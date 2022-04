Ausgewählter Artikel:

» (05.04.2022) FR zur Frage, welche Rollen Schauspieler*innen nicht spielen sollten: Bärte

Vor zwanzig Jahren klebte man Frauen Bärte an und ließ sie im Film die Reiter von Rohan spielen. Heute täte man sich damit vermutlich schwer.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. April 2022

» rbb24 über Gewalt gegen schwulen Geflüchteten: "Soll ich jetzt aufpassen, was ich anziehe?"

In seinem Heimatland wird Homosexualität mit dem Tode bestraft. Auch deswegen beginnt Daniel in Berlin ein neues Leben und fühlt sich sicher. Bis er in Kreuzberg zusammengeschlagen wird. S.a.: Berlin: Polizei nimmt homophoben Schläger fest (03.04.2022)

» hessenschau über Rechte queerer Menschen: Darum kämpft diese Anwältin gegen die Deutsche Bahn

Rechtsanwältin Friederike Boll vertritt vor Gericht die Interessen von queeren Menschen. Sie hat etwa die Deutsche Bahn verklagt. Der Grund: Beim Ticketkauf gibt es nur die Anrede "Herr" oder "Frau".

» Meine Südstadt: Als Trans-Frau im Gefängnis

Gerade erst hat Alexia Metge auf der Kundgebung zum Transgender Day of Visibility gesprochen: Nach einer Demonstration vom Heumarkt aus, informierte die 60jährige auf dem Severinskirchplatz unter anderem auch über die schwierigen Bedingungen für Transgender-Personen in Haftanstalten.

» katholisch.de: Katholische junge Gemeinde verwendet künftig Bezeichnung "Gott+"

Die Bezeichnung "Gott*" hat im vergangenen Jahr zu Diskussionen innerhalb des Jugendverbands KjG geführt. Nun hat sich die Bundeskonferenz der Katholischen jungen Gemeinde für eine leicht abgewandelte Version entschieden.

» Eurosport: Lise Klaveness für Kritik an Katar ausgezeichnet – Norwegerin erhält Preis für Meinungsfreiheit

Die norwegische Verbandspräsidentin Lise Klaveness hat nach ihrer vielbeachteten Rede zur Fußball-WM in Katar einen Preis für Meinungsfreiheit erhalten. S.a.: Lesbische Fußballverbandschefin kritisiert Homophobie in Katar (31.03.2022)

04. April 2022

» der Freitag über LGBTQ-Community und Mafia: Fat Tony regelt das

Auf dem Videoportal bezeichnet sich die LGBTQ-Community selbst als Alphabet Mafia. Tatsächlich gab es in den 1960er-Jahren Verbindungen zwischen queerer Szene und Mafia. Warum der Begriff trotzdem eine Verharmlosung ist

» Mittelbayerische: Altdorfer will queere Ukrainer retten

Der 29-jährige SPD-Abgeordnete Jan Plobner macht sich derzeit besonders große Sorgen um queere Ukrainer.

03. April 2022

» nd über Transfeindlichkeit: Der Zwang, unter dem Männer stehen

Dass man transgeschlechtlichen Menschen simpelste Rechte vorenthält, liegt nicht nur an Transphobie, sondern auch an der tieferen Rechtfertigung für das Patriarchat: am Phantasma, dass Sexualität Gewalt an Männern ist.

02. April 2022

» NDR: Angegafft & angefasst – Sind Kleinstädter weniger weltoffen?

Netflix-Star David Jakobs ("Queer Eye Germany") erzählt offen über ihre Jugend in der Kleinstadt und grenzüberschreitende Erlebnisse.

» NDR: Diversität in Kinderbüchern – Gut gemeint – und gut gemacht?

Das Thema Diversität in Kinderbüchern wird seit einiger Zeit kontrovers diskutiert. Unsere Reporterin hat sich mit einer Lektorin, einer Aktivistin und einer Literaturredakteurin über das Thema unterhalten.

» Euronews: "Beschimpft, ausgegrenzt" – 4 Stimmen der LGBTQ-Community zum umstrittenen Referendum in Ungarn

Mit der Parlamentswahl am Sonntag stimmt Ungarn in einem umstrittenen Referendum über LGBTQ-Rechte ab. Vier Betroffene berichten in bewegenden Worten, wie es ihnen ergeht.

» nd interviewt Laurie Penny: "Gefühle sind keine Tatsachen"

"Das weiße, rassistische Patriarchat ist derzeit gewalttätiger, instabiler und unberechenbarer als je zuvor", meint die britische Feministin Laurie Penny. "Weil es verliert". Ein Gespräch über die insbesondere von Women of Color und Queers angestoßene sexuelle Revolution.

» Deutschlandfunk über Debatten um Identitätspolitik: Zynismus oder Sensibilität?

Identitätspolitik kämpft für mehr Teilhabe unterdrückter Minderheiten, gegen Rassisten und alte weiße Männer. Warum sie das zynisch finden, erklären Helen Pluckrose und James Lindsay in ihrem Buch. Für den Philosophen Martin Saar ist Identitätspolitik Ausdruck von mehr Sensibilität für Unrecht. Zwei Perspektiven in einer langwährenden Debatte.

» stern: "Bridgerton"-Star Luke Thompson spricht über die sexuelle Orientierung seiner Rolle

Folgt die Netflix-Version von "Bridgerton" der Buchvorlage, wäre Benedict Bridgerton in der dritten Staffel die Hauptperson. Luke Thompson, der den zweitältesten Bruder spielt, hat jetzt Details über seine Rolle verraten.

» Die Rheinpfalz: Out in Church: Grünstadter Katholiken setzen ein Zeichen

Bewegt von der Initiative "Out in Church" haben sich die Mitglieder der Kolpingsfamilie Grünstadt mit der Diskriminierung homosexueller und queerer Menschen in der Kirche intensiv beschäftigt.

» Westfälische Nachrichten über Queerday am Augustinianum: Nichts Seltsames – sondern ganz normal

Schüler des Augustinianum beschäftigten sich mit einem sehr speziellen Thema.

» Allgemeine Zeitung über Fachtag an Hochschule Stendal: Queere Kinder- und Jugendarbeit

Dass es queere Jugendliche gibt, war nicht die Frage. Womit sich die Teilnehmer einer Fachtagung an der Stendaler Hochschule viel stärker beschäftigen, ist die Frage, wie man in Kinder- und Jugendhilfe besser für sie da sein kann.

01. April 2022

» Mallorca Magazin: Palma wird zum ersten Mal eine Orgullo Gay Woche feiern

In Palma wird es im Sommer "Semana del Orgullo Gay" geben. Die Feierlichkeiten für die LGBTQ+ Community mit zahlreichen Workshops, Konzerten und Wagenparaden, finden vom 20. bis zum 26. Juni statt.

» Kurier: Bischof Glettler verteidigt Altarbild mit halbnacktem Mann

Foto in Innsbrucker Universitätskirche St. Johannes hatte zu kritischen Reaktionen geführt.