spenden können

Sexuell aktive schwule und bisexuelle Männer sollen in der Schweiz künftig Blut spenden können. Die zuständige Nationalratskommission will die heute geltende generelle Rückweisung dieser Bevölkerungsgruppe abschaffen. Sie hat eine Vernehmlassungsvorlage verabschiede

25. Februar 2022

» Spiegel: Elliot Page entsetzt über Haltung zu Transgender-Kindern in Texas

Geht es nach dem texanischen Gouverneur, sollen geschlechtsangleichende Behandlungen bei transsexuellen Kindern als "Kindesmissbrauch" eingestuft werden. Schauspieler Elliot Page hat diese Aussagen nun scharf verurteilt. S.a.: Texas ahndet Behandlung von trans Jugendlichen jetzt als "Kindesmisshandlung" (24.02.2022)

» Welt über Verfolgerstaat Tansania: Ist Sansibar ein Paradies? Sicher nicht für alle

Sonne, türkisblaues Meer, weiße Strände: Sansibar gilt vielen als perfektes Ziel für Pärchenurlaub oder Partys unter Palmen. Doch Homosexuelle sollten sich gut überlegen, ob sie die Inseln im Indischen Ozean besuchen wollen: Ihnen drohen bis zu 25 Jahre Haft.

» FR spricht mit Maike Pfuderer über Boris Palmer: "Hat mich wahrheitswidrig pathologisiert"

OB Boris Palmer soll von den Grünen ausgeschlossen werden. Sein Anwalt findet auf 55 Seiten, das sei "unbegründet". Die Grüne Maike Pfuderer in der FR über das Papier.

» alles münster: Ehemaliger Diakon Matthias Schink kämpft als Dragqueen mit bunten Kleidern und Perücke für Reformation in der Kirche

Fünf Stunden dauert die Verwandlung zu Liberty Lestrange – so nennt sich Matthias Schink als Dragqueen. Mit bunten Kleidern und Perücke kämpft der ehemalige Diakon für eine Reformation in der Kirche. Unsere Autorin Sonja Rohe hat sich mit ihm unterhalten.

» Der Bund: Gefangen in der Heteronormativität

Bloggerin Ellen Girod findet, dass Eltern ihre Denkmuster häufiger reflektieren sollten. Und erklärt, warum Zuhören oft der beste Erziehungstrick ist.

» tz: Schlager-Star macht Sucht-Geständnis – Ehemann droht ihm sogar damit, das Land zu verlassen

Fredi Malinowski hat während der Corona-Pandemie eine Sucht entwickelt. Sie wurde zur echten Härteprobe für die Ehe des Fantasy-Stars. Die gemeinsame Zukunft steht auf dem Spiel.

» rbb24: Rassismus und Queerfeindlichkeit – Hassverbrechen in Berlin

In Berlin wird die 17-Jährige Dilan von mehreren Erwachsenen angegriffen, rassistisch beleidigt und verprügelt. Niemand greift ein. Rassistische #Gewalt gehört in #Berlin zum traurigen Alltag. Und auch die Angriffe auf Menschen aus der queeren Community und auf Jüd:innen nehmen zu.