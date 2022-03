Ausgewählter Artikel:

» (17.03.2022) Main-Post: Queer in MSP – Der Gemündener Ludwig Erhardt geht mit seiner Homosexualität offen um

"Ein Leben leben, um anderen zu gefallen? Nein!" Das will Ludwig Erhardt nicht. Er erzählt, wie er die öffentlichen Outing-Wellen erlebt hat und was diese in die Region gebracht haben.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. März 2022

» stern: Das ist Queerfeminismus – und darum gibt es Debatten darüber

Was ist Queerfeminismus? Was hinter dem Begriff steckt und warum es auch Debatten um ihn gibt.

» Zeit Online über Kirchenaustritt: Ist es jetzt an der Zeit, zu gehen?

Die Kirche verlassen: Das war für unsere Autorin trotz allem nie eine Option. Doch die queere Initiative OutInChurch hat sie nachdenklich gemacht.

» Sumikai: Neues Arbeitsunterstützungszentrum hilft in Japan LGBTQ-Menschen mit Einschränkungen

Für sexuelle Minderheiten hält der Arbeitsmarkt in Japan immer noch viele Hürden bereit. Noch schwieriger wird es für die Menschen, wenn sie mit Behinderungen

» SWR: Mannheim bekommt queeren Jugendtreff

Der Mannheimer Gemeinderat hat die Einrichtung eines queeren Jugendtreffs beschlossen. Warum das Sinn macht und was da angeboten wird, erklärt eine Expertin im SWR-Interview.

16. März 2022

» Tagesspiegel-Gespräch mit einer queeren Geflüchteten aus der Ukraine: "Der Krieg hat unsere Pläne zerstört"

Die 23-jährige Anastasiia Udalykh flüchtete zusammen mit ihrer Freundin aus Charkiw nach Berlin. Jetzt leben sie in einem Hostel. Ein Gespräch über ihre Flucht und queere Hilfe.

» Express: Witzig oder völlig daneben? Elon Musk teilt Kriegs-Witz mit Transgender-Soldaten – viele User entsetzt

Er zeigt sich engagiert in der Ukraine, ist gleichzeitig auch ein exzentrischer US-Unternehmer, der gern mal einen Spruch reißt. Auf Twitter hat Elon Musk jetzt einen Witz über Krieg geteilt, der nicht bei allen gut ankommt.

» t-online: Neun Anzeichen – Woran sich Asexualität erkennen lässt

Für viele ist Sexualität wichtig und gehört zum Leben dazu. Asexuelle Menschen hingegen haben kein Bedürfnis danach. Was es mit der seltenen Orientierung auf sich hat und was die Wissenschaft dazu weiß.

» katholisch.de: Katholiken-Forum lehnt Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts ab

Die deutschen Bischöfe erwarten noch in diesem Jahr eine Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts. Scharfe Kritik an dem Vorhaben äußert jetzt das Forum Deutscher Katholiken – und warnt vor einem Verrat der Kirche an ihrer Sendung.

» WDR: Mara Klein über Identitätsfreiheit in der katholischen Kirche

"Für eine Kirche, die das Wohlergehen der Menschen radikal priorisiert" – das fordert Mara Klein, der*die Teil der Kampagne #outinchurch ist. Mara ist eine*r von 120 gläubigen Mitarbeiter*innen der katholischen Kirche, der*die sich im Rahmen der Kampagne geoutet hat und Mitglied der Synodalversammlung ist.

» Vox: So erklärte "First Dates Hotel"-Kandidat Massimo seinen Kindern, dass er homosexuell ist

Nach 12 Jahren Ehe mit seiner Frau stand First Dates Hotel-Kandidat Massimo endlich zu seinen Gefühlen und seinem neuen Ich: Er ist homosexuell. Wie hat er das seinen Kindern erklärt?

» ze.tt über trans Menschen in der Ukraine: Kein Mann und trotzdem zum Bleiben gezwungen

Lampusha ist trans und nicht binär, doch im Pass steht der männliche Geschlechtseintrag. Seit der Generalmobilmachung ist eine Flucht aus der Ukraine damit kaum möglich.

15. März 2022

» Heute.at: Zu viel Sex? Blutspendeverbot für Plakolms Mitarbeiter

Dienstag geht Staatssekretärin Plakolm mit ihrem Team Blutspenden doch nicht alle Teammitglieder dürfen mitkommen. "Heute" hat die kuriosen Details.

» FR: "Gerechtsanwältinnen" in Frankfurt – Mit Paragrafen gegen Diskriminierung

Die Frankfurter Anwältin Friederike Boll ist mit ihrer Kanzlei Gerechtsanwältinnen Anlaufstelle für queere Menschen. Sie will Präzedenzfälle schaffen

» taz über queere Geflüchtete in Berlin: Ganz bei sich

Omar ist 2015 aus Syrien geflohen. Heute lebt er in Berlin offen queer. Die Geschichte einer Selbstfindung.

14. März 2022

» SRF: Nach "Ehe für alle"-Erfolg – Grünliberale setzen auf Legalisierung der Eizellenspende

Die GLP gibt beim Thema Gesellschaftspolitik zunehmend den Ton an. Bei der Eizellenspende könnte sie eine Brücke bauen.

» Schwarzwälder Bote: Regenbogenfahne gestohlen – Zeichen für Toleranz und Frieden erneut Ziel eines Sabotageakts

Irgendjemandem scheint die Regenbogenfahne vor der katholischen Kirche in Niedereschach oder deren Symbolik (wir berichteten) ein Dorn im Auge zu sein. Sie wurde schon einmal gestohlen, der zweite Versuch scheiterte jetzt an einem Sicherheitsschloss.

» ZDF: Schwul, katholisch und Priester

Als schwuler Pfarrer hielt Frank seine Beziehung lange geheim. Jetzt kann er so leben, wie er möchte, die Kirche musste er dafür aber wechseln.

» bonnFM: queer um vier – Polyamorie

Wie ist das eigentlich mit mehr als einer Person in einer Beziehung ist? Und was ist, wenn man dann auch noch ein Kind zusammen haben will? Wir sprechen mit Fabian von Real Polylife. Außerdem klären wir die rechtliche Situation von Menschen in polyamoren Beziehungen und werfen einen Blick auf polyamore Aufklärungsarbeit auf TikTok.

» Nollendorfblog: Putins Krieg – Warum Europas Freiheit am Tampon-Behälter im Männerklo verteidigt wird

Putins großer Krieg nach außen begann wie so viele Kriege mit der nach innen gerichteten Erklärung einer Minderheit zum Feind, gefolgt von gezielter Stimmungsmache, Ausgrenzung und Verfolgung.