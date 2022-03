Ausgewählter Artikel:

» (09.03.2022) Intervene: Sexueller Missbrauch – ein Teil der Erzgebirgskultur?

Wir veröffentlichen hier einen Erfahrungsbericht eines Betroffenen von sexuellem Missbrauch. Seine Geschichte klagt eine Gesellschaft an, in der Betroffenen immer noch viel zu häufig die Schuld für die Gewalt gegeben wird, die sie erfahren mussten und in der sie viel zu wenig Unterstützung finden. Auf dass das Sprechen über diesen Skandal der Anfang einer Veränderung werden kann!

Die neusten Meldungen der Presseschau:

09. März 2022

» derStandard.de: Was ist eine Frau?

Für den Feminismus ist "Frausein" eine wichtige Kategorie, um gegen Sexismus zu kämpfen. Doch auch Transfrauen oder nichtbinäre Menschen leiden unter Diskriminierung aufgrund von Geschlecht

» Süddeutsche.de interviewt LSVD: "Das Schlimmste ist, wenn man angegriffen wird und niemand einem hilft"

Die Politik will nun die Rahmenbedingungen für queeres Leben verbessern. Doch auch Jugendverbände können einiges tun, sagt Markus Apel.

» Novastan: Ein Museum für queer-feministische Kunst in Bischkek

Fast drei Jahre ist es her, dass die Feminnale, ein feministisches Kunstfestival in Kirgistans Hauptstadt Bischkek, für kontroverse Schlagzeilen sorgte und einen Skandal auslöste.

08. März 2022

» BR.de spricht mit Max Czollek über Gerechtigkeit und Identitätspolitik: "Illusorisch zu glauben, man könnte dahinter zurückfallen"

Antiaufklärerisch, ahistorisch, spaltend, betroffenheitsselig: Der Identitätspolitik werden viele Vorwürfe gemacht. Was ist daran, und was ist Vorraussetzung für eine gerechte Identitätspolitik? Ein Gespräch mit Max Czollek.

» FR interviewt Frankfurter Frauendezernentin Rosemarie Heilig: "Damals war ich cool, heute hält man mich für lesbisch"

Die Frankfurter Frauendezerntin Rosemarie Heilig (Grüne) spricht am Internationalen Faruentag über veränderte Frauenbilder, Abtreibungegner:innen und warum sie sich die Abschaffung des Paragrafen 218 wünscht.

» tz: "Wenn man nicht so tickt, wie man soll" – DSDS-Teilnehmer wurde Opfer häuslicher Gewalt

Domenico Tarantino singt sich bei DSDS die Seele aus dem Leib und wird von Ilse DeLange mit einer goldenen CD belohnt. Doch auch seine Vorgeschichte trifft bei der Jury mitten ins Herz. Der DSDS-Kandidat wurde nämlich Opfer häuslicher Gewalt.

» Deutschlandfunk Kultur: Der lange Kampf für die legale homosexuelle Liebe

Vor 150 Jahren wurde der Schwulen-Paragraf" eingeführt. Inzwischen ist er Geschichte. Der Weg dahin kostete viele Homosexuellen das Leben. Erst 1994 wurde er gestrichen. Bis zur Rehabilitierung der zu Unrecht Verurteilten dauerte es noch länger.

07. März 2022

» Tagesspiegel: Was wünschen Sie sich zum 8. März, Frau Ganserer?

Zum Frauentag plädiert die Grünen-Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer für die Bekämpfung von Sexismus und Gewalt gegen Frauen – und für Respekt gegenüber trans Frauen.

» Tagesspiegel: Regenbogen-Power für die Dorffeuerwehr und den Schützenverein

Schul-AGs, Beratungsstellen, Projekte – beim Fachgespräch Queeres Land in Sicht!? wird die Vielfalt ländlicher LGBTI-Initiativen deutlich und die Defizite.

» Die Eule: "Gott, warum tust Du uns diese Kirche an?"

Wird die Katholische Kirche ihre Haltung gegenüber LGBTQI* ändern? Was #OutInChurch bewegt hat und welche Reformen notwendig sind, erklärt eine der Initiator:innen:

» Westdeutsche Zeitung: Homosexueller Katholik – "Die Zeit ist reif für die katholische Kirche"

Benno Jacobi ist der neue Laienvertreter in Niedersprockhövel und sieht sich dabei mit seiner Vita auch als Teil des Wandels.

» BR24: Coming Out auf katholisch – Ein Unterfranke genießt die Freiheit

125 Mitarbeitende der katholischen Kirche outen sich Ende Januar. Der Würzburger Bischof ist danach einer von wenigen, der queeren Menschen für sein Bistum die Angst vor Konsequenzen nimmt. Klinikseelsorger Thomas Hart konnte nach 21 Jahren aufatmen.

» RP Online: Antrag zu Regenbogenfarben – Heinsberger Kreishaus soll bunt erstrahlen

Das Kreishaus soll am 17. Mai bunt erstrahlen. In den Heinsberger Kommunen war das Thema Regenbogenflagge bereits kontrovers diskutiert worden.

06. März 2022

» SRF über Homophobie im Reggae: "Ich stehe auf Frauen und mache Reggae-Musik"

Von wegen "One Love": Homophobie ist im jamaikanischen Reggae und Dancehall weit verbreitet. Doch die Szene macht auf.

» Tagesspiegel: Zi Faámelu ist trans und darf die Ukraine nicht verlassen

Männer über 18 Jahren dürfen die Ukraine nicht verlassen. Auch die trans Frau Zi Faámelu soll eingezogen werden. Eine Bayerin versucht ihr jetzt zu helfen.

» SRF über Straightwashing von Künstlern: Die historische Forschung tut sich schwer mit Homosexualität

Tschaikowsky, Smyth oder Schubert: Die Homosexualität von Künstlern wird teils noch heute in der Forschung ignoriert.

» Kleine Zeitung: Queerer Soloabend im Grazer Theater im Bahnhof

"Warme Geschichten für kältere Zeiten verspricht das queere Solo von Lorenz Kabas im Theater im Bahnhof und damit keinesfalls zu viel. Das Eigenporträt eines schwulen Künstlers als alternder Mann.

» der Freitag: Öffnet die Klöster!

Der katholische Klerus versagt weiter beim Umgang mit den sexuellen Übergriffen in den eigenen Reihen. Was die Kirche für die Opfer ihrer Gewalttäter tun sollte

» Fränkischer Tag: Sich nicht mehr verstecken müssen

Schauspieler Maximilian Gehrlinger und Theologe Stephan Schwab eint der Wunsch, ihre Homosexualität nicht mehr verstecken zu müssen.