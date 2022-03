Ausgewählter Artikel:

» (21.03.2022) Merkur: Hinter dem Glitzer der Paraden – Warum Brasilien das Land ist, das die meisten queeren Menschen tötet

Brasilien feiert sich als Regenbogennation. Doch Hassverbrechen sind ein Groß-Problem. Warum? Politikerin Robeyoncé Lima gibt IPPEN.MEDIA Antworten.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. März 2022

» nd: Queeres Berlin auf sich selbst gestellt

Putins Krieg in der Ukraine ist auch ein Krieg gegen sexuelle Minderheiten. Queere russischsprachige Organisationen versuchen, Geflüchteten in Berlin zu helfen – stoßen dabei aber auf etliche Hindernisse.

» euronews: Die schwierige Flucht ukrainischer Transgender – "Legale Transphobie"

Auf der Flucht vor dem Krieg in ihrer Heimat können ukrainische Transgender buchstäblich auch bürokratisch zwischen die Fronten geraten. Aber es gibt Nichtregierungsorganisationen, die beraten und helfen.

» Tagesspiegel-Interview zu Hilfen für queere Geflüchtete: "Wir brauchen dringend Unterbringungsmöglichkeiten"

Queere Personen aus der Ukraine werden am Berliner Hauptbahnhof von Ehrenamtlichen unterstützt. Wir haben mit der Initiative gesprochen, die die Berliner Community um Hilfe bittet.

» SWR: Freiburger Diözesanrat unterstützt Initiative #OutInChurch

Der Diözesanrat in Freiburg hat sich für die Unterstützung der Initiative #OutInChurch ausgesprochen. Queere Kirchenmitarbeitende sollen sich künftig nicht mehr verstecken müssen.

» Der Postillon: Junge (1) schwul, weil seine Eltern ihm einmal versehentlich nichts Blaues angezogen haben

Wie folgenschwer ein kleiner Fehler doch sein kann, denkt sich Eveline Ulmer manchmal. Die Schwerinerin ist sich sicher, dass ihr einjähriger Sohn Leo homosexuell geworden ist, nachdem sie ihm einmal versehentlich nichts Blaues angezogen hat.

» B.Z. spricht mit Rufus Wainwright über Berlin: "Die Kultur dieser Stadt, sie ist die beste der Welt"

Der gefeierte Poet und Musiker Rufus Wainwright, der am Hackeschen Markt eine Wohnung hat, spricht in der B.Z. über sein Leben in Berlin.

» Kurier über Schauspielerin und TV-Talkerin Rosie ODonnell: "Ich bin nicht leicht zu lieben"

Der Gegenentwurf zur harmlosen TV-Talkerin ist schon 20 Jahre vom Schirm, aber allgegenwärtiges Role-Model und wird jetzt 60.

» Weser-Kurier: Wie queere Menschen in Danzig leben

Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle werden in Polen offen diskriminiert. Bremens Partnerstadt Danzig gilt als weltoffene Stadt – doch auch dort sind jene Menschen nicht vor Hass und Gewalt gefeit.

20. März 2022

» Esquire: "Ich bin so glücklich, wie noch nie in meinem Leben." Fußballspieler Josh Cavallo über sein Outing, Inspiration und Kollegen

Josh Cavallo ist der erste aktive und offen als homosexuell geoutete Fußballprofi. Im Esquire Interview spricht er mit uns über seine Erfahrungen und Hoffnungen für die Zukunft.

» Sumikai: Buddhistischer Mönch unterstützt LGBTQ-Community

In vielen Regionen und Kulturen wird das Leben von sexuellen Minderheiten überall auf der Welt eher ablehnend betrachtet.

» Bravo.de über Disney+ "Rot": Charakter ist queer

Der Disneyfilm "Rot" zeigt einen ganz anderen Animationsfilm und begeistert seine Zuschauer*innen!

» Deutsche Welle über "Don't Say Gay"-Gesetz in Florida: Wenn Sexualität in der Schule Tabuthema wird

Schulen in den USA sind zunehmend Schauplatz politisch aufgeladener Kulturkämpfe. In Florida soll nun verboten werden, Kinder unter zehn Jahren über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität zu unterrichten. S.a.: Florida verabschiedet "Homo-Propaganda"-Gesetz an Schulen (09.03.2022)

» hessenschau: WG als Zuflucht für queere Jugendliche

Fast jeder queere Jugendliche erlebt Probleme beim Coming Out. Das sagt die Frankfurter Aidshilfe, die sich um queere Jugendarbeit kümmert. Es ist sogar so schlimm, dass Schutzräume gebraucht werden. In Frankfurt gibt es jetzt hessenweit die ersten Queer-WGs dorthin flüchten Jugendliche, die nach dem Coming-Out zuhause massive Probleme erleben.

» FAZ interviewt Aljosha und Ayan von "Queer Eye Germany": "Es ist schön die Person zu sein, die man als Kind gebraucht hätte"

Mit "Queer Eye Germany" startet der erste Ableger des Erfolgsformats. Aljosha Muttardi und Ayan Yuruk gehören zu den Fab Five und sprechen im Interview über ihre Vorbildfunktion, Lampenfieber und Queerness in der türkischen Community.

19. März 2022

» Nordkurier: Regenbogenflagge in Neubrandenburg erneut gestohlen

Zum wiederholten Mal ist die Regenbogenflagge am Bahnhofsvorplatz verschwunden. Ein Verein geht von einem queerfeindlichen Tatmotiv aus.

» Stuttgarter Nachrichten über Fotoprojekt: Bei #OutInStuttgart zeigt die bunte Vielfalt Gesicht

Wie queerfreundlich ist Stuttgart? 52 Köpfe zeigen Gesicht für das Anderssein. Zum CSD wird die bunte Vielfalt im Juli im Stadtpalais ausgestellt – mit Porträts von Wilhelm Betz. Ein Besuch beim Fotoshooting für #OutInStuttgart.

» Express: Historischer Sieg für Transgender-Schwimmerin von Protesten begleitet

Lia Thomas hat als erste Transgender-Schwimmerin bei den US-College-Meisterschaften gewonnen. Ihr Sieg wurde allerdings auch von Protesten begleitet, die auch einige ihrer Teamkolleginnen unterstützen.

» Badische Zeitung: "Mama, ich bin homosexuell"

Wer bin ich und auf wen stehe ich? Diese Fragen bestimmen die Entwicklung in der Pubertt. Der eine oder die andere Jugendliche stellt dabei fest: "Mama, ich bin homosexuell."

» nd über das SchwuZ: Feiern, als gäbe es ein Morgen

Auch die Clubkultur soll ihren Beitrag zu einem klimaneutralen Berlin leisten. Eine Selbstverpflichtung haben jedoch erst sieben von über 250 Clubs unterzeichnet, unter anderem das "Schwuz" in Neukölln. Viele andere sind von Verdrängung bedroht.