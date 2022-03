Ausgewählter Artikel:

» (30.03.2022) taz über Kürzungen im Berliner Haushalt: Kein Geld für queere Bildung

Die Bildungsverwaltung will queeren Projekten im nächsten Haushalt die Mittel kürzen. Passt das zu den Zielen der rot-rot-grünen Koalition?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. März 2022

» taz interviewt trans Schauspielerin Adél Onodi: "Geschlecht ist nicht oberflächlich"

Die Schauspielerin Adél Onodi lebt in Berlin und bekommt als trans Frau nur selten cis Rollen angeboten. Und trans Rollen seien oft klischeehaft.

» Kulturpolitische Gesellschaft: "Queeres geht nur Queere etwas an"

Ein Blogbeitrag von Donat Blum für die Kulturpolitische Gesellschaft e.V.

» RP Online über Antrag der Grünen in Düsseldorf: Im Stadtbezirk 2 lehnt nur die CDU Regenbogenbänke ab

Die Bezirksvertretung 2 in Düsseldorf hat sich mehrheitlich für bunte Regenbogenbänke im Stadtbezirk 2 ausgesprochen. Die CDU stimmte gegen den Antrag der Grünen und erhielt für ihre Argumente Kritik.

» WDR: Seyda Kurt über Radikale Zärtlichkeit

"Romantische Beziehungen sind durch Sexismus, Rassismus und Kapitalismus geprägt", sagt die Autor*in, Journalist*in und Moderator*in Şeyda Kurt im Podcast von Bettina Böttinger.

» Wiener Zeitung spricht mit Elene Naveriani über ihren Film "Wet Sand": "Die Heimat ist in meinen Filmen"

Es ist eine karge georgische Landschaft, in die uns Elene Naveriani in "Wet Sand" mitnimmt: In exakt komponierten Bildern erzählt die georgische Filmemacherin mit Wohnsitz Genf von einem Dorf an der Schwarzmeerküste, in dem Homophobie und Nationalismus einen schwulen Mann in den Selbstmord getrieben haben. In dieser Dorfgemeinschaft entspinnt die Regisseurin ein leises, aber nachhallendes Gesellschaftsporträt, das derzeit im Programm des Wiener Stadtkinos zu sehen ist.

» inforadio interviewt Gianni Jovanovic: Lachen ist eine "Form meiner Selbstermächtigung"

Gianni Jovanovic kommt aus einer Roma-Familie und hat ein Buch über seine Kindheit geschrieben. Darin geht es auch um einen Brandanschlag auf das Haus, in dem seine Familie lebte, und der ein Trauma hinterließ. Mit 14 verheirateten seine Eltern ihn, Anfang 20 outete er sich als schwul.

» derStandard.at: Mehr Diversität – NFL-Teams müssen diverse Assistenztrainer einstellen

Mindestens ein "Offensive Assistant Coach" muss künftig einer Minderheit angehören oder weiblich sein

» TAG24: Homophobe Gewalt in Frankfurt, doch LGBTQ-Community kämpft für Toleranz

Eine Serie homophober Attacken in der Innenstadt von Frankfurt am Main hat am Montag zu einem bunten Protest der LGBTQ-Community geführt.

29. März 2022

» Welt über queeren Widerstand in der Ukraine: "Wir werden kämpfen, selbst wenn Putin zu Nuklearwaffen greift"

Wladimir Putin führt mit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine auch einen Feldzug gegen LGBT-Personen. Für ihn repräsentieren sie gefährliche Pseudowerte des Westens. Aber trotz der Bedrohung bleiben viele von ihnen im Land und wehren sich.

» op-online.de: Intoleranz lebt bis heute

Gedenkstätte Rollwald erinnert nun auch an Homosexuelle als Opfergruppe

» Tagesspiegel über Flucht einer ukrainischen trans Frau: "Meine einzige Chance war, durch die Donau zu schwimmen"

Weil Zi Faámelu trans ist, durfte sie die Ukraine nicht verlassen und musste fliehen. In Deutschland will sie ihre Stimme nutzen, um der Community zu helfen.

» BR.de: Warum in Deutschland so viele alte, weiße Männer-Filme produziert werden

Im Jahr 2016 ging der #OscarsSoWhite durchs Netz, denn nur Weiße waren nominiert. Sechs Jahre später ist das anders. Der deutsche Film hat dagegen einiges nachzuholen. Das Filmfest München hat eine Tagung zu der Frage veranstaltet und neue Zahlen vorgestellt.

» NZZ-Interview: Amélie Mauresmo ist die neue Direktorin des French Open im Tennis. Sie sagt: "Ich hatte ein Tabu gebrochen, und man liess mich das spüren"

Amélie Mauresmo führt als erste Frau Roland-Garros. Die profitiert dabei von den Erfahrungen, die sie als Trainerin von Andy Murray gemacht hat

» FR: Hohe Dunkelziffer bei queerfeindlicher Gewalt

Es mangelt noch an Daten zu Gewalt gegen LGBTI-Personen, auch in Hessen.

» 20 Minuten: "Ich bin trans – aber falls nötig, werde ich für mein Land kämpfen"

Seit über einem Monat herrscht in der Ukraine Krieg, wehrpflichtige Männer dürfen das Land nicht verlassen. Das gilt auch für trans Menschen wie Igor Medvid von der ukrainischen Hilfsorganisation HPLGBT.

28. März 2022

» Süddeutsche.de kommentiert: Tiktok hat jegliches Vertrauen verspielt

Tiktok hat Kommentare mit Wörtern wie schwul, queer oder Auschwitz heimlich zensiert. Wie soll man diesem Unternehmen noch glauben? S.a.: TikTok macht queere Community unsichtbar (23.03.2022)

» Handelsblatt: Trumpf-Personalvorstand spricht über Diversität in Unternehmen und sein Coming-out

Oliver Maassen findet, dass Firmen mit Regenbogen-Symbolen sparsamer umgehen sollten und dafür mehr für echte Vielfalt tun müssen.

27. März 2022

» derStandard.de: Pro & Kontra – Politisch inkorrekte Witze

Humor hilft uns, das Unerträgliche zu ertragen

» Argovia Today: "Schwuchtel" – Feindseligkeit in Schweizer Schulen hoch

Eine kürzlich veröffentlichte Studie eines Aargauer Doktoranden untersuchte das Verhalten von Deutschschweizer Jugendlichen gegenüber schwulen Mitschülern. Die Ergebnisse zeigen, dass Demütigungen in Schulen Alltag sind.