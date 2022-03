Ausgewählter Artikel:

» (19.03.2022) nd über das SchwuZ: Feiern, als gäbe es ein Morgen

Auch die Clubkultur soll ihren Beitrag zu einem klimaneutralen Berlin leisten. Eine Selbstverpflichtung haben jedoch erst sieben von über 250 Clubs unterzeichnet, unter anderem das "Schwuz" in Neukölln. Viele andere sind von Verdrängung bedroht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. März 2022

» Badische Zeitung: "Mama, ich bin homosexuell"

Wer bin ich und auf wen stehe ich? Diese Fragen bestimmen die Entwicklung in der Pubertt. Der eine oder die andere Jugendliche stellt dabei fest: "Mama, ich bin homosexuell."

» Vienna.at: Kogler will Unterstützung für Queere im Sport

Werner Kogler (Grüne) – seines Zeichens nicht nur Vizekanzler, sondern auch Sportminister – hat am Freitag für die aktive Unterstützung von queeren Menschen im Sport plädiert.

» familie.de: Skoliosexualität – Was steckt hinter dieser non-binären Orientierung?

Sexualitätsformen gibt es viele und nicht immer ist es leicht, diese klar zu definieren. Eine davon ist die Skoliosexualtität, doch was bedeutet sie?

18. März 2022

» taz: Sagen Sie LGBT!

Ein neues Gesetz in Florida erschwert das Sprechen über Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung an Schulen. Das schadet vor allem den Kindern. S.a.: Florida verabschiedet "Homo-Propaganda"-Gesetz an Schulen (09.03.2022)

» Tagesspiegel über queere TikToker*innen: Die eigene Blase bunter machen

TikTok-Trends prägen das Leben junger Menschen und Queerness ist gerade angesagt. Doch das hat nicht nur Vorteile. Drei queere TikToker*innen berichten.

» bz Basel über queere Vielfalt: Liebe gewinnt

In seiner neuen Kolumne schreibt der 19-jährige Buchblogger Josia Jourdan über queere Vielfalt.

» RP Online: Kardinal schwärzt Bätzing und Hollerich beim Vatikan an

Einer der einst ranghöchsten Kardinäle der katholischen Kirche hat ein Vorgehen des Vatikans gegen den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, und den Luxemburger Kardinal Jean-Claude Hollerich gefordert.

» SWR: Trotz Spott – Winzer aus Nordpfalz bei "QueerWein"

Dieser Wein-Wettbewerb sorgt für Hass und Spott. Auch von der CDU-Landesvorsitzenden Klöckner gab es Kritik. Ein schwules Paar erzählt, warum es beim "QueerWein" trotzdem mitmacht. S.a.: Wird der "Rosa Traktor" der erste "QueerWein"? (01.03.2022)

17. März 2022

» stern: Das ist Queerfeminismus – und darum gibt es Debatten darüber

Was ist Queerfeminismus? Was hinter dem Begriff steckt und warum es auch Debatten um ihn gibt.

» Main-Post: Queer in MSP – Der Gemündener Ludwig Erhardt geht mit seiner Homosexualität offen um

"Ein Leben leben, um anderen zu gefallen? Nein!" Das will Ludwig Erhardt nicht. Er erzählt, wie er die öffentlichen Outing-Wellen erlebt hat und was diese in die Region gebracht haben.

» Zeit Online über Kirchenaustritt: Ist es jetzt an der Zeit, zu gehen?

Die Kirche verlassen: Das war für unsere Autorin trotz allem nie eine Option. Doch die queere Initiative OutInChurch hat sie nachdenklich gemacht.

» Sumikai: Neues Arbeitsunterstützungszentrum hilft in Japan LGBTQ-Menschen mit Einschränkungen

Für sexuelle Minderheiten hält der Arbeitsmarkt in Japan immer noch viele Hürden bereit. Noch schwieriger wird es für die Menschen, wenn sie mit Behinderungen

» SWR: Mannheim bekommt queeren Jugendtreff

Der Mannheimer Gemeinderat hat die Einrichtung eines queeren Jugendtreffs beschlossen. Warum das Sinn macht und was da angeboten wird, erklärt eine Expertin im SWR-Interview.

16. März 2022

» Tagesspiegel-Gespräch mit einer queeren Geflüchteten aus der Ukraine: "Der Krieg hat unsere Pläne zerstört"

Die 23-jährige Anastasiia Udalykh flüchtete zusammen mit ihrer Freundin aus Charkiw nach Berlin. Jetzt leben sie in einem Hostel. Ein Gespräch über ihre Flucht und queere Hilfe.

» Express: Witzig oder völlig daneben? Elon Musk teilt Kriegs-Witz mit Transgender-Soldaten – viele User entsetzt

Er zeigt sich engagiert in der Ukraine, ist gleichzeitig auch ein exzentrischer US-Unternehmer, der gern mal einen Spruch reißt. Auf Twitter hat Elon Musk jetzt einen Witz über Krieg geteilt, der nicht bei allen gut ankommt.

» t-online: Neun Anzeichen – Woran sich Asexualität erkennen lässt

Für viele ist Sexualität wichtig und gehört zum Leben dazu. Asexuelle Menschen hingegen haben kein Bedürfnis danach. Was es mit der seltenen Orientierung auf sich hat und was die Wissenschaft dazu weiß.

» katholisch.de: Katholiken-Forum lehnt Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts ab

Die deutschen Bischöfe erwarten noch in diesem Jahr eine Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts. Scharfe Kritik an dem Vorhaben äußert jetzt das Forum Deutscher Katholiken – und warnt vor einem Verrat der Kirche an ihrer Sendung.

» WDR: Mara Klein über Identitätsfreiheit in der katholischen Kirche

"Für eine Kirche, die das Wohlergehen der Menschen radikal priorisiert" – das fordert Mara Klein, der*die Teil der Kampagne #outinchurch ist. Mara ist eine*r von 120 gläubigen Mitarbeiter*innen der katholischen Kirche, der*die sich im Rahmen der Kampagne geoutet hat und Mitglied der Synodalversammlung ist.

» Vox: So erklärte "First Dates Hotel"-Kandidat Massimo seinen Kindern, dass er homosexuell ist

Nach 12 Jahren Ehe mit seiner Frau stand First Dates Hotel-Kandidat Massimo endlich zu seinen Gefühlen und seinem neuen Ich: Er ist homosexuell. Wie hat er das seinen Kindern erklärt?