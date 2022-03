Ausgewählter Artikel:

» (13.03.2022) taz über Feminismus bei Trans-Kämpfen: Selbstverständlich unsere Sache

Die Bewegung für geschlechtliche Selbstbestimmung ist Teil des Feminismus. Es geht ihr um dieselben Anliegen. Körperliche Integrität zum Beispiel.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

» familie.de: 18 Kinderbücher, die Diversität feiern – Vorschläge für alle Altersstufen

Kinderbücher, die Diversität abbilden, gibt es immer mehr. Wir haben uns durch das Angebot an Kinder- und Jugendbüchern gelesen und geben 18 Tipps.

» Süddeutsche.de: Grüne werfen Staatsregierung Armutszeugnis bei Queer-Politik vor

Die Landtagsgrünen werfen der Staatsregierung ein Armutszeugnis bei der Queer-Politik für Bayern vor.

» BR24: Gekommen, um zu bleiben – 20 Jahre Queer-Gottesdienst in München

Queer und katholisch was widersprüchlich klingt, ist in München seit 20 Jahren gelebte Glaubenspraxis: beim monatlichen Queer-Gottesdienst. Zum Jubiläum hat sich der Erzbischof angekündigt. Anfangs war das Verhältnis zur Diözese aber schwierig.

» NDR-Podcast Alles auf Anfang: Helen Lange, warum hättest du gerne Cellulite?

Eine vielversprechende Karriere bei der Bundeswehr, Frau, Kind scheinbar lief in Thomas Leben alles perfekt. Doch tief in seinem Inneren wusste er schon früh, dass er anders ist. Bis er schließlich eine alles verändernde Entscheidung traf.

» Deutsche Welle über lesbische Schwimmerin Theresa Goh: Von der Parasportlerin zur Aktivistin

Bereits während ihrer Karriere als Para-Schwimmerin lebt Theresa Goh offen homosexuell. Ihrem Weg sind in ihrer Heimat Singapur bis heute nur wenige Sportler und Sportlerinnen gefolgt. Doch Goh bleibt unermüdlich.

» YouTube-Aufzeichnung: Wie geht es LGBT in der Ukraine? – taz Queer Talk

Talk mit drei LGBT-Aktivist*innen über die Situation queerer Menschen in der Ukraine seit Beginn des Krieges

» Domradio interviewt Mara Klein von #OutInChurch: "Bischöfe sind nicht besonders sprachfähig"

Zur Frühjahrsvollversammlung der Bischöfe haben Vertreter*innen der Initiative "#OutInChurch" ihre Forderungen deutlich gemacht. Mara Klein, der*die sich durch den Synodalen Weg für queere Katholik*innen einsetzt, will Veränderung.

» katholisch.de: Bischof Bode fordert grundlegende Reformen bei Sexualmoral

Die katholische Sexualmoral hat bei vielen Menschen keinen guten Ruf. Bischof Franz-Josef Bode kritisiert, dass die Kirche Sexualität in der Vergangenheit zu wenig vom Aspekt der Freiheit her gedacht hat – und will das nun ändern.

» TAG24: "Wäre es schlimm für dich, wenn ich schwul wäre?" – Erfurter Rapper macht klare Ansage auf Instagram

Nach Angaben von MBP wurde ein Fake-Profil von ihm auf einer Dating-Plattform für Homosexuelle angelegt. Das teilte der Erfurter Rapper auf Instagram mit.

» musikexpress: c/o pop Festival soll 2022 diverser denn je werden

Das Festival will nicht nur das Selbstverständnis für mehr Frauen im Programm fördern, sondern auch mehr Sichtbarkeit für queere Menschen schaffen.

10. März 2022

» SRF: Kanton Bern will Umpolungstherapien für Homosexuelle verbieten

In Therapien wird versucht, Homosexuelle umzupolen. Das müsse verboten werden, findet das Berner Kantonsparlament.

» FR über trans Frauen in der Ukraine: "Wer kämpft freiwillig für jemanden, der einen gar nicht akzeptiert?"

Männern zwischen 18 und 60 Jahren ist die Flucht aus der Ukraine nicht gestattet. Was das für trans Frauen bedeutet, erklärt die Journalistin Julia Monro im Interview.

» BR24: Jugendliche hinterfragen immer öfter geschlechtliche Identität

Immer mehr Kinder und Jugendliche hinterfragen ihre geschlechtliche Identität, viele fragen sich auch, ob sie im richtigen Körper stecken. Der Beratungsbedarf dazu ist stark gestiegen. Das berichten Ärzte und die LGBTQ*-Community.

» Deutsche Welle: Stella Nyanzi – Ugandas radikalste Aktivistin

Ihr Kampf für Freiheit, für Frauenrechte und gegen Homophobie brachte sie zweimal ins Gefängnis. Aus dem Exil in Deutschland lehnt sich Stella Nyanzi weiter auf gegen Ugandas Präsident Yoweri Museveni und sein Regime.

» Stuttgarter Nachrichten über Janka Kluge: Kämpferin gegen Vorurteile und für die Transbewegung

Janka Kluge hat Mut, und sie beackert Felder, auf denen Erfolge nur langsam reifen. Sie kämpft gegen Rechts und in der Transgender Community. Und das seit 40 Jahren.

» Bayern 3: Soll ich mich weiter öffentlich outen?

Hörer Simon ist schwul – das wissen aber nur seine engsten Freunde und Familienmitglieder. Er würde das gerne ändern und sich weiter outen. Aber ausgerechnet seine Mutter hat ein Riesenproblem mit der Homosexualität ihres Sohnes und will nichts davon wissen. Soll Simon sich trotzdem weiter outen?

» St. Galler Tagblatt: Homosexuelle in der Armee – Politik möchte Unrecht untersuchen

Viele Jahren wurden Homosexuelle in der Armee diskriminiert. Nun arbeitet der Bundesrat in einem Bericht dieses unrühmliche Kapitel auf. Damit hat ihn der Nationalrat beauftragt.

09. März 2022

» Intervene: Sexueller Missbrauch – ein Teil der Erzgebirgskultur?

Wir veröffentlichen hier einen Erfahrungsbericht eines Betroffenen von sexuellem Missbrauch. Seine Geschichte klagt eine Gesellschaft an, in der Betroffenen immer noch viel zu häufig die Schuld für die Gewalt gegeben wird, die sie erfahren mussten und in der sie viel zu wenig Unterstützung finden. Auf dass das Sprechen über diesen Skandal der Anfang einer Veränderung werden kann!