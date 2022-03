Ausgewählter Artikel:

» (03.03.2022) VICE: Die ukrainische LGBTQ-Community befürchtet nach der Invasion Russlands das Schlimmste

"Wenn die russischen Truppen weiter vorrücken, wird es viel mehr Homofeindlichkeit geben."

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. März 2022

» Tagesspiegel: Was bedeutet FLINTA*?

Immer häufiger liest man bei Veranstaltungen FLINTA* Only. Doch wer ist mit FLINTA*-Personen gemeint und warum brauchen sie eigene Räume?

» InstaLive-Talk von SPD-MdL Florian Wahl mit Edward Reese vom KyivPride

Edward Reese (Pronomen: he/they) ist Mitglied von KyivPride, 35 Jahre alt, in der ehemaligen Sowjetunion geboren und lebt seit Januar 2019 in Kiew. Er hat Journalismus studiert.

» ANF News: Bericht über LGBTI+ in der Türkei veröffentlicht

In der Türkei sind im vergangenen Jahr mindestens acht Hassmorde an LGBTI+-Personen verübt worden. Der Verein KAOS GL sieht die Community als dynamischste Gruppe der gesellschaftlichen Opposition im Kampf für Menschenrechte.

» Novastan Deutsch: Der schwierige Kampf der LGBT+-Aktivist:innen in Kasachstan und Kirgistan

Die Situation der LGBT+-Gemeinschaft in Kirgistan und Kasachstan verschlechtert sich, berichten gemeinnützige Organisationen, die sich vor Ort für die Rechte von LGBT+-Menschen einsetzen. Auf dem kasachstanischen Nachrichtenportal Vlast berichten Aktivist:innen, mit welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen haben.

02. März 2022

» Tagesspiegel-Nachruf auf schwulen Berliner Yaron Tausky: Diese Angst, sich vollends zu verlieren

Therapien, Medikamente, sich selbst neu programmieren er hat alles versucht. Doch die Leere blieb.

» evangelisch über #OutInChurch: Petition will Grundordnung der Kirche ändern

Die Initiative #OutInChurch will bei der Frühjahrsvollversammlung der katholischen Bischöfe im bayerischen Wallfahrtsort Vierzehnheiligen eine Petition gegen die Diskriminierung von queeren Menschen in der Kirche überreichen.

» persoenlich.com: Podcast "Mord im Männermilieu" lanciert

In sechs Folgen können die Hörer einen Blick in das Homosexuellen-Milieu der 1950er- und 1960er-Jahre in Zürich werfen.

» ORF: Queer und wiederverheiratet im Kirchendienst

Das Outing von wiederverheirateten und LGBTIQ-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern römisch-katholischer Institutionen hat in Deutschland Wellen geschlagen. Dort wird gefordert, das kirchliche Arbeitsrecht zu reformieren. Auch in Österreich sind Religionsgesellschaften Tendenzbetriebe und können eigene Regeln festlegen.

01. März 2022

» Welt: Putin und die Entartung – Kriegsgrund Schwulenhass

Die historischen Behauptungen in Putins Kriegsbegründung sind schon alle zerpflückt worden. Ein anderer Aspekt wurde übersehen. Ihn treibt etwas an, das auch Erdogan, China und islamfaschistische Regimes hassen. Weil es ein Wesenselement von Demokratie und Zivilisation ist.

» der Freitag interviewt Queer-Aktivist*in: "Lukaschenka darf nicht siegen"

Viele queer-feministische Aktivist:innen sind geflohen, aber Tony Lashden will so lang wie möglich in Belarus bleiben. Was hält sie dort?

» ntv: Ghanaische Transfrau lebt in Angst

Fiatsi lebt als Transfrau in Ghana. Im Alltag bedeutet das oft Ausgrenzung und sogar körperliche Misshandlung. Jetzt liegt ein Gesetzentwurf auf dem Tisch, der die Lage noch verschlechtern könnte und die LGBT+-Community erschüttert. "Zu sagen, dass ich Angst habe, ist eine Untertreibung", sagt Fiatsi.

» FAZ: Hilfe für queere Ukrainer

Ein Verein will queeren Ukrainern helfen, aus dem Land zu fliehen. Nicht nur homosexuelle Männer seien aktuell in einer ungeschützten Situation.

28. Februar 2022

» Tagesspiegel über Lage queerer Menschen in Europa: "Hoffnung hinter der Nebelwand der Anti-LGBTI-Rhetorik"

Resümee der NGO "ILGA Europe": 2021 als ein Jahr mit vielen Tiefpunkten aber auch einigen Lichtblicken für die LGBTI-Community

» arte: Heiße Höschen aus Sibirien – Mit Unterwäsche gegen Vorurteile

Vor sieben Jahren wollte sich das schwule russische Paar, Artiom und Bulat, das richtige Outfit für die Berliner Gay-Parade kaufen. Schockiert davon, wie teuer Fetisch-Unterwäsche ist, setzte sich Artiom daheim in Nowosibirsk an die Nähmaschine ... Heute haben die Beiden eine Fabrik für sexy Unterwäsche im homophoben Sibirien!

» RTL: Eltern empört – Dragqueen als Gast in einer Londoner Grundschule

Die Dragqueen Dolly Trolley brachte Kindern ab neun Jahren einen Tanz bei und las Grundschülern im Alter von fünf bis neun etwas vor. Die Eltern wussten nichts.

» watson interviewt Michael von der Heide: "Die Bravo sagte, Schwulsein sei eine Phase. Ich wusste, dass das nicht so ist"

Chansonnier Michael von der Heide liess sich zu Zeiten von Aids zum Pfleger ausbilden. Ein Gespräch über Musik, Mode und einen Mann, der sich nie versteckte.

» schwäbische: Evangelische Kirchengemeinde in Eschach öffnet sich für Segnung homosexueller Paare

Die evangelische Kirchengemeinde in Ravensburg-Eschach ist die erste Kirchengemeinde, die dies anbietet. Für den Beschluss war eine Dreiviertelmehrheit nötig. Einstimmig war die Entscheidung nicht.

27. Februar 2022

» taz über Wohngemeinschaft aus 101-Jähriger und schwulem Geflüchteten: Manchmal gehen sie schaukeln

Sie ist 101 Jahre alt, er 28-jähriger schwuler Geflüchteter aus dem Iran. Seit zehn Monaten wohnen sie zusammen. Das bringt beiden was.

» News.at: Durchs Fegefeuer mit "Zehn Ave Maria" in die queere Hölle

Angeblich hat Gott am Ende der ersten Woche den Menschen als Krönung der Schöpfung auf den paradiesischen Boden gesetzt, damit er sich um alles kümmere. Das Dokumentartheater "Zehn Ave Maria" von Hans-Werner Kroesinger und Regine Dura beleuchtet, wie sich der Mensch als Verwalter der Religion durch die Jahrhunderte angestellt hat, sodass am Ende die Frage steht: "Hat es sich gelohnt?". Gelohnt hat sich jedenfalls die Premiere Samstagabend in den Linzer Kammerspielen.