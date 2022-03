Ausgewählter Artikel:

» (01.03.2022) FAZ: Hilfe für queere Ukrainer

Ein Verein will queeren Ukrainern helfen, aus dem Land zu fliehen. Nicht nur homosexuelle Männer seien aktuell in einer ungeschützten Situation.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. März 2022

» der Freitag interviewt Queer-Aktivist*in: "Lukaschenka darf nicht siegen"

Viele queer-feministische Aktivist:innen sind geflohen, aber Tony Lashden will so lang wie möglich in Belarus bleiben. Was hält sie dort?

» ntv: Ghanaische Transfrau lebt in Angst

Fiatsi lebt als Transfrau in Ghana. Im Alltag bedeutet das oft Ausgrenzung und sogar körperliche Misshandlung. Jetzt liegt ein Gesetzentwurf auf dem Tisch, der die Lage noch verschlechtern könnte und die LGBT+-Community erschüttert. "Zu sagen, dass ich Angst habe, ist eine Untertreibung", sagt Fiatsi.

» FAZ: Hilfe für queere Ukrainer

Ein Verein will queeren Ukrainern helfen, aus dem Land zu fliehen. Nicht nur homosexuelle Männer seien aktuell in einer ungeschützten Situation.

28. Februar 2022

» Tagesspiegel über Lage queerer Menschen in Europa: "Hoffnung hinter der Nebelwand der Anti-LGBTI-Rhetorik"

Resümee der NGO "ILGA Europe": 2021 als ein Jahr mit vielen Tiefpunkten aber auch einigen Lichtblicken für die LGBTI-Community

» arte: Heiße Höschen aus Sibirien – Mit Unterwäsche gegen Vorurteile

Vor sieben Jahren wollte sich das schwule russische Paar, Artiom und Bulat, das richtige Outfit für die Berliner Gay-Parade kaufen. Schockiert davon, wie teuer Fetisch-Unterwäsche ist, setzte sich Artiom daheim in Nowosibirsk an die Nähmaschine ... Heute haben die Beiden eine Fabrik für sexy Unterwäsche im homophoben Sibirien!

» RTL: Eltern empört – Dragqueen als Gast in einer Londoner Grundschule

Die Dragqueen Dolly Trolley brachte Kindern ab neun Jahren einen Tanz bei und las Grundschülern im Alter von fünf bis neun etwas vor. Die Eltern wussten nichts.

» watson interviewt Michael von der Heide: "Die Bravo sagte, Schwulsein sei eine Phase. Ich wusste, dass das nicht so ist"

Chansonnier Michael von der Heide liess sich zu Zeiten von Aids zum Pfleger ausbilden. Ein Gespräch über Musik, Mode und einen Mann, der sich nie versteckte.

» schwäbische: Evangelische Kirchengemeinde in Eschach öffnet sich für Segnung homosexueller Paare

Die evangelische Kirchengemeinde in Ravensburg-Eschach ist die erste Kirchengemeinde, die dies anbietet. Für den Beschluss war eine Dreiviertelmehrheit nötig. Einstimmig war die Entscheidung nicht.

27. Februar 2022

» taz über Wohngemeinschaft aus 101-Jähriger und schwulem Geflüchteten: Manchmal gehen sie schaukeln

Sie ist 101 Jahre alt, er 28-jähriger schwuler Geflüchteter aus dem Iran. Seit zehn Monaten wohnen sie zusammen. Das bringt beiden was.

» News.at: Durchs Fegefeuer mit "Zehn Ave Maria" in die queere Hölle

Angeblich hat Gott am Ende der ersten Woche den Menschen als Krönung der Schöpfung auf den paradiesischen Boden gesetzt, damit er sich um alles kümmere. Das Dokumentartheater "Zehn Ave Maria" von Hans-Werner Kroesinger und Regine Dura beleuchtet, wie sich der Mensch als Verwalter der Religion durch die Jahrhunderte angestellt hat, sodass am Ende die Frage steht: "Hat es sich gelohnt?". Gelohnt hat sich jedenfalls die Premiere Samstagabend in den Linzer Kammerspielen.

» SR.de: Forschung zur Verfolgung Homosexueller

Bis 1994 sind gleichgeschlechtliche Beziehungen unter Männern in Deutschland nach Paragraf 175 im Strafgesetzbuch verboten gewesen. Doch wie erlebten die Betroffenen das im Saarland? Wie war ihr Leben? Und wie erging es Frauen? Zwei Forscher arbeiten das nun für den Zeitraum 1935 bis 1994 auf. Sie suchen Zeitzeugen.

26. Februar 2022

» kath.ch: "Ich bin katholischer Religionslehrer und trans"

Theo Schenkel (27) lebt mit seiner Verlobten im Aargau. Er ist Teil der «Out in Church»-Bewegung. Bei der Geburt wurde er als Mädchen eingeordnet. Seit zwei Jahren lebt er öffentlich als Mann. Warum er für die Kirche arbeiten möchte – und was er Bischof Felix Gmür sagen würde.

» Süddeutsche.de über letzte Hinrichtung wegen Homosexualität in Frankreich: Dunkle Stellen

Unsere Kolumnistin fährt Karussell und kann nicht vergessen, was früher an dem gleichen Platz gewesen ist

» BR24: Ein homosexueller Pfarrer in einer niederbayerischen Kleinstadt

Für einen katholischen Pfarrer ist es nicht einfach, seine Homosexualität öffentlich zu machen. Pfarrer Werner Konrad aus Viechtach hat sich vor Kurzem geoutet. Damit will er auch andere Betroffene unterstützen. Viele Viechtacher zollen ihm Respekt.

» Tagesspiegel: Wie eine bayrisch-ukrainische Gruppe LGBTIQs im Kriegsgebiet unterstützt

Viele sitzen im Bunker, einige sind schon auf der Flucht: Die Gruppe MunichKyivQueer hilft queeren Menschen in der Ukraine und sammelt Spenden.

» Tagesspiegel über neues Album von Mavi Phoenix: Abflug in die Freiheit

Mavi Phoenix ist Popmusiker und trans. Mit dem Album Marlon zeichnet der Österreicher ein facettenreiches Selbstporträt von sich.

» Express: LGBTQI+: So heftig werden LGBTQI+-Jugendliche diskriminiert – jetzt wehren sie sich

In Kenia ist Homosexualität leider weiterhin ein Tabuthema. Das bekommen vor allem die queeren Jugendlichen zu spüren. Nun melden sie sich zu Wort und protestieren.

» tonspion über neue Single "So schön allein" von Hi! Spencer: Sich endlich überwinden:

In der neuen Single von Hi! Spencer geht es um das Outing von Sänger Sven Bensmann. Für dieses wichtige Thema hat sich die Band niemand Geringeren als Nicholas Müller von Jupiter Jones dazugeholt.

» 20 Minuten: Kanton Bern lehnt Motion zu Verbot von "Homo-Heilungen" ab

Die Motion zum Verbot von "Konversionstherapien" im Kanton Bern erhält eine ablehnende Antwort vom Regierungsrat. Für Motionärin Anna-Magdalena Linder keine Überraschung.

» Lokalkompass: Wie das Outing ein langes Versteckspiel beendete – Schwul und katholisch

Durch die Initiative #OutInChurch und die ARD-Dokumentation Wie Gott uns schuf ist er auch über Essen hinaus bekannt geworden: Rainer Teuber ist seit 1996 in Kirchendiensten. Und schwul.