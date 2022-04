Ausgewählter Artikel:

» (12.04.2022) watson: Nein, Mickey Mouse ist nicht pädophil ...

aber die Maus steht im Mittelpunkt eines hässlichen Kulturkriegs.

12. April 2022

» Deutschlandfunk Kultur über Alice Schwarzers Buch "Transsexualitat": Auf dem Rücken einer Minderheit wird Stimmung gemacht

In ihrem neuen Buch positioniert sich Alice Schwarzer mit ihren Co-Autorinnen zur Transsexualität, doch darin fehlen viele Fakten und damit bleibt auch Aufklärung aus. Dafür gibt das Buch einen Einblick ins Denken der streitbaren Feministin.

» der Freitag: Queere Ukrainer*innen – Keine Flucht mit "m" im Pass

Seit 1991 ist Homosexualität in der Ukraine legal, Pride-Events liefen zuletzt ohne Zwischenfälle dann kam die Armee von Putin. In den von Russland besetzten Gebieten gelten schon die homophoben Gesetze aus Moskau

» Tages-Anzeiger über Facebook-Posts gegen Ehe für alle: Aargauer SVP-Lokalpolitiker wegen Rassismus verurteilt

Das Gericht hat den 40-jährigen Mann zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Die Strafanzeige war von einer SP-Nationalrätin eingereicht worden.

» ZDF: Sprachhilfe gegen Diskriminierung im Fußball

Manchmal sagt man Dinge, die andere ungewollt vor den Kopf stoßen. Eine Online-Plattform will sprachliche Diskriminierungen im Fußball abbauen.

» NDR über Modemacher Matthias Maus: Statements für den schwulen Mann

Der Modemacher Matthias Maus hat sich mit seinen Outfits für homosexuelle Männer einen Namen als Provokateur gemacht. Doch was vor zehn Jahren noch als schwierig und untragbar empfunden wurde, ist heute normal und im Mainstream gelandet. Gerade bereitet der Designer in Berlin eine Modenschau für den Sommer vor.

11. April 2022

» W&V: "Black Brown Queer Podcast" wird Spotify Exclusive

"BBQ Der Black Brown Queere Podcast" von Zuher Jazmati und Dominik Djialeu ist ab sofort als Exclusive-Podcast auf der Audio-Streaming-Plattform Spotify verfügbar. Zunächst einmal sind zwölf Episode

» derStandard.at über das neue Buch von Alice Schwarzer: Viele Stimmen, aber nur eine Botschaft

Die Journalistinnen Alice Schwarzer und Chantal Louis werden mit ihrem Sammelband "Transsexualität" keine konstruktive Debatte über das Thema auslösen, sondern Fronten verhärten

» taz über LGBTIQ+ im Ukraine-Krieg: Queerness unter Bomben

Was bedeutet der Krieg in der Ukraine für Personen, die dort der LGBTIQ+ Bewegung angehören?

» euronews: Dragqueens und Jungfrauen – Spaniens LGBTQ+-Szene mischt Karwoche auf

Die Karwoche mit ihren prunkvollen Prozessionen ist in Andalusien ein Highlight des Jahres. Die Queer-Szene spielt dabei seit jeher eine wichtige Rolle – aber nur solange sie ihre sexuelle Orientierung nicht auslebt.

10. April 2022

» taz: Der schwule Putin

Zu quasi-diplomatischen Verwicklungen kann es kommen, wenn man ein Plakat mit dem russischen Präsidenten in eindeutigen Posen produziert.

» Jungfrau Zeitung: Kleinere Hürden bei Stiefkindadoption

Die zuständige Kommission des Nationalrats möchte nach Inkrafttreten der "Ehe für alle" die Hürden für die Stiefkindadoption rasch beseitigen und alle Kinder von ihrer Geburt an rechtlich besser schützen. Sie hat zwei entsprechende Motionen beschlossen.

» ZDF: Queere Menschen aus Afghanistan

Die afghanische LGBTQ-Szene in Deutschland wird immer sichtbarer. Diba und Najib sind hier her geflohen, um ihre Identität ausleben zu dürfen.

09. April 2022

» FAZ: Wann ist ein Mann ein Mann?

Sitzpinkler, Warmduscher, Frauenversteher: Das waren früher Beleidigungen. In Zeiten von Mansplaining und Manspreading hat Maskulinität hingegen keinen guten Ruf mehr. Und wie denken Männer selbst über ihr Rollenbild?

» Spiegel über Alice Schwarzers Transfeindlichkeit: Die große Kränkung

Warum sich ein Mensch, der sich die Macht, gehört zu werden, lange erarbeitet hat, sie dazu nutzt, gegen eine Repressalien ausgesetzte Minderheit zu polemisieren, ist unserer Kolumnistin ein Rätsel.

» Thüringische Landeszeitung: Engagement gegen Homophobie als Antrieb

Fünf Schülerinnen haben eine außergewöhnliche Projektarbeit erstellt: Entstanden sind ein Buch und ein Manga-Comic auf Englisch.

» Bistum Limburg: "Kirche sollte mit der Regenbogenflagge vorneweg gehen!"

Seit der Ausstrahlung der ARD-Dokumentation Wie Gott uns schuf am 24. Januar ist bereits einiges passiert. Doch der Fokus der Diskussion liegt noch zu sehr auf der Frage der sexuellen Orientierung, speziell der von schwulen Männern. Das kritisierten zwei transidente Frauen bei einer Podiumsdiskussion zu Out in Church, zu der die Pfarrei St. Franziskus nach Preungesheim eingeladen hatte.

» Süddeutsche.de über Basketballspielerin Brittney Griner: Gefangen zwischen den Fronten

Die US-Basketballspielerin Brittney Griner wird in Moskau festgehalten – ihr Fall wird zum Politikum zwischen Russland und den USA. S.a.: Russland verlängert Arrest für Brittney Griner (18.03.2022)

» Deutschlandfunk Nova: Non-binär und trans in der katholischen Kirche

Mara ist trans und non-binär und vertritt die Generation "U30" beim Synodalen Weg er*sie ist die einzige queere Person bei diesem Reformprozess.

» SRF: Die erste Transgender-Taufe in Basel

Elisha Schneider fühlt sich nicht als Frau und nicht als Mann – sie ist genderfluid. Das heisst, Elisha Schneider fühlt sich keinem Geschlecht zugehörig, oder ander gesagt: Elisha fühlt sich beiden Geschlechtern zugehörig. Seit Beginn dieses Jahres ist es möglich, das Geschlecht und den Vornamen im Pass zu ändern. Die offene Kirche Elisabethen in Basel will dieser Entwicklung Rechnung tragen und bietet deshalb zum ersten Mal eine Namensfeier für Transmenschen an.