» (25.03.2022) Tagesspiegel: Was ist Asexualität?

Asexuelle Menschen fühlen keine sexuelle Anziehung – und haben deswegen mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Aber Asexualität ist nicht gleich Asexualität.

25. März 2022

» rnd: Falsches Geschlecht im Pass – Ukrainische Sängerin hat Angst um ihr Leben

Im Video fließen Tränen. Mit zittriger Stimme fleht Zi Faámelu vor laufender Kamera: Kann mir irgendjemand helfen? Eine Menschenrechtsorganisation? Bitte helft mir. Die bekannte ukrainische Sängerin wollte über die rumänische Grenze vor dem Krieg fliehen. Dort wurde die 31-Jährige allerdings gestoppt. Nach der Überprüfung ihres Reisepasses wurde der Transgender-Frau die Ausreise verweigert. Das Problem: Laut ihres Reisepasses ist Faámelu ein Mann diese dürfen im Alter von 18 bis 60 Jahren das Land aktuell nicht verlassen.

» taz über Liquidierung russischer LGBTIQ-Stiftung: Kriminalisierung von Queers

Die Lage für russische Menschenrechtsorganisationen verschlechtert sich stetig. Nun steht die größte LGBTIQ-Stiftung Sphere kurz vor der Auflösung.

» Deutschlandfunk Nova: Männersex im alten Rom

Der Unterschied zwischen Homo- und Heterosexualität war im antiken Rom viel weniger wichtig als die Frage, wer beim Sex den aktiven und passiven Part hat.

24. März 2022

» funk über Ukraine-Krieg: Besondere Gefahr für queere Menschen

Queere Menschen sind im Krieg in der Ukraine einer besonderen Bedrohung ausgesetzt: Zu der Angst vor den Bomben kommt die Sorge, wegen ihrer sexuellen Orientierung zur Zielscheibe zu werden. Timm trifft Anastasiia. Sie ist queer und ist zusammen mit ihrer Freundin Tatiana aus Charkiw nach Berlin geflohen. Anastasiia erzählt Timm von ihren Erfahrungen.

» BR24: Neue Gesichter bei #OutInChurch – Eine Bilanz nach zwei Monaten

Einiges ist in Bewegung geraten, seit sich Ende Januar 125 Mitarbeitende der katholischen Kirche als queer outeten. Mittlerweile haben sich weitere der Aktion #OutInChurch angeschlossen, zeigen Name und Gesicht öffentlich. Ein Rückblick und Ausblick.

» Deutschlandfunk: Trans-Experten in Medien – Kritik an Unausgewogenheit

Manche Feministinnen bezweifeln, dass Trans-Frauen echte Frauen sind oder warnen vor einem "Trans-Hype". Solche Aussagen seien diskriminierend, finden Betroffene. Sie fordern eine ausgewogenere Debatte in den Medien.

» FAZ interviewt Sven Lehmann: "Transsexualität ist kein Trend"

Sven Lehmann, der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, spricht im Interview über Homosexualität, Feminismus und die Abschaffung des Transsexuellengesetzes.

23. März 2022

» WDR 2: David Jakobs über Gestaltungsfreiheit und Queer Eye Germany

David Jakobs ist eine der "Fab Five" von "Queer Eye Germany" auf Netflix. Die ausgebildete Friseur- und Make-Up-Artistin lebt in Berlin und begeistert schon seit einigen Jahren mit kunstvollen Looks als Influencerin @davidthedaviddavid

» Rhein-Neckar-Zeitung: Balian Buschbaums bewegender Weg

Das letzte Kapitel seines Buchs ist überschrieben mit: "Alles ist gut." Ex-Stabhochsprung-Ass Balian Buschbaum hat aufregende Jahre hinter sich und setzt sich für Diversität in der Gesellschaft ein.

» Rhein-Neckar-Zeitung aus Ladenburg: "Dorfpride" zieht dieses Jahr durch die Altstadt

Die Parade soll am 9. Juli stattfinden. Die Veranstalter hoffen auf 2000 Teilnehmer.

22. März 2022

» Tagesspiegel über Hilfe für queere Geflüchtete: Einfacher durch den Alltag

In Berlin unterstützt ein Mentor:innenprogramm LGBTIQ-Geflüchtete seit 2016 beim Deutschlernen oder beim Kontakt mit Ämtern. Auch gemeinsame Unternehmungen stehen auf dem Programm.

» der Freitag: Kulturkampf in US-Schulen – An allem ist Joe Biden schuld

Die Republikaner forcieren den Kulturkampf an den Schulen, ohne dabei das Thema Ukraine-Krieg zu vernachlässigen: Plötzlich fordern sie Kampfjets gegen Wladimir Putin

» 20 Minuten: "Ich bin asexuell und habe deshalb keine Lust auf Sex"

Kanye Wests Ex-Freundin Julia Fox hat öffentlich gemacht, dass sie asexuell ist. Damit ist sie nicht alleine, wie einige 20-Minuten-Leser*innen erzählen.

» Main-Post interviewt Caritas Haßberge: 'Das Sexualleben unserer Mitarbeitenden interessiert uns überhaupt nicht'

Geschieden, queer oder ungläubig: Was bedeutet das für die Beschäftigten? Ein Gespräch mit Vorsitzendem Johannes Simon und Geschäftsführerin Anke Schäflein.

21. März 2022

» nd: Queeres Berlin auf sich selbst gestellt

Putins Krieg in der Ukraine ist auch ein Krieg gegen sexuelle Minderheiten. Queere russischsprachige Organisationen versuchen, Geflüchteten in Berlin zu helfen – stoßen dabei aber auf etliche Hindernisse.

» euronews: Die schwierige Flucht ukrainischer Transgender – "Legale Transphobie"

Auf der Flucht vor dem Krieg in ihrer Heimat können ukrainische Transgender buchstäblich auch bürokratisch zwischen die Fronten geraten. Aber es gibt Nichtregierungsorganisationen, die beraten und helfen.

» Tagesspiegel-Interview zu Hilfen für queere Geflüchtete: "Wir brauchen dringend Unterbringungsmöglichkeiten"

Queere Personen aus der Ukraine werden am Berliner Hauptbahnhof von Ehrenamtlichen unterstützt. Wir haben mit der Initiative gesprochen, die die Berliner Community um Hilfe bittet.

» SWR: Freiburger Diözesanrat unterstützt Initiative #OutInChurch

Der Diözesanrat in Freiburg hat sich für die Unterstützung der Initiative #OutInChurch ausgesprochen. Queere Kirchenmitarbeitende sollen sich künftig nicht mehr verstecken müssen.

» Der Postillon: Junge (1) schwul, weil seine Eltern ihm einmal versehentlich nichts Blaues angezogen haben

