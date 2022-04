Ausgewählter Artikel:

» (01.04.2022) NDR: Sind queere Seelen verloren? Tiefer Glaube, kritische Fragen

TikTok-Superstar Millane Friesen glaubt an Wunder und die Heilung durch Jesus. Bei deep und deutlich stellt sie sich kritischen Fragen.

01. April 2022

01. April 2022

» katholisch.de: Buchgeschenk von Paderborner Erzbischof Becker stößt auf Kritik

Autor bezeichnet Homosexualität darin als "gott-widrig"

» tagesschau.de: Schwule und Lesben bei der WM in Katar willkommen?

Ein Dokument des katarischen WM-Organisationskomitees, das der Sportschau vorliegt, gibt Einblicke in die PR-Strategie des WM-Gastgeberlandes Katar. S.a.: Infantino behauptet: LGBTI sind in Katar "willkommen" (30.03.2022)

» SRF über trans Musiker Msoke: "Ich habe schmerzhafte Erfahrungen gemacht"

Der Zürcher Reggae-Sänger musste zu sich selbst finden und das in einer transphoben Szene.

» Heute.at: Neos-Politiker provoziert mit überdimensionalem Zettel

Schwul sein ist Ausschlussgrund fürs Blutspenden. Das findet (nicht nur) NEOS-Politiker Shetty "dumm", deshalb druckte er ein Riesenblatt Papier aus.

» Bistum Essen: "Ich habe mich nicht entschieden, schwul zu sein"

Im vierten und letzten Teil der Bistums-Serie: Bleiben! Was Menschen in der Kirche hält berichtet ein homosexueller Mann über seinen Weg in und mit der Kirche und warum er trotz Verletzungen an ihr festhält.

31. März 2022

» watson: Mutter muss eigene Zwillinge adoptieren – Bundesgerichtsentscheid zu Leihmutterschaft

Das Bundesgericht hat bestätigt, dass Zwillinge, die von einer Leihmutter ausgetragen wurden, nur zum Wunschvater ein rechtliches Kindsverhältnis haben.

» taz: Ver­bün­de­te*r für trans Menschen sein – Verstehen, mitfühlen, entspannen

Was können cis Leute am heutigen #TransDay tun und an allen anderen Tagen natürlich auch? Eine Liste, die mitnichten vollständig ist.

» derStandard.de über Lavender Country: Der schwule Cowboy von Seattle

Vor 50 Jahren veröffentlichte Patrick Haggerty das erste schwule Country-Album. Das konnte nicht gutgehen mittlerweile erlebt seine Musik aber eine Renaissance

» Tagesspiegel: Das wünschen sich trans Personen zum Transgender Day of Visibility

An diesem Donnerstag ist der Transgender Day of Visibility, der die Kämpfe von trans Personen würdigt. Hier erzählen fünf Personen, was sie sich wünschen.

» Deutsche Welle zum International Transgender Day of Visibility: Ein immerwährender Kampf

Auch wenn der Begriff neu ist: Trans Menschen gab es schon immer. Der große Unterschied zu früher ist ihre Sichtbarkeit heutzutage.

» Basler Zeitung: Bundesrat ist offen für die Ehe light

Wer nicht verheiratet ist, darf seine Partnerin oder seinen Partner im Krankheitsfall nicht vertreten. Das soll sich bald ändern: Ein Bericht zeigt, wie ein Pact de solidarité aussehen könnte.

» Deutsche Welle: Alis Geschichte – Ein Mann mit den Erinnerungen einer Frau

Ali ist Transgender: 2015 kommt er nach Deutschland. Die DW-Doku "Ich bin in Berlin geboren" begleitet ihn von 2016 bis 2020. Das Porträt erzählt von seinen körperlichen Veränderungen, Erinnerungen und Meilensteinen.

» Express: Queere ZDF-Schauspielerin schildert bittere Erfahrungen – "Witze über Homo,- Transsexuelle" am Set

Vorurteile gegenüber queeren Menschen gehören noch immer zum Alltag. Auch in der Film-Branche läuft einiges schief, wie Schauspielerin Yun Huang nun verriet.

» FAZ: Queerfeindlichkeit wird zunehmend aggressiver

In der Innenstadt von Frankfurt häufen sich gewaltsame Übergriffe auf LGBTQ-Personen. Ein Opfer berichtet von einer Attacke und fordert mehr Präsenz und Aufmerksamkeit der Polizei. S.a.: Angriff nach homophober Beleidigung – Polizei sucht Zeug*innen (29.03.2022)

» Nau: Elton John durfte Ukraine-Bub nicht adoptieren, weil er schwul ist

Elton John wollte 2009 einen Aids-kranken ukrainischen Waisenjungen adoptieren. Die Ukraine verbot ihm das, weil er schwul ist.

» Welt veröffentlicht Pro und Contra: Sollten Trans-Sportlerinnen bei den Frauen antreten?

Die Schwimmerin Lia Thomas gewinnt ein College-Rennen in den USA. Doch ihr Sieg hat eine Debatte im Spitzensport losgetreten, denn Thomas ist eine Transgender-Athletin. Ist es fair, dass diese bei den Frauen antreten?

» nd zum Selbstbestimmungsgesetz: Endlich auch mal Vorreiter

Am Transgender Day of Visibility wird auf die mangelhafte Sichtbarkeit und Akzeptanz geschlechtlicher Vielfalt hingewiesen. Auch Deutschland war bislang nie Vorreiter in Sachen Rechte queerer Menschen. Doch die Ampel-Koalition hat vielversprechende Pläne.

30. März 2022

» taz interviewt trans Schauspielerin Adél Onodi: "Geschlecht ist nicht oberflächlich"

Die Schauspielerin Adél Onodi lebt in Berlin und bekommt als trans Frau nur selten cis Rollen angeboten. Und trans Rollen seien oft klischeehaft.

» Kulturpolitische Gesellschaft: "Queeres geht nur Queere etwas an"

Ein Blogbeitrag von Donat Blum für die Kulturpolitische Gesellschaft e.V.