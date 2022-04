Ausgewählter Artikel:

» (02.04.2022) Westfälische Nachrichten über Queerday am Augustinianum: Nichts Seltsames – sondern ganz normal

Schüler des Augustinianum beschäftigten sich mit einem sehr speziellen Thema.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

02. April 2022

» NDR: Angegafft & angefasst – Sind Kleinstädter weniger weltoffen?

Netflix-Star David Jakobs ("Queer Eye Germany") erzählt offen über ihre Jugend in der Kleinstadt und grenzüberschreitende Erlebnisse.

» NDR: Diversität in Kinderbüchern – Gut gemeint – und gut gemacht?

Das Thema Diversität in Kinderbüchern wird seit einiger Zeit kontrovers diskutiert. Unsere Reporterin hat sich mit einer Lektorin, einer Aktivistin und einer Literaturredakteurin über das Thema unterhalten.

» Euronews: "Beschimpft, ausgegrenzt" – 4 Stimmen der LGBTQ-Community zum umstrittenen Referendum in Ungarn

Mit der Parlamentswahl am Sonntag stimmt Ungarn in einem umstrittenen Referendum über LGBTQ-Rechte ab. Vier Betroffene berichten in bewegenden Worten, wie es ihnen ergeht.

» nd interviewt Laurie Penny: "Gefühle sind keine Tatsachen"

"Das weiße, rassistische Patriarchat ist derzeit gewalttätiger, instabiler und unberechenbarer als je zuvor", meint die britische Feministin Laurie Penny. "Weil es verliert". Ein Gespräch über die insbesondere von Women of Color und Queers angestoßene sexuelle Revolution.

» Deutschlandfunk über Debatten um Identitätspolitik: Zynismus oder Sensibilität?

Identitätspolitik kämpft für mehr Teilhabe unterdrückter Minderheiten, gegen Rassisten und alte weiße Männer. Warum sie das zynisch finden, erklären Helen Pluckrose und James Lindsay in ihrem Buch. Für den Philosophen Martin Saar ist Identitätspolitik Ausdruck von mehr Sensibilität für Unrecht. Zwei Perspektiven in einer langwährenden Debatte.

» stern: "Bridgerton"-Star Luke Thompson spricht über die sexuelle Orientierung seiner Rolle

Folgt die Netflix-Version von "Bridgerton" der Buchvorlage, wäre Benedict Bridgerton in der dritten Staffel die Hauptperson. Luke Thompson, der den zweitältesten Bruder spielt, hat jetzt Details über seine Rolle verraten.

» Die Rheinpfalz: Out in Church: Grünstadter Katholiken setzen ein Zeichen

Bewegt von der Initiative "Out in Church" haben sich die Mitglieder der Kolpingsfamilie Grünstadt mit der Diskriminierung homosexueller und queerer Menschen in der Kirche intensiv beschäftigt.

» Allgemeine Zeitung über Fachtag an Hochschule Stendal: Queere Kinder- und Jugendarbeit

Dass es queere Jugendliche gibt, war nicht die Frage. Womit sich die Teilnehmer einer Fachtagung an der Stendaler Hochschule viel stärker beschäftigen, ist die Frage, wie man in Kinder- und Jugendhilfe besser für sie da sein kann.

01. April 2022

» Mallorca Magazin: Palma wird zum ersten Mal eine Orgullo Gay Woche feiern

In Palma wird es im Sommer "Semana del Orgullo Gay" geben. Die Feierlichkeiten für die LGBTQ+ Community mit zahlreichen Workshops, Konzerten und Wagenparaden, finden vom 20. bis zum 26. Juni statt.

» Kurier: Bischof Glettler verteidigt Altarbild mit halbnacktem Mann

Foto in Innsbrucker Universitätskirche St. Johannes hatte zu kritischen Reaktionen geführt.

» schwäbische: Geschlecht "zugeschoben" – Als Kinder merken Jonas und Finn, dass sie transsexuell sind

In der Familie wollten es nicht alle wahrhaben - in der Schule reagieren dagegen viele positiv. Diese Erfahrungen haben die beiden in Friedrichshafen und Lindau gemacht.

» RP Online: Warum eine Initiative ein queeres Zentrum für Düsseldorf will

Vorbilder gibt es in anderen Städten. Bei einer Kick-off-Veranstaltung wird ein Trägerverein gegründet. Wie ein solcher Treffpunkt finanziert werden soll.

» katholisch.de: Buchgeschenk von Paderborner Erzbischof Becker stößt auf Kritik

Autor bezeichnet Homosexualität darin als "gott-widrig"

» tagesschau.de: Schwule und Lesben bei der WM in Katar willkommen?

Ein Dokument des katarischen WM-Organisationskomitees, das der Sportschau vorliegt, gibt Einblicke in die PR-Strategie des WM-Gastgeberlandes Katar. S.a.: Infantino behauptet: LGBTI sind in Katar "willkommen" (30.03.2022)

» SRF über trans Musiker Msoke: "Ich habe schmerzhafte Erfahrungen gemacht"

Der Zürcher Reggae-Sänger musste zu sich selbst finden und das in einer transphoben Szene.

» NDR: Sind queere Seelen verloren? Tiefer Glaube, kritische Fragen

TikTok-Superstar Millane Friesen glaubt an Wunder und die Heilung durch Jesus. Bei deep und deutlich stellt sie sich kritischen Fragen.

» Heute.at: Neos-Politiker provoziert mit überdimensionalem Zettel

Schwul sein ist Ausschlussgrund fürs Blutspenden. Das findet (nicht nur) NEOS-Politiker Shetty "dumm", deshalb druckte er ein Riesenblatt Papier aus.

» Bistum Essen: "Ich habe mich nicht entschieden, schwul zu sein"

Im vierten und letzten Teil der Bistums-Serie: Bleiben! Was Menschen in der Kirche hält berichtet ein homosexueller Mann über seinen Weg in und mit der Kirche und warum er trotz Verletzungen an ihr festhält.

31. März 2022

» watson: Mutter muss eigene Zwillinge adoptieren – Bundesgerichtsentscheid zu Leihmutterschaft

Das Bundesgericht hat bestätigt, dass Zwillinge, die von einer Leihmutter ausgetragen wurden, nur zum Wunschvater ein rechtliches Kindsverhältnis haben.