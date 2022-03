Ausgewählter Artikel:

» (07.03.2022) BR24: Coming Out auf katholisch – Ein Unterfranke genießt die Freiheit

125 Mitarbeitende der katholischen Kirche outen sich Ende Januar. Der Würzburger Bischof ist danach einer von wenigen, der queeren Menschen für sein Bistum die Angst vor Konsequenzen nimmt. Klinikseelsorger Thomas Hart konnte nach 21 Jahren aufatmen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. März 2022

» Tagesspiegel: Regenbogen-Power für die Dorffeuerwehr und den Schützenverein

Schul-AGs, Beratungsstellen, Projekte – beim Fachgespräch Queeres Land in Sicht!? wird die Vielfalt ländlicher LGBTI-Initiativen deutlich und die Defizite.

» Die Eule: "Gott, warum tust Du uns diese Kirche an?"

Wird die Katholische Kirche ihre Haltung gegenüber LGBTQI* ändern? Was #OutInChurch bewegt hat und welche Reformen notwendig sind, erklärt eine der Initiator:innen:

» Westdeutsche Zeitung: Homosexueller Katholik – "Die Zeit ist reif für die katholische Kirche"

Benno Jacobi ist der neue Laienvertreter in Niedersprockhövel und sieht sich dabei mit seiner Vita auch als Teil des Wandels.

» BR24: Coming Out auf katholisch – Ein Unterfranke genießt die Freiheit

125 Mitarbeitende der katholischen Kirche outen sich Ende Januar. Der Würzburger Bischof ist danach einer von wenigen, der queeren Menschen für sein Bistum die Angst vor Konsequenzen nimmt. Klinikseelsorger Thomas Hart konnte nach 21 Jahren aufatmen.

» RP Online: Antrag zu Regenbogenfarben – Heinsberger Kreishaus soll bunt erstrahlen

Das Kreishaus soll am 17. Mai bunt erstrahlen. In den Heinsberger Kommunen war das Thema Regenbogenflagge bereits kontrovers diskutiert worden.

06. März 2022

» SRF über Homophobie im Reggae: "Ich stehe auf Frauen und mache Reggae-Musik"

Von wegen "One Love": Homophobie ist im jamaikanischen Reggae und Dancehall weit verbreitet. Doch die Szene macht auf.

» Tagesspiegel: Zi Faámelu ist trans und darf die Ukraine nicht verlassen

Männer über 18 Jahren dürfen die Ukraine nicht verlassen. Auch die trans Frau Zi Faámelu soll eingezogen werden. Eine Bayerin versucht ihr jetzt zu helfen.

» SRF über Straightwashing von Künstlern: Die historische Forschung tut sich schwer mit Homosexualität

Tschaikowsky, Smyth oder Schubert: Die Homosexualität von Künstlern wird teils noch heute in der Forschung ignoriert.

» Kleine Zeitung: Queerer Soloabend im Grazer Theater im Bahnhof

"Warme Geschichten für kältere Zeiten verspricht das queere Solo von Lorenz Kabas im Theater im Bahnhof und damit keinesfalls zu viel. Das Eigenporträt eines schwulen Künstlers als alternder Mann.

» der Freitag: Öffnet die Klöster!

Der katholische Klerus versagt weiter beim Umgang mit den sexuellen Übergriffen in den eigenen Reihen. Was die Kirche für die Opfer ihrer Gewalttäter tun sollte

» Fränkischer Tag: Sich nicht mehr verstecken müssen

Schauspieler Maximilian Gehrlinger und Theologe Stephan Schwab eint der Wunsch, ihre Homosexualität nicht mehr verstecken zu müssen.

» Berliner Zeitung: Intersexualität im Sport – Eine Lösung scheint fast unmöglich

Trans* Athletinnen werden im Sport immer sichtbarer. Je erfolgreicher sie sind, desto größer die Debatte. Was ist wichtiger: Fairness oder Inklusion?

05. März 2022

» NZZ über Walter Andreas Müller: "Es wurmt mich heute noch, dass ich meinen Vater nie gefragt habe, wie er mit meiner Homosexualität zurechtgekommen ist"

Väter prägen unser Leben – aber was bleibt von ihnen? Zweimal im Monat befragen wir Prominente über ihre Beziehung zu ihrem Vater. Dieses Mal: den Volksschauspieler Walter Andreas Müller.

Registrierung erforderlich

» BR Podcast zum Krieg in der Ukraine: Wie geht es den queeren Menschen?

CW Krieg, GewaltDas hier ist eine Sonderfolge. Der Krieg in der Ukraine beschäftigt das ganze Willkommen im Club-Team sehr, euch wahrscheinlich auch. Unsere Gedanken sind bei allen Ukrainer:innen und den Menschen in Russland, die diesen Krieg ablehnen. Dennoch fragen wir uns speziell, was der Krieg mit queeren Menschen in der Ukraine macht? Wie können wir ihnen helfen? Dafür sprechen wir mit Conrad Breyer von der Initiative "Munich Kyiv Queer".

» la-presse.org: Antischocke – Queer-feministische Haus-Besetzung in Leipzig

Am 4. März 2022 wurde das Eckhaus in der Mierendorffstraße 53 von einer autonomen queer- feministischen Gruppe besetzt und in Antischocke umbenannt.

» Patsy l'Amour laLove im nd über fünf Jahre "Beißreflexe": "Ich habs nicht gelesen, aber ..."

Vor fünf Jahren erschien mit dem Sammelband "Beißreflexe" eine Kritik am queeren Aktivismus und der Einengung des Denkens. Trotz der teils schrillen Reaktionen wurde vieles noch von der Realität überholt. Ein Rückblick der Herausgeberin.

» Deutschlandfunk Kultur über "Die Freiheit einer Frau" am Schauspielhaus Hamburg: Wenn die Klassenfrage über das Schicksal entscheidet

Falk Richter bringt am Schauspielhaus Hamburg Edourd Louis' "Die Freiheit einer Frau" auf die Bühne. Ein Stück über eine Klasse, "wo man einfach auf die Fresse kriegt, wenn man schwul ist", sagt der Regisseur – und doch auch ein sehr versöhnliches Werk.

» yahoo über Ian McKellen: Sein Vater erfuhr nie, dass er schwul ist

Der britische Filmstar steht seit vielen Jahren offen zu seiner Homosexualität. Sein Vater hätte ihn zu hundert Prozent unterstützt, ist sich der Schauspieler sicher.

04. März 2022

» taz über queeres Leben in der Ukraine: "Nach dem Krieg wird es schlimmer"

Wadim Jakowlew ist queerer Schrift­stel­le­r*in. Ein Gespräch, wie Queers den Krieg in der Ukraine erleben und wie eine Zukunft aussehen könnte.

» RTL: DSDS-Kandidat Domenico erlebte in der Kindheit Hass und Homophobie

Für Domenico hat die Musik eine ganz besondere Bedeutung: Für ihn ist sie eine Rückzugsort, die ihm auch in schweren Stunden geholfen hat.