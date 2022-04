Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. April 2022

» Jungfrau Zeitung: Kleinere Hürden bei Stiefkindadoption

Die zuständige Kommission des Nationalrats möchte nach Inkrafttreten der "Ehe für alle" die Hürden für die Stiefkindadoption rasch beseitigen und alle Kinder von ihrer Geburt an rechtlich besser schützen. Sie hat zwei entsprechende Motionen beschlossen.

» ZDF: Queere Menschen aus Afghanistan

Die afghanische LGBTQ-Szene in Deutschland wird immer sichtbarer. Diba und Najib sind hier her geflohen, um ihre Identität ausleben zu dürfen.

09. April 2022

» FAZ: Wann ist ein Mann ein Mann?

Sitzpinkler, Warmduscher, Frauenversteher: Das waren früher Beleidigungen. In Zeiten von Mansplaining und Manspreading hat Maskulinität hingegen keinen guten Ruf mehr. Und wie denken Männer selbst über ihr Rollenbild?

» Spiegel über Alice Schwarzers Transfeindlichkeit: Die große Kränkung

Warum sich ein Mensch, der sich die Macht, gehört zu werden, lange erarbeitet hat, sie dazu nutzt, gegen eine Repressalien ausgesetzte Minderheit zu polemisieren, ist unserer Kolumnistin ein Rätsel.

» Thüringische Landeszeitung: Engagement gegen Homophobie als Antrieb

Fünf Schülerinnen haben eine außergewöhnliche Projektarbeit erstellt: Entstanden sind ein Buch und ein Manga-Comic auf Englisch.

» Bistum Limburg: "Kirche sollte mit der Regenbogenflagge vorneweg gehen!"

Seit der Ausstrahlung der ARD-Dokumentation Wie Gott uns schuf am 24. Januar ist bereits einiges passiert. Doch der Fokus der Diskussion liegt noch zu sehr auf der Frage der sexuellen Orientierung, speziell der von schwulen Männern. Das kritisierten zwei transidente Frauen bei einer Podiumsdiskussion zu Out in Church, zu der die Pfarrei St. Franziskus nach Preungesheim eingeladen hatte.

» Süddeutsche.de über Basketballspielerin Brittney Griner: Gefangen zwischen den Fronten

Die US-Basketballspielerin Brittney Griner wird in Moskau festgehalten – ihr Fall wird zum Politikum zwischen Russland und den USA. S.a.: Russland verlängert Arrest für Brittney Griner (18.03.2022)

» Deutschlandfunk Nova: Non-binär und trans in der katholischen Kirche

Mara ist trans und non-binär und vertritt die Generation "U30" beim Synodalen Weg er*sie ist die einzige queere Person bei diesem Reformprozess.

» SRF: Die erste Transgender-Taufe in Basel

Elisha Schneider fühlt sich nicht als Frau und nicht als Mann – sie ist genderfluid. Das heisst, Elisha Schneider fühlt sich keinem Geschlecht zugehörig, oder ander gesagt: Elisha fühlt sich beiden Geschlechtern zugehörig. Seit Beginn dieses Jahres ist es möglich, das Geschlecht und den Vornamen im Pass zu ändern. Die offene Kirche Elisabethen in Basel will dieser Entwicklung Rechnung tragen und bietet deshalb zum ersten Mal eine Namensfeier für Transmenschen an.

08. April 2022

» RP Online: Wie bereichernd Verschiedenheit ist

Unser Autor berichtet über Begegnungen mit Schülern zur Aktion Outinchurch dem bundesweit beachteten queeren Coming-out in der katholischen Kirche. Christoph Simonsen war einer der Initiatoren.

» NZZ: Warum Freikirchler immer noch glauben, Homosexuelle könnten geheilt werden

Mit Konversionstherapien wollen evangelikale Psychologen und Seelsorger Homosexuelle "umpolen". Die Politik arbeitet auf ein Verbot dieser umstrittenen Praktiken hin. Doch es regt sich Widerstand.

» WDR2-Podcast Wohnung 17: Manuela Kay über Respekt und Akzeptanz

"Ich bin nicht Everybody's Darling", sagt die Berliner Journalistin und Verlegerin Manuela Kay. 1996 wird sie Chefredakteurin des Magazins "Siegessäule", 2003 Mitbegründerin des lesbischen Magazins "L-Mag". Als Pionierin der queeren Szene produziert sie den Low Budget-Film "Airport", der als erster deutscher Lesbenporno gilt. Für ihren Einsatz und ihre knapp 30-jährige aktivistische Arbeit wird sie 2021 von Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. In der Community selbst erfährt sie oft weniger Wertschätzung. Mit ihrer "Berliner Schnauze" und ihrer unverblümten und haltungsstarken Art engagiert sie sich seit vielen Jahren auch für den Zusammenhalt der Community und versteht sich als Brückenbauerin innerhalb der queeren Bewegung. Polarisierend, streitbar und warmherzig: Manuela Kay.

» ZDF: Queer mit afghanischen Wurzeln

Najib und Qibas stammen aus Afghanistan, sind muslimisch geprägt – und queer. Das bringt einige Herausforderungen mit sich. Wie meistern sie die?

» SWR2: Rom und schwul – der Performer, Autor und Unternehmer Gianni Jovanovic

Gianni Jovanovic ist in einer Roma-Familie in Deutschland aufgewachsen. Er hat Diskriminierung und Rassismus erlebt und ist deshalb heute Unternehmer, Performer und Aufklärer.

» Sumikai: Neues Beratungszentrum bietet in Osaka LGBTQ-Personen einen sicheren Ort

Sexuelle Minderheiten haben es in Japan nicht einfach. Umso wichtiger sind deswegen Orte, wo sie sich sicher fühlen können und Hilfe bekommen.

07. April 2022

» BR24: Konservative Katholiken und Putin – Geteilte Werte?

Sie machen sich stark für die traditionelle Familie, gegen Homosexuelle und die Gender-Debatte. Dabei scheuten manche konservative Christen in der Vergangenheit nicht den Schulterschluss mit Putins Russland.

» watson: "GNTM"-Siegerin Alex Mariah packt über Brust-OP aus – und ist genervt von Fan-Fragen

Alex Mariah muss sich "übergriffige" Fragen zu ihrer Brust-OP gefallen lassen, und macht eine klare Ansage.

» Berliner Kurier: Schreckliches Familiendrama bei der Ehefrau von Alice Schwarzer

Die Mutter und die Schwester der preisgekrönten Fotografin Bettina Flitner nahmen sich das Leben. Alice Schwarzer stand immer an ihrer Seite.

» nd-Interview zu Familiengesetz und Ehe für alle: "Demokratische Übung in ganz Kuba"

Kuba erhält ein neues Familiengesetz, über dessen endgültige Fassung in einem Referendum abgestimmt werden soll. Darüber sprach am Rande einer Nachbarschaftsversammlung Andreas Knobloch mit dem Abgeordneten Yusuam Palacios Ortega.

06. April 2022

» Radio Primavera: Wie ein kath. Pfarrer wegen seiner Sexualität nach Seligenstadt kam

Auf seinem Weg zum Priester hatte es Pfarrer Allmenröder nicht einfach, im Bistum Köln ist er damals aufgrund seiner Sexualität zunächst gescheitert.