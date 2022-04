Ausgewählter Artikel:

» (07.04.2022) Berliner Kurier: Schreckliches Familiendrama bei der Ehefrau von Alice Schwarzer

Die Mutter und die Schwester der preisgekrönten Fotografin Bettina Flitner nahmen sich das Leben. Alice Schwarzer stand immer an ihrer Seite.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. April 2022

» BR24: Konservative Katholiken und Putin – Geteilte Werte?

Sie machen sich stark für die traditionelle Familie, gegen Homosexuelle und die Gender-Debatte. Dabei scheuten manche konservative Christen in der Vergangenheit nicht den Schulterschluss mit Putins Russland.

» watson: "GNTM"-Siegerin Alex Mariah packt über Brust-OP aus – und ist genervt von Fan-Fragen

Alex Mariah muss sich "übergriffige" Fragen zu ihrer Brust-OP gefallen lassen, und macht eine klare Ansage.

» nd-Interview zu Familiengesetz und Ehe für alle: "Demokratische Übung in ganz Kuba"

Kuba erhält ein neues Familiengesetz, über dessen endgültige Fassung in einem Referendum abgestimmt werden soll. Darüber sprach am Rande einer Nachbarschaftsversammlung Andreas Knobloch mit dem Abgeordneten Yusuam Palacios Ortega.

06. April 2022

» Radio Primavera: Wie ein kath. Pfarrer wegen seiner Sexualität nach Seligenstadt kam

Auf seinem Weg zum Priester hatte es Pfarrer Allmenröder nicht einfach, im Bistum Köln ist er damals aufgrund seiner Sexualität zunächst gescheitert.

» Kanarenmarkt: Gran Canaria erwartet über 200.000 Besucher zur Gay Pride

Wegen der Corona-Krise wurde die alljährliche Gay Pride in Maspalomas im Mai auf Gran Canaria zwei Jahre lang nicht gefeiert, doch nun kehrt das Megaevent mit allen üblichen Programmen zurück.

» Tagesspiegel: Erstes deutsche Rugby-FLINTA*-Team in Berlin gegründet

Die Berlin Bruisers gründen ein Team für Personen, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität diskriminiert werden. Damit wollen sie auch sensibilisieren.

» RTL: Lesbisches Paar aus der Ukraine zeigt auf TikTok den unzensierten Flüchtlingsalltag

Über 3,5 Millionen Menschen sind an ihrem Schicksal interessiert: Katja Shardykos Geschichte von der Flucht aus dem Krieg in die Freiheit nach Laatzen.

» FR über Hessen: Mehr queerfeindliche Attacken

Das Landeskriminalamt registriert höhere Fallzahlen. Derweil werden hauptamtliche LGBTQI+-Beauftragte bei der Polizei gefordert.

» BR24: Der Druck auf das kirchliche Arbeitsrecht wächst

Die Ampel-Koalition will das kirchliche Arbeitsrecht auf den Prüfstand stellen. Beim Synodalen Weg stimmten über 90 Prozent für Lockerungen. Rechtssicherheit für Geschiedene, Homosexuelle oder Queere gibt es aber noch nicht überall.

» Spiegel über Ayan Yuruk von "Queer Eye Germany": Vom Azubi zum Kreativdirektor – und Netflix-Star

Bei "Queer Eye Germany" gestaltet Ayan Yuruk Wohnungen um. "Hey, Baby", ist sein Schlachtruf. Hier erzählt er, wieso er erst Banker werden wollte und ihn das erste Date mit einem Mann überfordert hat.

05. April 2022

» rbb24 über Gewalt gegen schwulen Geflüchteten: "Soll ich jetzt aufpassen, was ich anziehe?"

In seinem Heimatland wird Homosexualität mit dem Tode bestraft. Auch deswegen beginnt Daniel in Berlin ein neues Leben und fühlt sich sicher. Bis er in Kreuzberg zusammengeschlagen wird. S.a.: Berlin: Polizei nimmt homophoben Schläger fest (03.04.2022)

» hessenschau über Rechte queerer Menschen: Darum kämpft diese Anwältin gegen die Deutsche Bahn

Rechtsanwältin Friederike Boll vertritt vor Gericht die Interessen von queeren Menschen. Sie hat etwa die Deutsche Bahn verklagt. Der Grund: Beim Ticketkauf gibt es nur die Anrede "Herr" oder "Frau".

» Meine Südstadt: Als Trans-Frau im Gefängnis

Gerade erst hat Alexia Metge auf der Kundgebung zum Transgender Day of Visibility gesprochen: Nach einer Demonstration vom Heumarkt aus, informierte die 60jährige auf dem Severinskirchplatz unter anderem auch über die schwierigen Bedingungen für Transgender-Personen in Haftanstalten.

» katholisch.de: Katholische junge Gemeinde verwendet künftig Bezeichnung "Gott+"

Die Bezeichnung "Gott*" hat im vergangenen Jahr zu Diskussionen innerhalb des Jugendverbands KjG geführt. Nun hat sich die Bundeskonferenz der Katholischen jungen Gemeinde für eine leicht abgewandelte Version entschieden.

» Eurosport: Lise Klaveness für Kritik an Katar ausgezeichnet – Norwegerin erhält Preis für Meinungsfreiheit

Die norwegische Verbandspräsidentin Lise Klaveness hat nach ihrer vielbeachteten Rede zur Fußball-WM in Katar einen Preis für Meinungsfreiheit erhalten. S.a.: Lesbische Fußballverbandschefin kritisiert Homophobie in Katar (31.03.2022)

» FR zur Frage, welche Rollen Schauspieler*innen nicht spielen sollten: Bärte

Vor zwanzig Jahren klebte man Frauen Bärte an und ließ sie im Film die Reiter von Rohan spielen. Heute täte man sich damit vermutlich schwer.

04. April 2022

» der Freitag über LGBTQ-Community und Mafia: Fat Tony regelt das

Auf dem Videoportal bezeichnet sich die LGBTQ-Community selbst als Alphabet Mafia. Tatsächlich gab es in den 1960er-Jahren Verbindungen zwischen queerer Szene und Mafia. Warum der Begriff trotzdem eine Verharmlosung ist

» Mittelbayerische: Altdorfer will queere Ukrainer retten

Der 29-jährige SPD-Abgeordnete Jan Plobner macht sich derzeit besonders große Sorgen um queere Ukrainer.

03. April 2022

» nd über Transfeindlichkeit: Der Zwang, unter dem Männer stehen

Dass man transgeschlechtlichen Menschen simpelste Rechte vorenthält, liegt nicht nur an Transphobie, sondern auch an der tieferen Rechtfertigung für das Patriarchat: am Phantasma, dass Sexualität Gewalt an Männern ist.